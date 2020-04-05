Blueprint Matrix Trend
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- Version: 1.1
- Activations: 5
📊 系统概述
Blueprint Matrix Trend 是一个专为要求严格的零售交易者和自营公司（评估/资金）账户管理设计的高端定量交易系统。该EA采用专有的“多维趋势共振矩阵”，而非依赖滞后指标或僵化的突破规则，旨在捕捉市场压缩转为爆发动量的确切过渡阶段。
该系统配备机构级风险管理核心，确保股权曲线平滑，同时利用智能动态复利算法，在绝对安全范围内最大化资本效率。
💡 核心战略逻辑（封装）
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多维矩阵共振底层矩阵引擎持续扫描更高时间框架和微执行时间框架下的宏观经济结构。只有当宏观趋势方向、局部结构和市场动能完全一致时，交易执行才会被触发。
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智能动量突破引擎该系统摒弃机械式的突破追逐，引入了独特的体积倍增算法。通过动态计算当前市场波动性，它精准识别真实的机构订单流（“强劲动量蜡烛”），过滤掉超过80%的虚假突破和市场波动陷阱。
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分层动态收支平衡（防御核心）这是该系统的旗舰保护机制。EA无需等待固定点距离才能将止损平衡，而是根据瞬时入场速度自动切换。如果突破由高机构交易量支持，EA会在微秒内转为盈亏平衡（或微利润），保证资本保全。 Strong Momentum Threshold Normal Move Threshold
🛡️ Prop Firm-Ready 风险矩阵
本EA从零开始构建，旨在突破顶级道具公司（如FTMO、Funding Pips、Apex等）严格的提款规则：
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动态每日亏损限额（复利锁）：在每个每日交易时段开启时，系统根据经常账户余额精确计算最大允许的亏损。随着你的股本增长，这个缓冲区会通过复利动态增长。如果触及日限，EA会立即清算所有头寸并锁定当天交易——零例外，零网格/马丁格尔行为。
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硬股权回撤保护：为您的资金账户提供终极安全网。无论市场闪崩多么严重，一旦账户整体资产触及预设的硬回撤线，系统会立即触发全球清算并停止，保护账户存活。
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自适应批次规模引擎：每个仓位大小都通过基于实时止损距离和剩余日亏损缓冲的矩阵计算进行微调。如果某笔交易风险过高，系统会自动降低交易量，确保每一次市场试验严格符合您预设的风险承受范围。
⚙️ 参数规格
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EA 魔术数：用于独立多符号操作且无顺序重叠的唯一标识符。
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初始账户余额：定义基础资本设置。
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最大每日损失上限百分比：基于百分比的每日损失上限（推荐：2.5% - 3.0% 用于道具公司挑战）。
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硬回撤权益线：最终账户保护的绝对终极权益底线。
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每次交易风险百分比：每种配置的基线风险百分比（默认：为最佳复利0.8%）。
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目标风险/回报比：固定目标R：R（默认：3.0，确保数学期望高度正向）。
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正常/强力向BE移动触发：决定分层收支平衡引擎何时激活的风险/回报比率。
📌 交易建议
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支持的货币对：高流动性的主要外汇对（如EURUSD、GBPUSD）、黄金（XAUUSD）或主要指数。
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执行时间框架：针对M5图表进行了优化（EA会自动在后台拉取和分析H1宏数据）。
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账户类型：强烈推荐用于ECN、Raw或低利差账户，以确保微秒间收支平衡引擎的最大执行速度。