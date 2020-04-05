Blueprint Matrix Trend

蓝图矩阵趋势 MT5

📊 系统概述

Blueprint Matrix Trend 是一个专为要求严格的零售交易者和自营公司（评估/资金）账户管理设计的高端定量交易系统。该EA采用专有的“多维趋势共振矩阵”，而非依赖滞后指标或僵化的突破规则，旨在捕捉市场压缩转为爆发动量的确切过渡阶段。

该系统配备机构级风险管理核心，确保股权曲线平滑，同时利用智能动态复利算法，在绝对安全范围内最大化资本效率。

💡 核心战略逻辑（封装）

  • 多维矩阵共振底层矩阵引擎持续扫描更高时间框架和微执行时间框架下的宏观经济结构。只有当宏观趋势方向、局部结构和市场动能完全一致时，交易执行才会被触发。

  • 智能动量突破引擎该系统摒弃机械式的突破追逐，引入了独特的体积倍增算法。通过动态计算当前市场波动性，它精准识别真实的机构订单流（“强劲动量蜡烛”），过滤掉超过80%的虚假突破和市场波动陷阱。

  • 分层动态收支平衡（防御核心）这是该系统的旗舰保护机制。EA无需等待固定点距离才能将止损平衡，而是根据瞬时入场速度自动切换。如果突破由高机构交易量支持，EA会在微秒内转为盈亏平衡（或微利润），保证资本保全。 Strong Momentum Threshold Normal Move Threshold

🛡️ Prop Firm-Ready 风险矩阵

本EA从零开始构建，旨在突破顶级道具公司（如FTMO、Funding Pips、Apex等）严格的提款规则：

  1. 动态每日亏损限额（复利锁）：在每个每日交易时段开启时，系统根据经常账户余额精确计算最大允许的亏损。随着你的股本增长，这个缓冲区会通过复利动态增长。如果触及日限，EA会立即清算所有头寸并锁定当天交易——零例外，零网格/马丁格尔行为。

  2. 硬股权回撤保护：为您的资金账户提供终极安全网。无论市场闪崩多么严重，一旦账户整体资产触及预设的硬回撤线，系统会立即触发全球清算并停止，保护账户存活。

  3. 自适应批次规模引擎：每个仓位大小都通过基于实时止损距离和剩余日亏损缓冲的矩阵计算进行微调。如果某笔交易风险过高，系统会自动降低交易量，确保每一次市场试验严格符合您预设的风险承受范围。

⚙️ 参数规格

  • EA 魔术数：用于独立多符号操作且无顺序重叠的唯一标识符。

  • 初始账户余额：定义基础资本设置。

  • 最大每日损失上限百分比：基于百分比的每日损失上限（推荐：2.5% - 3.0% 用于道具公司挑战）。

  • 硬回撤权益线：最终账户保护的绝对终极权益底线。

  • 每次交易风险百分比：每种配置的基线风险百分比（默认：为最佳复利0.8%）。

  • 目标风险/回报比：固定目标R：R（默认：3.0，确保数学期望高度正向）。

  • 正常/强力向BE移动触发：决定分层收支平衡引擎何时激活的风险/回报比率。

📌 交易建议

  • 支持的货币对：高流动性的主要外汇对（如EURUSD、GBPUSD）、黄金（XAUUSD）或主要指数。

  • 执行时间框架：针对M5图表进行了优化（EA会自动在后台拉取和分析H1宏数据）。

  • 账户类型：强烈推荐用于ECN、Raw或低利差账户，以确保微秒间收支平衡引擎的最大执行速度。


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4 (36)
Эксперты
ОБНОВЛЕНИЕ - ОСТАЛОСЬ ВСЕГО НЕСКОЛЬКО ЭКЗЕМПЛЯРОВ ПО ТЕКУЩЕЙ ЦЕНЕ! Главная цель этой системы — долговременная работа в режиме реального времени без использования каких-либо рискованных мартингейлов или сеток.  ОЧЕНЬ ОГРАНИЧЕННОЕ КОЛИЧЕСТВО ЭКЗЕМПЛЯРОВ ПО ТЕКУЩЕЙ ЦЕНЕ Окончательная цена: 1499 долларов США [Сигнал в реальном времени]    |    [Результаты тестирования]    |    [Руководство по настройке]    |    [Результаты FTMO] Другой подход к торговле Торговая система Pulse Engine не использует н
Nexorion Initium Novum EA
Valentina Zhuchkova
4.32 (25)
Эксперты
NEXORION: Initium Novum — Детерминированная логика и алгоритмический синтез NEXORION — это аналитический комплекс институционального уровня, базирующийся на строгих математических алгоритмах обработки ликвидности. В основу проекта заложена концепция прозрачности вычислений: советник преобразует хаотичные котировки в структурированные геометрические зоны, визуализируя процесс принятия решений непосредственно на торговом графике. Мониторинг в реальном времени https://www.mql5.com/en/signals/237840
Wave Rider EA MT5
Adam Hrncir
4.89 (46)
Эксперты
Scalper speed with sniper entries. Built for Gold. Tired of all the fake EAs that eventually disappear? Most authors just create another EA when it fails - I wanted to do it differently. Wave Rider is my personal project built out of passion - honest, transparent EA without any fake AI or manipulated back-test that's been continuously updated for more than 6 months, that I am using myself from very first day. Check the Live signal  or Manual  or  Broker performance Version 5.x upgrade notice: Cl
Cortex IDX
Vladimir Mametov
Эксперты
Это полностью автоматический советник для MetaTrader 5, разработанный специально для торговли индексом US30. Его торговая логика построена с учётом особенностей фондовых индексов: сильных направленных движений, внутридневных откатов и периодов повышенной волатильности. Советник автоматизирует торговлю в условиях, где особенно важны скорость исполнения, дисциплина и эффективное управление открытыми позициями. Основной акцент системы сделан на дисциплинированном сопровождении сделок, быстрой реакц
SomaOil
Andrii Soma
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Эксперты
SomaOil — это многостратегический советник на прорыв для MetaTrader 5, созданный исключительно для сырой нефти WTI (XTIUSD). Один график, один EA, 20 независимых стратегий, работающих вместе как единый диверсифицированный портфель. Живой сигнал. Чтобы сделать его доступным при запуске, я использую прозрачную, постепенно корректируемую модель ценообразования: Стартовая цена: 100 USD (48 часов) Начиная с понедельника цена увеличивается на 100 USD за каждые 10 проданных копий Цена повышается не чащ
Obsidian Flow Atlas EA
Valentina Zhuchkova
5 (7)
Эксперты
Obsidian Flow Atlas EA Точность. Структура. Исполнение. Финансовые рынки не вознаграждают эмоции. Они вознаграждают дисциплину, последовательность и способность принимать решения на основе объективных данных. Obsidian Flow Atlas EA был создан именно с этой философией. Это полностью автоматизированная торговая система для MetaTrader 5, разработанная для работы на двух наиболее популярных инструментах финансового рынка: • XAUUSD (Золото) • EURUSD Система самостоятельно анализирует рыночные условия
HFT Spike EA
OMG FZE LLC
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Эксперты
[ My Channel ] HFT Spike EA Рекомендуемые счета: Standard с высоким плечом, ECN, Raw; Cent; Propfirm (FTMO FundedNext и др.) Стратегии: Принципы квантовой физики, HFT Spike (Высокочастотный трейдинг), уровневая торговля, нейронная торговля, без Мартингейла, без Сетки, трендовая торговля с одной позицией. Полностью автоматический советник с управлением рисками, разработанный на тиковых данных XAUUSD. Вам не нужно выбирать Time-Frame. Значения по умолчанию соответствуют протестированной конф
Range Breakout EA with Range Filters
Jimmy Peter Eriksson
4.5 (20)
Эксперты
ОБНОВЛЕНИЕ: Следующая цена: 599 долларов, окончательная цена: 999 долларов. Если вы цените честность и реальную торговую систему, разработанную для реальной торговли, а не просто идеально выглядящую линейную модель, которая может в итоге привести к обвалу вашего счета, то это может быть для вас. Без мартингейла / Без сетки Сигнал в режиме реального времени (22 месяц) +250% Рост живой активности [Текущий сигнал]    |    [Результаты FTMO]    |    [Основной портфель]  |    [Руководство по тестиро
Boring Pips MT5
Thi Thu Ha Hoang
4.77 (52)
Эксперты
Вы когда-нибудь задавались вопросом, почему большинство советников-экспертов неэффективны в реальной торговле, несмотря на их идеальные результаты на исторических данных? Самый вероятный ответ - overfitting. Многие советники создаются для "обучения" и идеальной адаптации к доступным историческим данным, но они не могут предсказать будущее из-за недостатка обобщаемости в построенной модели. Некоторые разработчики просто не знают о существовании overfitting, или они знают, но не имеют способа пр
Fantastic 4 MT5
Fan Yang
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Эксперты
Fantastic 4 Four-in-One Trading System Introduction Fantastic 4 is an automated trading EA integrating 5 mutually independent quantitative trading logics targeting XAUUSD. After long-term research, iterative optimization, historical backtesting and live market verification, each built-in strategy has exclusive entry rules, independent order management and customized risk control modules. All strategies run separately without mutual interference. The combination of four strategies with low correl
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