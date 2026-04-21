Overview

Welcome to Oracle Stone, a highly sophisticated, multi-layered algorithmic trading system engineered for serious traders. Developed by a professional trader and programmer, Oracle Stone is built on pure mathematical logic, dynamic market algorithms, and strict risk management principles.

Currently, Oracle Stone is highly optimized for XAUUSD (Gold). My mission with this Expert Advisor is simple: to share a robust, high-performing tool with the community while maintaining absolute transparency.

The Architecture: 10 Independent Strategies in 1 System

Unlike standard single-logic EAs, Oracle Stone is a powerhouse coded with over 5000+ lines of pristine, heavily optimized MQL5 code.

It features 10 entirely distinct trading strategies integrated into a single Expert Advisor:

100% Standalone: Zero dependency on external files, custom indicators, or DLLs. Everything is

built-in.

Zero dependency on external files, custom indicators, or DLLs. Everything is built-in. Ultimate Customization (True/False): You have full control. You can toggle any of the 10 strategies ON or OFF based on your market bias or risk appetite.

You have full control. You can toggle any of the 10 strategies ON or OFF based on your market bias or risk appetite. Isolated Capital Allocation: You can allocate a specific, separate balance or risk percentage to each individual strategy. This ensures that no single strategy can overexpose your entire account margin.

Current Optimization & Future Roadmap

Current Version: Fine-tuned specifically for Gold (XAUUSD) . The built-in metrics and internal logic are currently calibrated to handle Gold's unique volatility structure.

Fine-tuned specifically for . The built-in metrics and internal logic are currently calibrated to handle Gold's unique volatility structure. Future Updates: I am actively optimizing the algorithmic logic for other major Forex pairs. Once completed, these updates will be implemented in future versions and made available to all existing buyers completely free of charge.

Pricing & Value (Important Notice)

I am a trader first and a developer second. I do not believe in offering premium, painstakingly developed logic for free, as it naturally diminishes its perceived value and attracts non-serious users. The current price is specifically set to reward early adopters who recognize the value of genuine algorithm development.

⚠️ PRICING UPDATE ALERT: The current price is a heavily discounted, limited-time offer. As soon as Version X.5 is officially launched with the upcoming multi-pair updates, the price will automatically increase to $1,000. Secure your copy now to lock in lifetime updates at the current introductory rate.

Realistic Expectations & Transparency

There is no such thing as a "holy grail" or "magic" in trading. Oracle Stone uses complex algorithmic data to find high-probability setups. While our historical data and recent performance tests have shown exceptional potential—achieving up to 150% growth in a single month during backtesting—the market remains dynamic. I provide a real, highly capable tool, not an unrealistic guarantee.

How to Get Started After Purchase

Purchase and install the Oracle Stone EA on your MetaTrader 5 terminal. Send me a direct private message here on the MQL5 community. I will personally send you the optimized .set files (presets) for XAUUSD and provide any necessary setup guidance. Attach the EA to an XAUUSD chart, load the .set file, and ensure Auto-Trading is enabled.

Key Parameters & Inputs



Account Type : Standrad Cent (Recommended)

Broker: Exness(Recommended)



Strategy 1 to 10 Toggle: Enable or disable individual strategies via True/False inputs.

Enable or disable individual strategies via True/False inputs. Strategy Capital Allocation: Define risk levels and balance limits per individual strategy.

Define risk levels and balance limits per individual strategy. Risk Management Base: Fully customizable lot sizes, stop loss, and take profit logic parameters suited for your broker's specific environment.

Risk Warning: Before trading on a live account, it is highly recommended to test the EA and the provided .set files on a Demo account for at least 1-2 weeks to familiarize yourself with the strategy's behavior. Past performance in historical testing does not guarantee future results.





inputs----





; ========== MASTER EA SETTINGS ==========

MainDepositBalance=30000.0

EnableStrategy1=true

EnableStrategy2=true

EnableStrategy3=true

EnableStrategy4=true

EnableStrategy5=true

EnableStrategy6=true

EnableStrategy7=false

EnableStrategy8=true

EnableStrategy9=true

EnableStrategy10=true

MasterMagicBase=1000

LogDetailedInfo=true

; ========== DISPLAY SETTINGS ==========

EnableOnChartDisplay=true

DisplayXOffset=10

DisplayYOffset=30

DisplayBgColor=-1

DisplayTextColor=0

DisplayFontSize=12

; ========== STRATEGY 1 MANAGEMENT ==========

Strategy1MaxBalancePercent=20.0

Strategy1MaxLossPercent=100.0

Strategy1Timeframe=15

Strategy1Name=1111

Strategy1Comment=1111

; ========== STRATEGY 1 TRADING ==========

Strategy1TradeDirection=1

Strategy1Period=50

Strategy1ChannelWidth=20000.0

Strategy1MagicNumber=12345

Strategy1BaseLotSize=0.9

Strategy1MaxLotPerTrade=600.0

Strategy1LotGrowthPercent=300.0

Strategy1MaxTotalLotSize=6000.0

Strategy1EnableLotIncrease=true

Strategy1EnableLotBeyondMax=false

Strategy1TakeProfit=0

Strategy1StopLoss=30000

Strategy1TrailTrigger=0

Strategy1TrailStep=0

; ========== STRATEGY 2 MANAGEMENT ==========

Strategy2MaxBalancePercent=30.0

Strategy2MaxLossPercent=100.0

Strategy2Timeframe=1

Strategy2Name=Scalper

Strategy2Comment=2222

; ========== STRATEGY 2 TRADING ==========

Strategy2Enable=true

Strategy2MagicNumber=1818181820

Strategy2LotSize=0.15

Strategy2CandleCount=1

Strategy2MinPoints=20000

Strategy2StopLoss=10000

Strategy2TakeProfit=30000

Strategy2TrailTrigger=20000

Strategy2TrailStep=8000

; ========== STRATEGY 3 MANAGEMENT ==========

Strategy3MaxBalancePercent=20.0

Strategy3MaxLossPercent=100.0

Strategy3Timeframe=30

Strategy3Name=3333

Strategy3Comment=3333

; ========== STRATEGY 3 INDICATOR SETTINGS =======

Strategy3LookbackCandles=10

Strategy3SpeedMultiplier=1.5

Strategy3EnableIndicatorAlerts=false

; ========== STRATEGY 3 TRADING SETTINGS =========

Strategy3TradingTimeframe=30

Strategy3EnableBuyTrades=true

Strategy3EnableSellTrades=true

Strategy3PendingOrderDistance=10000

Strategy3MagicNumber=33333

Strategy3MaxSlippage=500

Strategy3MaxSpread=500

Strategy3BaseLotSize=0.45

Strategy3StopLoss=20000

Strategy3TakeProfit=100000

Strategy3TrailingTrigger=30000

Strategy3TrailingStep=10000

; ========== STRATEGY 3 TRADE MANAGEMENT =========

Strategy3OneTradeAtOneTime=true

Strategy3MaxTradesPerCandle=5

Strategy3MaxTradesTotal=10

; ========== STRATEGY 3 MARTINGALE ==========

Strategy3EnableMartingale=false

Strategy3MartingaleMultiplier=2.0

Strategy3MaxMartingaleLevels=5

Strategy3ResetMartingaleAfterProfit=true

Strategy3TakeProfitMultiplier=1.0

Strategy3MartingaleStartLevel=2

; ========== STRATEGY 3 AUTO LOT SIZE ==========

Strategy3EnableAutoLotSize=false

Strategy3InitialBalance=100.0

Strategy3LotIncreasePercent=100.0

Strategy3LotDecreasePercent=50.0

; ========== STRATEGY 3 PROTECTION ==========

Strategy3EnableBalanceProtection=false

Strategy3BalanceDrawdownPercent=50.0

Strategy3ClosePositionsOnBalanceDD=true

Strategy3EnableEquityProtection=false

Strategy3EquityDrawdownPercent=70.0

Strategy3ClosePositionsOnEquityDD=true

; ========== STRATEGY 4 MANAGEMENT ==========

Strategy4MaxBalancePercent=25.0

Strategy4MaxLossPercent=50.0

Strategy4Timeframe=5

Strategy4Name=4444

Strategy4Comment=4444

; ========== STRATEGY 4 TRADING ==========

Strategy4RiskPercent=10.0

Strategy4TakeProfitPoints=10000

Strategy4StopLossPoints=5000

Strategy4TrailTriggerPoints=3000

Strategy4TrailStepPoints=1000

Strategy4TradingTimeframe=5

Strategy4MagicNumber=44444

Strategy4TradeComment=4444

; ========== STRATEGY 4 TIME FILTER ==========

Strategy4StartHour=0

Strategy4EndHour=0

; ========== STRATEGY 4 PENDING ORDER SETTINGS ==========

Strategy4BarsN=5

Strategy4ExpirationBars=100

Strategy4OrderDistPoints=100

; ========== STRATEGY 5 MANAGEMENT =======

Strategy5MaxBalancePercent=20.0

Strategy5MaxLossPercent=100.0

Strategy5Timeframe=5

Strategy5Name=5555

Strategy5Comment=5555

; ========== STRATEGY 5 INDICATOR SETTINGS

Strategy5Period=14

Strategy5Period=5

Strategy5Period=13

Strategy5Period=13

; ========== STRATEGY 5 TRADING SETTINGS =

Strategy5MagicNumber=55555

Strategy5MaxSpread=500

Strategy5MaxSlippage=500

Strategy5EnableBuy=true

Strategy5EnableSell=true

Strategy5TakeProfit=60000

Strategy5StopLoss=20000

Strategy5UseTrailing=true

Strategy5TrailingTrigger=30000

Strategy5TrailingStep=20000

Strategy5TradingTimeframe=5

; ========== STRATEGY 5 COMPOUNDING ======

Strategy5EnableCompounding=false

Strategy5CompoundingGrowthPercent=100.0

Strategy5BaseLotSize=0.3

; ========== STRATEGY 6 MANAGEMENT ==========

Strategy6MaxBalancePercent=20.0

Strategy6MaxLossPercent=100.0

Strategy6Timeframe=5

Strategy6Name=6666

Strategy6Comment=6666

; ========== STRATEGY 6 TRADING SETTINGS ========

Strategy6MagicNumber=6666666

Strategy6BuyTrade=true

Strategy6SellTrade=true

Strategy6MaxSlippage=500

Strategy6MaxSpread=500

Strategy6BaseLot=0.63

Strategy6FixedTP=0

Strategy6FixedSL=0

Strategy6EnableTrailing=true

Strategy6TrailingTrigger=20000

Strategy6TrailingStep=10000

Strategy6AutoExit=true

Strategy6TradingTimeframe=5

; ========== STRATEGY 6 COMPOUNDING ==========

Strategy6Compounding=false

Strategy6CompoundingGrowth=100.0

; ========== STRATEGY 6 INDICATOR SETTINGS ======

Strategy6Period=100

Strategy6Period=100

Strategy6STPeriode=12

Strategy6STMultiplier=1.0

Strategy6Period=4

Strategy6Sensitivity=1000

Strategy6Period=2

Strategy6Period=30

Strategy6SmoothingPeriod=5

; ========== STRATEGY 7 MANAGEMENT ======

Strategy7MaxBalancePercent=15.0

Strategy7MaxLossPercent=50.0

Strategy7Timeframe=5

Strategy7Name=7777

Strategy7Comment=7777

; ========== STRATEGY 7 INDICATOR SETTING

Strategy7LookbackCandles=10

Strategy7SpeedMultiplier=1.5

Strategy7EnableIndicatorAlerts=false

; ========== STRATEGY 7 HUGE CANDLE FILTE

Strategy7AvgCandleLookback=10

Strategy7MinCandleGainPercent=25.0

Strategy7MinAbsoluteCandlePts=0

; ========== STRATEGY 7 SETTINGS

Strategy7TradingTimeframe=5

Strategy7EnableBuyTrades=true

Strategy7EnableSellTrades=true

Strategy7PendingOrderDistance=2000

Strategy7MagicNumber=77777

Strategy7MaxSlippage=500

Strategy7MaxSpread=500

Strategy7BaseLotSize=0.03

Strategy7StopLoss=2000

Strategy7TakeProfit=10000

Strategy7TrailingTrigger=1000

Strategy7TrailingStep=500

; ========== STRATEGY 7 TRADE MANAGEMENT

Strategy7OneTradeAtOneTime=true

Strategy7MaxTradesPerCandle=5

Strategy7MaxTradesTotal=10

; ========== STRATEGY 7 MARTINGALE ======

Strategy7EnableMartingale=false

Strategy7MartingaleMultiplier=2.0

Strategy7MaxMartingaleLevels=5

Strategy7ResetMartingaleAfterProfit=true

Strategy7TakeProfitMultiplier=1.0

Strategy7MartingaleStartLevel=2

; ========== STRATEGY 7 AUTO LOT SIZE ===

Strategy7EnableAutoLotSize=false

Strategy7InitialBalance=100.0

Strategy7LotIncreasePercent=100.0

Strategy7LotDecreasePercent=50.0

; ========== STRATEGY 7 PROTECTION ======

Strategy7EnableBalanceProtection=false

Strategy7BalanceDrawdownPercent=50.0

Strategy7ClosePositionsOnBalanceDD=true

Strategy7EnableEquityProtection=false

Strategy7EquityDrawdownPercent=70.0

Strategy7ClosePositionsOnEquityDD=true

; ========== STRATEGY 8 MANAGEMENT ==========

Strategy8MaxBalancePercent=20.0

Strategy8MaxLossPercent=100.0

Strategy8Timeframe=5

Strategy8Name=8888

Strategy8Comment=8888

; ========== STRATEGY 8 SETTINGS ==========

Strategy8Period=7

Strategy8Price=1

Strategy8SmoothingPeriod=5

Strategy8UseSmoothing=true

Strategy8Level=60

Strategy8Level=40

; ========== STRATEGY 8 SETTINGS ==========

Strategy8Period=7

Strategy8Deviation=2.0

Strategy8Price=1

; ========== STRATEGY 8 TRADING SETTINGS ========

Strategy8MagicNumber=8888888

Strategy8AllowBuy=true

Strategy8AllowSell=true

Strategy8MaxSlippage=500

Strategy8MaxSpread=500

Strategy8BaseLotSize=3.0

Strategy8FixedTP=30000

Strategy8FixedSL=10000

Strategy8TradingTimeframe=5

; ========== STRATEGY 8 TRAILING STOP ==========

Strategy8EnableTrailing=true

Strategy8TrailingTrigger=10000

Strategy8TrailingStep=6000

; ========== STRATEGY 8 COMPOUNDING ==========

Strategy8EnableCompound=false

Strategy8CompoundGrowth=100.0

; ========== STRATEGY 9 MANAGEMENT ==========

Strategy9MaxBalancePercent=20.0

Strategy9MaxLossPercent=100.0

Strategy9Timeframe=5

Strategy9Name=9999

Strategy9Comment=9999

; ========== STRATEGY 9 TRADING SETTINGS ==========

Strategy9MagicNumber=9999999

Strategy9AllowBuy=true

Strategy9AllowSell=true

Strategy9MaxSlippage=500

Strategy9MaxSpread=500

Strategy9BaseLotSize=0.6

Strategy9FixedTP=60000

Strategy9FixedSL=30000

Strategy9TradingTimeframe=5

; ========== STRATEGY 9 TRAILING STOP ==========

Strategy9EnableTrailing=true

Strategy9TrailingTrigger=40000

Strategy9TrailingStep=20000

; ========== STRATEGY 9 COMPOUNDING ==========

Strategy9EnableCompound=false

Strategy9CompoundGrowth=100.0

; ========== STRATEGY 9 INDICATOR SETTINGS ==========

Strategy9Anchor=0

Strategy9Source=6

Strategy9Period=14

Strategy9Period=10

Strategy9SmoothPeriod=15

; ========== STRATEGY 10 MANAGEMENT ==========

Strategy10MaxBalancePercent=20.0

Strategy10MaxLossPercent=100.0

Strategy10Timeframe=5

Strategy10Name=1010

Strategy10Comment=1010

; ========== STRATEGY 10 TRADING SETTINGS =======

Strategy10MagicNumber=666666

Strategy10EnableBuy=true

Strategy10EnableSell=true

Strategy10MaxSlippage=500

Strategy10MaxSpread=2000

Strategy10BaseLot=0.3

Strategy10FixedSL=10000.0

Strategy10FixedTP=30000.0

Strategy10AutoExit=false

Strategy10EnableTrailing=true

Strategy10TrailingTrigger=8000

Strategy10TrailingStep=4000

; ========== STRATEGY 10 SETTINGS ========

Strategy10BuyKey=2.0

Strategy10BuyATR=300

Strategy10SellKey=2.0

Strategy10SellATR=1

; ========== STRATEGY 10 SETTINGS ========

Strategy10Period=30

Strategy10Period=30

Strategy10=0

Strategy10Type=0

; ========== STRATEGY 10 COMPOUNDING ==========

Strategy10Compounding=false

Strategy10IncreaseGrowth=100.0



