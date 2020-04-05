Blueprint Matrix Trend

蓝图矩阵趋势 MT5

📊 系统概述

Blueprint Matrix Trend 是一个专为要求严格的零售交易者和自营公司（评估/资金）账户管理设计的高端定量交易系统。该EA采用专有的“多维趋势共振矩阵”，而非依赖滞后指标或僵化的突破规则，旨在捕捉市场压缩转为爆发动量的确切过渡阶段。

该系统配备机构级风险管理核心，确保股权曲线平滑，同时利用智能动态复利算法，在绝对安全范围内最大化资本效率。

💡 核心战略逻辑（封装）

  • 多维矩阵共振底层矩阵引擎持续扫描更高时间框架和微执行时间框架下的宏观经济结构。只有当宏观趋势方向、局部结构和市场动能完全一致时，交易执行才会被触发。

  • 智能动量突破引擎该系统摒弃机械式的突破追逐，引入了独特的体积倍增算法。通过动态计算当前市场波动性，它精准识别真实的机构订单流（“强劲动量蜡烛”），过滤掉超过80%的虚假突破和市场波动陷阱。

  • 分层动态收支平衡（防御核心）这是该系统的旗舰保护机制。EA无需等待固定点距离才能将止损平衡，而是根据瞬时入场速度自动切换。如果突破由高机构交易量支持，EA会在微秒内转为盈亏平衡（或微利润），保证资本保全。 Strong Momentum Threshold Normal Move Threshold

🛡️ Prop Firm-Ready 风险矩阵

本EA从零开始构建，旨在突破顶级道具公司（如FTMO、Funding Pips、Apex等）严格的提款规则：

  1. 动态每日亏损限额（复利锁）：在每个每日交易时段开启时，系统根据经常账户余额精确计算最大允许的亏损。随着你的股本增长，这个缓冲区会通过复利动态增长。如果触及日限，EA会立即清算所有头寸并锁定当天交易——零例外，零网格/马丁格尔行为。

  2. 硬股权回撤保护：为您的资金账户提供终极安全网。无论市场闪崩多么严重，一旦账户整体资产触及预设的硬回撤线，系统会立即触发全球清算并停止，保护账户存活。

  3. 自适应批次规模引擎：每个仓位大小都通过基于实时止损距离和剩余日亏损缓冲的矩阵计算进行微调。如果某笔交易风险过高，系统会自动降低交易量，确保每一次市场试验严格符合您预设的风险承受范围。

⚙️ 参数规格

  • EA 魔术数：用于独立多符号操作且无顺序重叠的唯一标识符。

  • 初始账户余额：定义基础资本设置。

  • 最大每日损失上限百分比：基于百分比的每日损失上限（推荐：2.5% - 3.0% 用于道具公司挑战）。

  • 硬回撤权益线：最终账户保护的绝对终极权益底线。

  • 每次交易风险百分比：每种配置的基线风险百分比（默认：为最佳复利0.8%）。

  • 目标风险/回报比：固定目标R：R（默认：3.0，确保数学期望高度正向）。

  • 正常/强力向BE移动触发：决定分层收支平衡引擎何时激活的风险/回报比率。

📌 交易建议

  • 支持的货币对：高流动性的主要外汇对（如EURUSD、GBPUSD）、黄金（XAUUSD）或主要指数。

  • 执行时间框架：针对M5图表进行了优化（EA会自动在后台拉取和分析H1宏数据）。

  • 账户类型：强烈推荐用于ECN、Raw或低利差账户，以确保微秒间收支平衡引擎的最大执行速度。


Recommended products
MoJan
Ahmed Sabry Mohammed Youssef Elgendi
Experts
IMPORTANT(1): This Expert Advisor was developed specifically for Gold trading on the M15 timeframe. MOJAN MT5 is designed to work with its default parameters on Gold M15, so no additional preset file is required for the recommended setup. If you want to use the EA on other symbols, other timeframes, or different broker conditions, you must perform your own backtests, forward tests, and risk evaluation. Results outside the recommended Gold M15 setup are not guaranteed. IMPORTANT(2):   Lot Size
Stabilized dema cross robot
Ekaterina Saltykova
Experts
Introducing to your attention an innovative expert advisor created specifically for the most juicy and volatility  currency   basket: GBPUSD, XAUUSD and EURJPY. This EA is designed using the main features of this market's movement, making it an ideal choice for dynamic trading on high-trending and medium-volatile pairs. The advisor is focused on minimizing trading risks, aiming to reduce losses to a minimum. Main features: EA is designed to open and close orders at the begginning of trading ses
Loss Recovery Trader MT5
Michalis Phylactou
5 (4)
Experts
Attempts to recover losing trades. If a trade moves in the wrong direction, the Zone Recovery algorithm begins. An alternating series of Buy and Sell trades at two specific levels take place, with two Exit Points above and beyond these levels. Once either of the two exit points is reached, all trades close with a combined profit or break even.  To use  1) Place the EA on a chart and select how the first trade will open (Manual/Via EA strategy/Use EA panel/External EA) 2) Configure your recovery
AurumEdgePro
Francis Giguere
Experts
AurumEdge Pro — 8-Strategy Gold Intelligence System for XAUUSD AurumEdge Pro is a fully automated Expert Advisor for XAUUSD (Gold) that combines 8 independent breakout strategies into a single intelligent system. Each strategy targets a different market condition — daily S/R levels, session openings, pivot points, multi-timeframe trend confluences — targeting different market structures across sessions. Backtest Results (Strategy Tester) — 01/01/2026 to 24/02/2026 (55 Days) Win Rate: 89.5% on 1,
Gold Crazy EA MT5
Nguyen Nghiem Duy
Experts
Gold Crazy EA   is an Expert Advisor designed specifically for trading Gold H1/ EU M15. It use some indicators to find the good Entry. And you can set SL or you can DCA if you want. It can be an Scalping or an Grid/ Martingale depend yours setting. This EA can Auto lot by Balance, set risk per trade. You also can set TP/ SL for earch trade or for basket of trade. - RSI_PERIOD - if = -1, then the default strategy works, if >0, then the RSI strategy works - MAX_ORDERS - to trade with only 1 order,
The Bitcoin Reaper
Profalgo Limited
3.71 (34)
Experts
LAUNCH PROMO: Only a very limited number of copies will be available at current price! Final Price: 999$ NEW (from 349$) --> GET 1 EA FOR FREE (for 2 trade account numbers). Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here LIVE SIGNAL LIVE SIGNAL V2.0 UPDATE 2.0 INFO Welcome to the BITCOIN REAPER!   After the Tremendous success of the Gold Reaper, I decided it is time to apply the same winning principles to the Bitcoin Market, and boy, does it look promising!   I have been
DeepNero Xtreme Ultimate MT5
Paranchai Tensit
Experts
================================================== DeepNero Xtreme Ultimate MT5 (Market Edition) ================================================== DeepNero Xtreme Ultimate MT5 stands as the absolute flagship of the DeepNero systematic ecosystem. This elite iteration harnesses the maximum capacity of our ONNX neural evaluations combined with a comprehensive 20-tier market assessment architecture. Designed for zero-compromise precision, the Ultimate version scans deeply for intricate market dis
Goal Pilot
Pablo Eugenio Licon Nenclares
Experts
Goal Pilot MT5 Overview Goal Pilot is a professional Expert Advisor (EA) for MetaTrader 5 designed to help traders pursue a predefined income target while applying disciplined risk management. Unlike traditional Expert Advisors that focus solely on generating trading signals, Income Trading Bot combines automated trade execution with capital management, risk control, and progress tracking toward a user-defined financial objective. The EA continuously monitors market conditions, evaluates trading
Lorentzian Classification EA
Michael Prescott Burney
Experts
Lorentzian Classification EA for MetaTrader 5 Lorentzian Classification EA is a machine-learning-based Expert Advisor for MetaTrader 5 designed to classify market conditions and automate trade execution using a structured confirmation process. It combines Lorentzian Distance K-Nearest Neighbors (KNN) classification with kernel regression trend confirmation, then applies multiple market filters and configurable trade management rules before opening a position. The system was built for traders who
Phoenix Plus
Dang Cong Duong
Experts
At first, I got my teeth into  Phoenix  Ultra   Expert Advisor. This   Expert Advisor  will support automatic close order if the direction is correct and perform recovery if the direction is wrong. If you enter an order: 1. The price goes in the right direction and hits the   Min Profit Point ,   trailing stop 20% of the current profit. 2. The price goes in the opposite direction, the Expert Advisor will place the order with the volume is   Recovery Volume Percent  at the input, the distance to
Viking Alpha DAX Ivar Edition
Valdeci Carlos Dos Passos Albuquerque
Experts
Viking Alpha DAX — Germany 40 Expert Advisor for MetaTrader 5 LAUNCH PROMO Only 10 copies at launch price. Price increases with each sale. Launch price: $297 Next price: $497 Final price: $997 Live Performance: FX Blue — Vikingtradingbots What Makes Viking Alpha DAX Different Most DAX robots fail for one simple reason: they treat the Germany 40 like a forex pair. It isn't. The DAX has a heartbeat — a specific rhythm tied to the Frankfurt Stock Exchange opening, the European session structure, an
Indicement MT5
Profalgo Limited
4.21 (24)
Experts
Welcome to Indicement! PROP FIRM READY! -> download set files here LAUNCH PROMO: Only a few copies left at current price! Final price: 990$ NEW: Choose 1 EA for FREE! (limited to 2 trading account numbers) Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here VERSION 4.0 LIVE RESULTS OLD VERSION FINAL RESULTS INDICEMENT   brings my 15 years of experience in creating professional trading algorithms to the Index markets. The EA uses a very well thought out algorithm to find the be
Sun Bin SCF
Peat Winch
Experts
Sun Bin SCF is an Expert Advisor that identifies moments when market participants act in the same direction.  It observes recent price bars and volume to detect situations where buyers or sellers dominate together.  When a consistent crowd movement appears, the EA opens a trade in the same direction and manages it using pre-defined risk and exit rules. Main Features: - Crowd detection based on consecutive bars with similar direction. - Volume confirmation to avoid false signals in low-activity
EA Golden Cat MT5
Ruslan Pishun
1 (1)
Experts
Trading strategy: Scalping at night. The EA is based on a complex trading system at night. The essence of the Adviser's strategy boils down to the fact that the expert determines the calmer moments on the chart using complex mathematical calculations and then if there are good moments to enter the market, the adviser opens pending orders. The EA uses complex algorithms to recognize Trend and Flat situations on the charts. The EA automatically adjusts GMT for each broker (not for the strategy tes
Srfire Hedge Position
Javier Antonio Gomez Miranda
Experts
SRFire Hedge Position - Automated Trading Strategy SRFire Hedge Position is an Expert Advisor (EA) designed to ensure trades always close in profit using a hedging and scaling technique. Here’s how it works: How It Works: Trade Initiation: The EA opens a Buy position within a predefined channel. Simultaneously, it places a Sell Stop order below the channel with double the lot size of the Buy position. If the Buy position hits the Take Profit (TP), the Sell Stop order is canceled, and the proces
US500 Scalper
Sergey Batudayev
Experts
The S&P 500 Scalper Advisor is an innovative tool designed for traders who want to successfully trade the S&P 500 Index. The index is one of the most widely used and prestigious indicators of the American stock market, comprising the 500 largest companies in the United States. Peculiarities: Automated trading solutions:   The advisor is based on advanced algorithms and technical analysis to automatically adapt the strategy to changing market conditions. Versatile approach:   The advisor combine
The Infinity EA MT5
Abhimanyu Hans
3.69 (61)
Experts
Contact me for discount before purchasing! AI-Driven Technology with ChatGPT Turbo Infinity EA is an advanced trading Expert Advisor designed for GBPUSD, XAUUSD and AUDCAD. It focuses on safety, consistent returns, and infinite profitability. Unlike many other EAs, which rely on high-risk strategies such as martingale or grid trading. Infinity EA employs a disciplined, profitable scalping strategy based on neural network embedded over machine learning, data analytics AI based technology provid
Kintech Gold
Doan Van Hai
Experts
Following our guide, you will gain more than you lose. EA for long-term. Stable profit - min risk. Symbol:  XAUUSD Attach to any timeframe Min deposit:   3000$ - Calculate profit by month Live signal:  https://www.mql5.com/en/signals/2080910?source=Site+Signals+My EA input instruction: 1. With XAU 2 digits (eg: 1843.23) please set - Input   [3. Max spread]: 55 2. With XAU 3 digits (eg: 1843.235) please set - Input   [3. Max spread]: 550 If you want daily trade, this signal maybe not suit with
The Scalper Pro
Sahib Ul Ahsan
Experts
The Scalper Pro Advanced Multi-Strategy Scalping Expert Advisor The Scalper Pro is a high-precision automated scalping system designed for traders who require fast execution, structured logic, and controlled risk. It combines multiple price-action strategies with advanced trade and basket-level management to create a flexible solution for short-term trading. Built for performance and stability, the EA focuses on identifying intraday price movements and executing trades with disciplined managemen
Apex XAU Algorithm
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Experts
Apex XAU Algorithm is a fully automated trading system for the gold market (XAUUSD), optimized for high volatility conditions. The robot uses a unique mathematical algorithm and elements of artificial intelligence to analyze market dynamics and identify momentum movements. Operating principle: The robot evaluates price movement based on structural features and rate of change. Trades are opened only when momentum is confirmed, and weak or sideways movements are ignored. The algorithm does not us
Gyroscopes mt5
Nadiya Mirosh
5 (2)
Experts
Gyroscope        professional forex expert   (for EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDUSD, USDCHF, EURGBP, EURJPY, NZDUSD, USDCAD, EURCHF, AUDJPY, CADJPY pairs)   alyzing the market using the Elliot Wave Index. Elliott wave theory is the interpretation of processes in financial markets through a system of visual models (waves) on price charts. The author of the theory, Ralph Elliott, identified eight variants of alternating waves (of which five are in the trend and three are against the trend). The mov
Fibo for any pair and directions
Komila Safarova
Experts
Fibo Any Pairs and Directions  ( click here   to download set file ) Fibo Any Pairs and Directions is a professional Expert Advisor (EA) built upon Fibonacci sequences and advanced mathematical modeling. Designed to identify high-probability market opportunities, it delivers precise entry calculations and automated trade execution. The underlying algorithm seamlessly supports both trend-following and mean-reversion strategies across various financial instruments and timeframes. Test It Live for
Cyclone Intraday
Mikhail Mitin
5 (1)
Experts
How the EA works (simple explanation) Trades on M5 timeframe Uses H1 timeframe to analyze global market context Analyzes 2 or 3 timeframes simultaneously On each timeframe: Checks price position relative to one or two Moving Averages Evaluates MA angle and distance between price and MA Entry logic is based on trend + volatility conditions , not on random signals The full algorithm is illustrated in the screenshots. Recommended usage Symbol: EURUSD Timeframe: M5 Trading style: Intraday
Demark Gold Cyber
Ignacio Agustin Mene Franco
Experts
DEMARK PSAR CYBER v1.00 Expert Advisor for MetaTrader 5 | XAU/USD (Gold) | H1 Timeframe Developed by Worldinversor 2026 Overview DEMARK PSAR CYBER is a high-precision quantitative Expert Advisor designed exclusively for trading the XAU/USD pair on the H1 timeframe. Its strategic core combines two technically sound indicators—the DeMarker and the Parabolic SAR—with a grid-based order management system, dynamic trailing stops, and automatic closure based on profit targets. All of this is integra
Noura86 RSI Mathematical Strategy
Alireza Nourany
Experts
EA Overview This sophisticated Expert Advisor (Noura86) monitors up to   28 trading instruments   (27 currency pairs + Gold) simultaneously for high-probability trading opportunities. The EA employs a professional   group-based trading approach   with advanced risk management and multi-currency coordination capabilities. Very Important Note :  This strategy has been tested and suggested on M1 time frame (recommended). Depends on different risk management, you can get different results. Minimum
Sonic R Pro Enhanced
Huu Thuong Nguyen
Experts
Sonic R Pro Enhanced EA - Version 2025 $249 Only for the First 5 Buyers! Live Signal Check the live performance of Sonic R Pro Enhanced: Live Sonic R Trading Strategy Sonic R Pro Enhanced is an upgraded version of the traditional Sonic R strategy, automating trades based on the Dragon Band (EMA 34 and EMA 89) and incorporating advanced algorithms to maximize performance. Timeframes: M15, M30 Supported Pairs: XAUUSD, BTCUSD, AUDJPY, USDJPY Trading Style: Swing Trading - Pullback & Counter-
Gorilla UltimateBeast Forex
Petr Kostal
Experts
Gorilla Ultimate Beast Forex is an automated trading system (EA) for MetaTrader 5 , designed for fully rule-based trading on forex instruments without the need for manual intervention. Transparency is important to me, which is why the performance and ongoing statistics are available from a real account via independent Myfxbook monitoring. The EA is intended for traders who want clearly defined entry/exit rules and the ability to run a more conservative or more dynamic approach depending on their
Blue CARA MT5
Duc Anh Le
Experts
| Fully-automated Smart Money Concept (ICT) inspired trading solution with multi-strategy capabilities | Built by a grid trader >> for grid traders.  This is MT5 version, click  here  for  Blue CARA MT4  (settings and logics are same in both versions)     Real monitoring signal  -->  Cara Gold Intro Blue CARA EA   ('CARA') - short for  C omprehensive  A lgorithmic   R esponsive   A dvisor is a next-gen  multi-currency    multi-timeframe  EA base on the widely known (and perhaps the most popul
Gold Super Trends AutoTrader Robot
Hesham Ahmed Kamal Barakat
5 (5)
Experts
60% Discount General description; This EA is made to be used in the Gold market. It's made for trading Gold in mind. This Trading Robot is based on more than 14 years of winning patterns and will open trades by the minute, 24 hours a day. It will handle everything, from opening positions, closing them, managing risk. Features; - Timeframe-Less Expert Advisor that works by the second and recalculate everything with whichever situation that might exist. - Dynamic market watcher that adjust itse
Chiroptera
Rob Josephus Maria Janssen
4.64 (47)
Experts
Prop Firm Ready! Chiroptera is a non-martingale, non-grid, multi-currency Expert Advisor that operates in the quiet hours of the night. It uses single-placed trades (of all 28 pairs!) with tactically placed Take Profits and Stop Losses, that are continuously adjusted to maximize gains and minimize losses. It keeps track of past and upcoming news reports to ensure impacts are minimized and carefully measures real-time volatility to prevent impacts due to unpredictable geo-political disturbances c
Buyers of this product also purchase
Quantum Queen X MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.92 (25)
Experts
The Legend Continues. The Queen Evolves. Welcome to Quantum Queen X — the next generation of the legendary GOLD trading system that builds upon the proven success of Quantum Queen. Quantum Queen X is built on the same proven core engine as Quantum Queen, introducing a powerful new Custom Mode that allows traders to choose exactly which strategies to enable or disable. Every strategy has been individually reviewed, refined, and optimized to deliver even better performance and adaptability across
Quantum Titan MT5
Bogdan Ion Puscasu
Experts
Bringing institutional-grade trading to the Quantum ecosystem, Quantum Titan sets a new standard for precision, discipline, and proven live-market performance. Developed for traders who expect more from a GOLD Expert Advisor, Titan represents the next evolution of Quantum trading technology. Availability is strictly limited to 1,000 lifetime licenses worldwide. Once all 1,000 copies have been claimed, Quantum Titan will no longer be available. Special launch discount price. Final price $1999
Smart Gold Hunter
Barbaros Bulent Kortarla
5 (26)
Experts
No Grid/No Martingale/No Recovery/No Hedging/Single Entry with SL/One Shot  Smart Gold Hunter is an Expert Advisor for XAUUSD / Gold trading on MetaTrader 5. It is designed for traders who prefer a gold EA with no grid, no martingale, real Stop Loss and Take Profit logic, and controlled risk management. You can check the live signals before making a decision: Live Signal - IC Markets: https://www.mql5.com/en/signals/2365400?source=Site +Signals+My  (Here I use Scalper Mode, To have the exact se
Scalping Robot Pro MT5
MQL TOOLS SL
4.46 (138)
Experts
Scalping Robot Pro is a professional trading system designed specifically for fast and precise scalping on XAUUSD using the M1 timeframe. The system is built to capture short term market movements with accurate execution and controlled risk management. It focuses on real time price behavior, momentum shifts, short term volatility, and selective grid based trade management techniques to identify high probability trading opportunities in the gold market. Scalping Robot Pro is optimized for traders
Zoomini
Gennady Sergienko
5 (5)
Experts
Important information: Support and answers to questions are available only here:  https://www.mql5.com/en/users/zolia  ( Zolia - UTC/GMT: Taiwan ); Zoomini is a small set of machine-learning models from the latest GoGoPips project research from July 2026. These models are intended only for XAUUSD H1 / Gold . Signal: www.mql5.com/en/signals/2381994 Important things to know: The models trade with only one order using equal SL/TP. Netting accounts and any leverage are supported. Large deposi
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (46)
Experts
IMPORTANT : This package will only be sold at current price for a very limited number of copies.    Price will go to 1999$ soon!   +100 Strategies included and more coming! BONUS : At 1499$ or higher price --> choose 5  of my other EA's for free!   ALL SET FILES COMPLETE SETUP AND OPTIMIZATION GUIDE VIDEO GUIDE LIVE SIGNALS REVIEW (3rd party) NEW - 44-STRATEGIES LIVE SIGNAL Welcome to the ULTIMATE BREAKOUT SYSTEM! I'm pleased to present the Ultimate Breakout System, a sophisticated and propr
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.46 (102)
Experts
PROP FIRM READY! ( download SETFILE ) WARNING: Only a few copies left at current price! Final price: 990$ Get 1 EA for free (for 3 trade accounts) -> contact me after purchase Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Client Signal YouTube Reviews LATEST MANUAL Welcome to the Gold Reaper! Build on the very succesfull Goldtrade Pro, this EA has been designed to run on multiple timeframes at the same time, and has the option to set the trade frequency fro
Lizard
Marco Scherer
4.24 (38)
Experts
WHAT IS LIZARD? Lizard is a fully automated Expert Advisor, developed exclusively for XAUUSD (Gold) on MetaTrader 5. It uses a multi-strategy swing breakout system that identifies key structural levels on the chart and places pending stop orders at precisely calculated entry points. No martingale. No grid. No averaging in. Every trade has a defined Stop Loss and Take Profit and is actively managed by a multi-layered exit system, automatically, around the clock. Live Signal - Track real performan
Adaptive Gold Scalper MT5
Fan Yang
4.64 (22)
Experts
Adaptive Gold Scalper Important Pre-notice: This strategy requires a long period of practical verification, and favorable trading returns cannot be guaranteed in the short run. Traders must select brokers with ultra-low order latency, minimal slippage and zero/low stop level requirement; poor broker conditions will lead to disastrous trading results. I have over 14 years of professional trading experience. With proper brokerage conditions and sufficient running time, this fully automated scalpi
TwisterPro Scalper
Jorge Luiz Guimaraes De Araujo Dias
4.43 (130)
Experts
Fewer trades. Better trades. Consistency above all. • Live Signal Mode 1  Live Signal Mode 2 Twister Pro EA is a high-precision scalping Expert Advisor developed exclusively for XAUUSD (Gold) on the M15 timeframe. It trades less — but when it does, it trades with purpose. Every entry passes through 5 independent validation layers before a single order is placed, resulting in an extremely high win rate on the Default configuration. TWO MODES: • Mode 1 (recommended) — Very high assertiveness, fe
ThunderGold Scalper
Jorge Luiz Guimaraes De Araujo Dias
5 (3)
Experts
ThunderGold Scalper ThunderGold Scalper is an Expert Advisor developed for automated gold trading on MetaTrader 5. The EA is designed for XAUUSD and GOLD on the M15 timeframe. It uses a proprietary multi-factor decision engine to identify qualified trading opportunities and manage positions automatically. The system combines market structure, trend direction, candle quality, volume, momentum and execution controls. It is designed to wait for suitable conditions instead of opening trades continuo
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
4.96 (213)
Experts
Quantum King EA — Intelligent Power, Refined for Every Trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Special Launch Price Live Signal:   CLICK HERE MT4 version : CLICK HERE Quantum King channel:   Click Here ***Buy Quantum King MT5 and you could get Quantum StarMan for free !*** Ask in private for more details! Rule your trading with precision and discipline. Quantum King EA brings the strength of
Logan MT5
Thierry Ouellet
5 (20)
Experts
LIMITED TIME OFFER AT 249$ Price will go up at  499$ on August 7th! Logan MT5 isn't your typical Gold Grid EA that blindly opens trade after trade, consuming your margin and putting your capital at unnecessary risk. Instead, it patiently waits for high-probability entry opportunities and uses an intelligent recovery system that combines ATR-based grid spacing with dynamic lot progression . This allows it to withstand adverse market movements that would wipe out most conventional grid EAs—inclu
Quantum Athena X
Bogdan Ion Puscasu
5 (3)
Experts
Smarter Control. Refined Precision. Welcome to Quantum Athena X — the next generation of the focused GOLD trading system that builds upon the precision, efficiency, and disciplined execution of Quantum Athena. Quantum Athena X is built on the same streamlined core engine and the same 6 carefully selected strategies as Quantum Athena. Each strategy has been individually refined and optimized for current GOLD market conditions, while the new powerful Custom Mode allows traders to choose exactly
Gold Snap
Chen Jia Qi
4.47 (17)
Experts
Gold Snap — A Fast Profit Capture System for Gold Live Signal: https://www.mql5.com/en/signals/2362714 Live Signal2: https://www.mql5.com/en/signals/2372603 Live Signal v2.0: https://www.mql5.com/en/signals/2379945 Only 3 copies remaining at the current price. The price will be increased to $999 soon. Important: After purchasing, please contact us by private message to receive the user guide, recommended settings, usage notes, and update support.  https://www.mql5.com/en/users/walter2008 W
Pulse Engine
Jimmy Peter Eriksson
3.97 (35)
Experts
UPDATE - ONLY A FEW COPIES LEFT AT CURRENT PRICE! The main goal of this system is long-term live performance without using any risky martingale or grid.  VERY LIMITED COPIES AT CURRENT PRICE Final Price $1499 [Live Signal]  |  [Backtest Results]  |  [Setup Guide]  |  [FTMO Results] A Different Approach to Trading Pulse Engine does not use any indicators or specific timeframes. It has a very unique approach that is not used by any other trading system on MQL5. It trades intraday directional patt
Gold Neural Core
TICK STACK LTD
5 (8)
Experts
Launch Offer:   Grab Gold Naural Core and bundle it with   XAU Momentum   and get 2 free EAs of your choice from my entire MQL5 store. DM me for details. Learn how I personally manage risk when using grid systems:  https://www.mql5.com/en/blogs/post/767250 Read the user guide to any TickStack grid system:  https://www.mql5.com/en/blogs/post/767232 Gold Neural Core — Hyper-Scalping Grid System for XAUUSD Gold Neural Core is a high-frequency grid trading system engineered specifically for gold (X
Zerqon EA
Vladimir Lekhovitser
3.43 (28)
Experts
Live Trading Signal Public real-time monitoring of trading activity: https://www.mql5.com/en/signals/2372719 Official Information Seller profile Official channel User Manual Setup instructions and usage guidelines: View user manual Zerqon EA is an adaptive Expert Advisor designed specifically for XAUUSD trading. The strategy is based on a Deep LSTM neural network model integrated through ONNX, allowing the system to process sequential market behavior and evaluate price dynamics in a st
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.86 (507)
Experts
Introducing   Quantum Emperor EA , the groundbreaking MQL5 expert advisor that's transforming the way you trade the prestigious GBPUSD pair! Developed by a team of experienced traders with trading experience of over 13 years. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Buy Quantum Emperor EA and you could get Quantum StarMan for free !*** Ask in private for more details Verified Signal:   Click Here MT4 Version
Nexorion Initium Novum EA
Valentina Zhuchkova
4.29 (24)
Experts
NEXORION: Initium Novum — Deterministic Logic and Algorithmic Synthesis NEXORION is an institutional-grade analytical complex based on rigorous mathematical liquidity processing algorithms. The core concept of the project is "computational transparency": the expert advisor transforms chaotic price feeds into structured geometric zones, visualizing the decision-making process directly on the trading chart. Real-Time Monitoring https://www.mql5.com/en/signals/2378408 https://www.mql5.com/es/signa
Range Breakout EA with Range Filters
Jimmy Peter Eriksson
4.5 (20)
Experts
UPDATE:  Next price: $699, Final price: $999 If you value honesty and a real trading system built for live trading, not just a perfect-looking straight-line backtest that can end up blowing your account, then this might be for you. No Martingale / No Grid 22 Months Live Signal +270% Live Growth [Live Signal]  |  [FTMO Results]  |  [Main Portfolio]  |  [Backtest Guide] Why Range Breakout EA is so Stable ? Range Breakout EA is based on a well-known market behaviour: changes in volatility between
XG Gold Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.31 (113)
Experts
The XG Gold Robot MT5 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the XAUUSD, GOLD, XAUEUR pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to Trade in Gold and includes additional a function that displays weekly Gold levels with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on Price Action, Cycle S
XT Bitcoin Robot MT5
MQL TOOLS SL
5 (2)
Experts
XT Bitcoin Robot is an advanced  automated trading system  designed specifically for  BTCUSD traders  who want to take advantage of Bitcoin's market volatility without the need for constant market monitoring. The robot continuously analyzes market conditions and automatically executes trades based on its built in trading logic, helping traders stay active in the market 24 hours a day without manual intervention. The system is designed to identify trading opportunities and manage positions accor
XAU Momentum
TICK STACK LTD
Experts
XAU Momentum — Trend-Aligned Gold Breakout EA Live Performance All Tick Stack Signals can be found on our website or by following the link below. See images below for more information.  https://www.mql5.com/en/blogs/post/773500 Launch Offer:   Grab XAU Momentum now at the lowest price it'll ever be. Bundle it with   Gold Neural Core   and get 2 free EAs of your choice from my entire MQL5 store. DM me for details. Two copies left at current price - next price = 298$ How to use: Load on XAUUSD
Wave Rider EA MT5
Adam Hrncir
4.89 (46)
Experts
Scalper speed with sniper entries. Built for Gold. Tired of all the fake EAs that eventually disappear?  Wave Rider  is honest, transparent EA without any fake AI or manipulated back-test that's been continuously updated for more than 6 months $499  until Signal reaches 150% - then 599 USD Check the Live signal  or Manual  or  Broker performance Version 5.0 upgrade notice: Close all Wave Rider positions before updating. Strategy Magic Numbers and several input names changed. Review your setting
Syna
William Brandon Autry
5 (27)
Experts
Syna 7 - The AI Trading Operator That Stays With the Trade. Most trading systems make an entry decision and then fall back to fixed rules. Syna 7 remains involved. Syna is an autonomous AI trader, trading assistant, and position-management system designed to operate from analysis through exit. It can analyze current market conditions, evaluate news and volatility, remember the original trade reasoning, monitor open exposure, and continue reassessing the position as conditions change. Trading do
SomaOil
Andrii Soma
5 (2)
Experts
SomaOil is a multi-strategy breakout Expert Advisor for MetaTrader 5, built exclusively for WTI crude oil (XTIUSD). One chart, one EA, 20 independent strategies running together as a single diversified portfolio. Live Signal. To make it accessible at launch, I am using a transparent ramping-price model: Launch price: 100 USD (48 hours) Starting from Monday the price increases by 100 USD for every 10 copies sold Price increases happen at most once per day, even when more than 10 copies are sold t
Cortex Aurex
Vladimir Mametov
4.6 (10)
Experts
It is a fully automated Expert Advisor for MetaTrader 5, built specifically for Gold / XAUUSD trading. Its logic is designed around the dynamic nature of the gold market: fast price movements, sharp reversals, and high volatility. The EA helps automate trading in an environment where reaction speed, discipline, and precise position management are especially important. The system is focused on disciplined trade management, fast reaction to market changes, and controlled exits. Its main idea is si
Aetherion Prime EA
Valentina Zhuchkova
3 (1)
Experts
AETHERION PRIME EA Precision Algorithmic Trading for XAUUSD on H1 Public live signal for real-time monitoring: https://www.mql5.com/ru/signals/2381671 Limited Launch Offer The first 7 copies are available for only $259 . Once these copies are sold, the price will increase immediately by $100 — to $359 . This introductory offer is intended for traders who want to join Aetherion Prime EA at the earliest stage and follow the development of the system through a public live signal from the very begi
HFT Spike EA
OMG FZE LLC
5 (3)
Experts
[ My Channel ] HFT Spike EA Recommended accounts: High leverage Standard, ECN, Raw; Cent; Propfirm (FTMO FundedNext etc.) Strategies: Quantum Physics Principles, HFT Spike (High-Frequency Trading), level trading, neural trading, No Martingale, No Grid, single-position trend trading. A fully automated, risk-managed EA designed on XAUUSD tick data. You don't need to select a Time-Frame. Default values match the tested configuration. Designed for Gold. It detects sudden volatility bursts ("sp
Filter:
No reviews
Reply to review