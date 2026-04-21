Oracle Stone

Overview

Welcome to Oracle Stone, a highly sophisticated, multi-layered algorithmic trading system engineered for serious traders. Developed by a professional trader and programmer, Oracle Stone is built on pure mathematical logic, dynamic market algorithms, and strict risk management principles.

Currently, Oracle Stone is highly optimized for XAUUSD (Gold). My mission with this Expert Advisor is simple: to share a robust, high-performing tool with the community while maintaining absolute transparency.

The Architecture: 10 Independent Strategies in 1 System

Unlike standard single-logic EAs, Oracle Stone is a powerhouse coded with over 5000+ lines of pristine, heavily optimized MQL5 code.

It features 10 entirely distinct trading strategies integrated into a single Expert Advisor:

  • 100% Standalone: Zero dependency on external files, custom indicators, or DLLs. Everything is
    built-in.
  • Ultimate Customization (True/False): You have full control. You can toggle any of the 10 strategies ON or OFF based on your market bias or risk appetite.
  • Isolated Capital Allocation: You can allocate a specific, separate balance or risk percentage to each individual strategy. This ensures that no single strategy can overexpose your entire account margin.

Current Optimization & Future Roadmap

  • Current Version: Fine-tuned specifically for Gold (XAUUSD). The built-in metrics and internal logic are currently calibrated to handle Gold's unique volatility structure.
  • Future Updates: I am actively optimizing the algorithmic logic for other major Forex pairs. Once completed, these updates will be implemented in future versions and made available to all existing buyers completely free of charge.

Pricing & Value (Important Notice)

I am a trader first and a developer second. I do not believe in offering premium, painstakingly developed logic for free, as it naturally diminishes its perceived value and attracts non-serious users. The current price is specifically set to reward early adopters who recognize the value of genuine algorithm development.

⚠️ PRICING UPDATE ALERT: The current price is a heavily discounted, limited-time offer. As soon as Version X.5 is officially launched with the upcoming multi-pair updates, the price will automatically increase to $1,000. Secure your copy now to lock in lifetime updates at the current introductory rate.

Realistic Expectations & Transparency

There is no such thing as a "holy grail" or "magic" in trading. Oracle Stone uses complex algorithmic data to find high-probability setups. While our historical data and recent performance tests have shown exceptional potential—achieving up to 150% growth in a single month during backtesting—the market remains dynamic. I provide a real, highly capable tool, not an unrealistic guarantee.

How to Get Started After Purchase

  1. Purchase and install the Oracle Stone EA on your MetaTrader 5 terminal.
  2. Send me a direct private message here on the MQL5 community.
  3. I will personally send you the optimized  .set  files (presets) for XAUUSD and provide any necessary setup guidance.
  4. Attach the EA to an XAUUSD chart, load the  .set  file, and ensure Auto-Trading is enabled.

Key Parameters & Inputs

Account Type : Standrad Cent (Recommended)
Broker: Exness(Recommended)

  • Strategy 1 to 10 Toggle: Enable or disable individual strategies via True/False inputs.
  • Strategy Capital Allocation: Define risk levels and balance limits per individual strategy.
  • Risk Management Base: Fully customizable lot sizes, stop loss, and take profit logic parameters suited for your broker's specific environment.

Risk Warning: Before trading on a live account, it is highly recommended to test the EA and the provided .set files on a Demo account for at least 1-2 weeks to familiarize yourself with the strategy's behavior. Past performance in historical testing does not guarantee future results.


inputs----

; ========== MASTER EA SETTINGS ==========

MainDepositBalance=30000.0

EnableStrategy1=true

EnableStrategy2=true

EnableStrategy3=true

EnableStrategy4=true

EnableStrategy5=true

EnableStrategy6=true

EnableStrategy7=false

EnableStrategy8=true

EnableStrategy9=true

EnableStrategy10=true

MasterMagicBase=1000

LogDetailedInfo=true

; ========== DISPLAY SETTINGS ==========

EnableOnChartDisplay=true

DisplayXOffset=10

DisplayYOffset=30

DisplayBgColor=-1

DisplayTextColor=0

DisplayFontSize=12

; ========== STRATEGY 1 MANAGEMENT ==========

Strategy1MaxBalancePercent=20.0

Strategy1MaxLossPercent=100.0

Strategy1Timeframe=15

Strategy1Name=1111

Strategy1Comment=1111

; ========== STRATEGY 1 TRADING ==========

Strategy1TradeDirection=1

Strategy1Period=50

Strategy1ChannelWidth=20000.0

Strategy1MagicNumber=12345

Strategy1BaseLotSize=0.9

Strategy1MaxLotPerTrade=600.0

Strategy1LotGrowthPercent=300.0

Strategy1MaxTotalLotSize=6000.0

Strategy1EnableLotIncrease=true

Strategy1EnableLotBeyondMax=false

Strategy1TakeProfit=0

Strategy1StopLoss=30000

Strategy1TrailTrigger=0

Strategy1TrailStep=0

; ========== STRATEGY 2 MANAGEMENT ==========

Strategy2MaxBalancePercent=30.0

Strategy2MaxLossPercent=100.0

Strategy2Timeframe=1

Strategy2Name=Scalper

Strategy2Comment=2222

; ========== STRATEGY 2 TRADING ==========

Strategy2Enable=true

Strategy2MagicNumber=1818181820

Strategy2LotSize=0.15

Strategy2CandleCount=1

Strategy2MinPoints=20000

Strategy2StopLoss=10000

Strategy2TakeProfit=30000

Strategy2TrailTrigger=20000

Strategy2TrailStep=8000

; ========== STRATEGY 3 MANAGEMENT ==========

Strategy3MaxBalancePercent=20.0

Strategy3MaxLossPercent=100.0

Strategy3Timeframe=30

Strategy3Name=3333

Strategy3Comment=3333

; ========== STRATEGY 3 INDICATOR SETTINGS =======

Strategy3LookbackCandles=10

Strategy3SpeedMultiplier=1.5

Strategy3EnableIndicatorAlerts=false

; ========== STRATEGY 3 TRADING SETTINGS =========

Strategy3TradingTimeframe=30

Strategy3EnableBuyTrades=true

Strategy3EnableSellTrades=true

Strategy3PendingOrderDistance=10000

Strategy3MagicNumber=33333

Strategy3MaxSlippage=500

Strategy3MaxSpread=500

Strategy3BaseLotSize=0.45

Strategy3StopLoss=20000

Strategy3TakeProfit=100000

Strategy3TrailingTrigger=30000

Strategy3TrailingStep=10000

; ========== STRATEGY 3 TRADE MANAGEMENT =========

Strategy3OneTradeAtOneTime=true

Strategy3MaxTradesPerCandle=5

Strategy3MaxTradesTotal=10

; ========== STRATEGY 3 MARTINGALE ==========

Strategy3EnableMartingale=false

Strategy3MartingaleMultiplier=2.0

Strategy3MaxMartingaleLevels=5

Strategy3ResetMartingaleAfterProfit=true

Strategy3TakeProfitMultiplier=1.0

Strategy3MartingaleStartLevel=2

; ========== STRATEGY 3 AUTO LOT SIZE ==========

Strategy3EnableAutoLotSize=false

Strategy3InitialBalance=100.0

Strategy3LotIncreasePercent=100.0

Strategy3LotDecreasePercent=50.0

; ========== STRATEGY 3 PROTECTION ==========

Strategy3EnableBalanceProtection=false

Strategy3BalanceDrawdownPercent=50.0

Strategy3ClosePositionsOnBalanceDD=true

Strategy3EnableEquityProtection=false

Strategy3EquityDrawdownPercent=70.0

Strategy3ClosePositionsOnEquityDD=true

; ========== STRATEGY 4 MANAGEMENT ==========

Strategy4MaxBalancePercent=25.0

Strategy4MaxLossPercent=50.0

Strategy4Timeframe=5

Strategy4Name=4444

Strategy4Comment=4444

; ========== STRATEGY 4 TRADING ==========

Strategy4RiskPercent=10.0

Strategy4TakeProfitPoints=10000

Strategy4StopLossPoints=5000

Strategy4TrailTriggerPoints=3000

Strategy4TrailStepPoints=1000

Strategy4TradingTimeframe=5

Strategy4MagicNumber=44444

Strategy4TradeComment=4444

; ========== STRATEGY 4 TIME FILTER ==========

Strategy4StartHour=0

Strategy4EndHour=0

; ========== STRATEGY 4 PENDING ORDER SETTINGS ==========

Strategy4BarsN=5

Strategy4ExpirationBars=100

Strategy4OrderDistPoints=100

; ========== STRATEGY 5 MANAGEMENT =======

Strategy5MaxBalancePercent=20.0

Strategy5MaxLossPercent=100.0

Strategy5Timeframe=5

Strategy5Name=5555

Strategy5Comment=5555

; ========== STRATEGY 5 INDICATOR SETTINGS

Strategy5Period=14

Strategy5Period=5

Strategy5Period=13

Strategy5Period=13

; ========== STRATEGY 5 TRADING SETTINGS =

Strategy5MagicNumber=55555

Strategy5MaxSpread=500

Strategy5MaxSlippage=500

Strategy5EnableBuy=true

Strategy5EnableSell=true

Strategy5TakeProfit=60000

Strategy5StopLoss=20000

Strategy5UseTrailing=true

Strategy5TrailingTrigger=30000

Strategy5TrailingStep=20000

Strategy5TradingTimeframe=5

; ========== STRATEGY 5 COMPOUNDING ======

Strategy5EnableCompounding=false

Strategy5CompoundingGrowthPercent=100.0

Strategy5BaseLotSize=0.3

; ========== STRATEGY 6 MANAGEMENT ==========

Strategy6MaxBalancePercent=20.0

Strategy6MaxLossPercent=100.0

Strategy6Timeframe=5

Strategy6Name=6666

Strategy6Comment=6666

; ========== STRATEGY 6 TRADING SETTINGS ========

Strategy6MagicNumber=6666666

Strategy6BuyTrade=true

Strategy6SellTrade=true

Strategy6MaxSlippage=500

Strategy6MaxSpread=500

Strategy6BaseLot=0.63

Strategy6FixedTP=0

Strategy6FixedSL=0

Strategy6EnableTrailing=true

Strategy6TrailingTrigger=20000

Strategy6TrailingStep=10000

Strategy6AutoExit=true

Strategy6TradingTimeframe=5

; ========== STRATEGY 6 COMPOUNDING ==========

Strategy6Compounding=false

Strategy6CompoundingGrowth=100.0

; ========== STRATEGY 6 INDICATOR SETTINGS ======

Strategy6Period=100

Strategy6Period=100

Strategy6STPeriode=12

Strategy6STMultiplier=1.0

Strategy6Period=4

Strategy6Sensitivity=1000

Strategy6Period=2

Strategy6Period=30

Strategy6SmoothingPeriod=5

; ========== STRATEGY 7 MANAGEMENT ======

Strategy7MaxBalancePercent=15.0

Strategy7MaxLossPercent=50.0

Strategy7Timeframe=5

Strategy7Name=7777

Strategy7Comment=7777

; ========== STRATEGY 7  INDICATOR SETTING

Strategy7LookbackCandles=10

Strategy7SpeedMultiplier=1.5

Strategy7EnableIndicatorAlerts=false

; ========== STRATEGY 7  HUGE CANDLE FILTE

Strategy7AvgCandleLookback=10

Strategy7MinCandleGainPercent=25.0

Strategy7MinAbsoluteCandlePts=0

; ========== STRATEGY 7  SETTINGS 

Strategy7TradingTimeframe=5

Strategy7EnableBuyTrades=true

Strategy7EnableSellTrades=true

Strategy7PendingOrderDistance=2000

Strategy7MagicNumber=77777

Strategy7MaxSlippage=500

Strategy7MaxSpread=500

Strategy7BaseLotSize=0.03

Strategy7StopLoss=2000

Strategy7TakeProfit=10000

Strategy7TrailingTrigger=1000

Strategy7TrailingStep=500

; ========== STRATEGY 7  TRADE MANAGEMENT 

Strategy7OneTradeAtOneTime=true

Strategy7MaxTradesPerCandle=5

Strategy7MaxTradesTotal=10

; ========== STRATEGY 7 MARTINGALE ======

Strategy7EnableMartingale=false

Strategy7MartingaleMultiplier=2.0

Strategy7MaxMartingaleLevels=5

Strategy7ResetMartingaleAfterProfit=true

Strategy7TakeProfitMultiplier=1.0

Strategy7MartingaleStartLevel=2

; ========== STRATEGY 7 AUTO LOT SIZE ===

Strategy7EnableAutoLotSize=false

Strategy7InitialBalance=100.0

Strategy7LotIncreasePercent=100.0

Strategy7LotDecreasePercent=50.0

; ========== STRATEGY 7 PROTECTION ======

Strategy7EnableBalanceProtection=false

Strategy7BalanceDrawdownPercent=50.0

Strategy7ClosePositionsOnBalanceDD=true

Strategy7EnableEquityProtection=false

Strategy7EquityDrawdownPercent=70.0

Strategy7ClosePositionsOnEquityDD=true

; ========== STRATEGY 8 MANAGEMENT ==========

Strategy8MaxBalancePercent=20.0

Strategy8MaxLossPercent=100.0

Strategy8Timeframe=5

Strategy8Name=8888

Strategy8Comment=8888

; ========== STRATEGY 8 SETTINGS ==========

Strategy8Period=7

Strategy8Price=1

Strategy8SmoothingPeriod=5

Strategy8UseSmoothing=true

Strategy8Level=60

Strategy8Level=40

; ========== STRATEGY 8 SETTINGS ==========

Strategy8Period=7

Strategy8Deviation=2.0

Strategy8Price=1

; ========== STRATEGY 8 TRADING SETTINGS ========

Strategy8MagicNumber=8888888

Strategy8AllowBuy=true

Strategy8AllowSell=true

Strategy8MaxSlippage=500

Strategy8MaxSpread=500

Strategy8BaseLotSize=3.0

Strategy8FixedTP=30000

Strategy8FixedSL=10000

Strategy8TradingTimeframe=5

; ========== STRATEGY 8 TRAILING STOP ==========

Strategy8EnableTrailing=true

Strategy8TrailingTrigger=10000

Strategy8TrailingStep=6000

; ========== STRATEGY 8 COMPOUNDING ==========

Strategy8EnableCompound=false

Strategy8CompoundGrowth=100.0

; ========== STRATEGY 9 MANAGEMENT ==========

Strategy9MaxBalancePercent=20.0

Strategy9MaxLossPercent=100.0

Strategy9Timeframe=5

Strategy9Name=9999

Strategy9Comment=9999

; ========== STRATEGY 9 TRADING SETTINGS ==========

Strategy9MagicNumber=9999999

Strategy9AllowBuy=true

Strategy9AllowSell=true

Strategy9MaxSlippage=500

Strategy9MaxSpread=500

Strategy9BaseLotSize=0.6

Strategy9FixedTP=60000

Strategy9FixedSL=30000

Strategy9TradingTimeframe=5

; ========== STRATEGY 9 TRAILING STOP ==========

Strategy9EnableTrailing=true

Strategy9TrailingTrigger=40000

Strategy9TrailingStep=20000

; ========== STRATEGY 9 COMPOUNDING ==========

Strategy9EnableCompound=false

Strategy9CompoundGrowth=100.0

; ========== STRATEGY 9 INDICATOR SETTINGS ==========

Strategy9Anchor=0

Strategy9Source=6

Strategy9Period=14

Strategy9Period=10

Strategy9SmoothPeriod=15

; ========== STRATEGY 10 MANAGEMENT ==========

Strategy10MaxBalancePercent=20.0

Strategy10MaxLossPercent=100.0

Strategy10Timeframe=5

Strategy10Name=1010

Strategy10Comment=1010

; ========== STRATEGY 10 TRADING SETTINGS =======

Strategy10MagicNumber=666666

Strategy10EnableBuy=true

Strategy10EnableSell=true

Strategy10MaxSlippage=500

Strategy10MaxSpread=2000

Strategy10BaseLot=0.3

Strategy10FixedSL=10000.0

Strategy10FixedTP=30000.0

Strategy10AutoExit=false

Strategy10EnableTrailing=true

Strategy10TrailingTrigger=8000

Strategy10TrailingStep=4000

; ========== STRATEGY 10 SETTINGS ========

Strategy10BuyKey=2.0

Strategy10BuyATR=300

Strategy10SellKey=2.0

Strategy10SellATR=1

; ========== STRATEGY 10 SETTINGS ========

Strategy10Period=30

Strategy10Period=30

Strategy10=0

Strategy10Type=0

; ========== STRATEGY 10 COMPOUNDING ==========

Strategy10Compounding=false

Strategy10IncreaseGrowth=100.0


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No Grid/No Martingale/No Recovery/No Hedging/Single Entry with SL/One Shot  Smart Gold Hunter is an Expert Advisor for XAUUSD / Gold trading on MetaTrader 5. It is designed for traders who prefer a gold EA with no grid, no martingale, real Stop Loss and Take Profit logic, and controlled risk management. You can check the live signals before making a decision: Live Signal - IC Markets: https://www.mql5.com/en/signals/2365400?source=Site +Signals+My  (Here I use Scalper Mode, To have the exact se
Zoomini
Gennady Sergienko
5 (5)
Experts
Important information: Support and answers to questions are available only here:  https://www.mql5.com/en/users/zolia  ( Zolia - UTC/GMT: Taiwan ); Zoomini is a small set of machine-learning models from the latest GoGoPips project research from July 2026. These models are intended only for XAUUSD H1 / Gold . Signal: www.mql5.com/en/signals/2381994 Important things to know: The models trade with only one order using equal SL/TP. Netting accounts and any leverage are supported. Large deposi
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.46 (102)
Experts
PROP FIRM READY! ( download SETFILE ) WARNING: Only a few copies left at current price! Final price: 990$ Get 1 EA for free (for 3 trade accounts) -> contact me after purchase Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Client Signal YouTube Reviews LATEST MANUAL Welcome to the Gold Reaper! Build on the very succesfull Goldtrade Pro, this EA has been designed to run on multiple timeframes at the same time, and has the option to set the trade frequency fro
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (46)
Experts
IMPORTANT : This package will only be sold at current price for a very limited number of copies.    Price will go to 1999$ soon!   +100 Strategies included and more coming! BONUS : At 1499$ or higher price --> choose 5  of my other EA's for free!   ALL SET FILES COMPLETE SETUP AND OPTIMIZATION GUIDE VIDEO GUIDE LIVE SIGNALS REVIEW (3rd party) NEW - 44-STRATEGIES LIVE SIGNAL Welcome to the ULTIMATE BREAKOUT SYSTEM! I'm pleased to present the Ultimate Breakout System, a sophisticated and propr
Lizard
Marco Scherer
4.24 (37)
Experts
WHAT IS LIZARD? Lizard is a fully automated Expert Advisor, developed exclusively for XAUUSD (Gold) on MetaTrader 5. It uses a multi-strategy swing breakout system that identifies key structural levels on the chart and places pending stop orders at precisely calculated entry points. No martingale. No grid. No averaging in. Every trade has a defined Stop Loss and Take Profit and is actively managed by a multi-layered exit system, automatically, around the clock. Live Signal - Track real performan
Adaptive Gold Scalper MT5
Fan Yang
4.62 (21)
Experts
Adaptive Gold Scalper Important Pre-notice: This strategy requires a long period of practical verification, and favorable trading returns cannot be guaranteed in the short run. Traders must select brokers with ultra-low order latency, minimal slippage and zero/low stop level requirement; poor broker conditions will lead to disastrous trading results. I have over 14 years of professional trading experience. With proper brokerage conditions and sufficient running time, this fully automated scalpi
TwisterPro Scalper
Jorge Luiz Guimaraes De Araujo Dias
4.43 (130)
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Fewer trades. Better trades. Consistency above all. • Live Signal Mode 1  Live Signal Mode 2 Twister Pro EA is a high-precision scalping Expert Advisor developed exclusively for XAUUSD (Gold) on the M15 timeframe. It trades less — but when it does, it trades with purpose. Every entry passes through 5 independent validation layers before a single order is placed, resulting in an extremely high win rate on the Default configuration. TWO MODES: • Mode 1 (recommended) — Very high assertiveness, fe
ThunderGold Scalper
Jorge Luiz Guimaraes De Araujo Dias
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Experts
ThunderGold Scalper ThunderGold Scalper is an Expert Advisor developed for automated gold trading on MetaTrader 5. The EA is designed for XAUUSD and GOLD on the M15 timeframe. It uses a proprietary multi-factor decision engine to identify qualified trading opportunities and manage positions automatically. The system combines market structure, trend direction, candle quality, volume, momentum and execution controls. It is designed to wait for suitable conditions instead of opening trades continuo
Logan MT5
Thierry Ouellet
5 (20)
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LIMITED TIME OFFER AT 249$ Price will go up at  499$ on August 7th! Logan MT5 isn't your typical Gold Grid EA that blindly opens trade after trade, consuming your margin and putting your capital at unnecessary risk. Instead, it patiently waits for high-probability entry opportunities and uses an intelligent recovery system that combines ATR-based grid spacing with dynamic lot progression . This allows it to withstand adverse market movements that would wipe out most conventional grid EAs—inclu
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
4.96 (212)
Experts
Quantum King EA — Intelligent Power, Refined for Every Trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Special Launch Price Live Signal:   CLICK HERE MT4 version : CLICK HERE Quantum King channel:   Click Here ***Buy Quantum King MT5 and you could get Quantum StarMan for free !*** Ask in private for more details! Rule your trading with precision and discipline. Quantum King EA brings the strength of
Smart Gold Impulse
Barbaros Bulent Kortarla
4.11 (19)
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No Grid /No Martingale/ No Dca /No rocovery Smart Gold Impulse is now available in a special early launch phase. This is an EA I  am currently using with impressive results on my Live Signal  account. You can check the current performance through the Ultima live signal results, where Smart Gold Impulse has already shown very strong potential in real market conditions. The same set file used on my Ultima live signal account will be shared only with Smart Gold Impulse buyers. At the same time, thi
Quantum Athena X
Bogdan Ion Puscasu
5 (3)
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Smarter Control. Refined Precision. Welcome to Quantum Athena X — the next generation of the focused GOLD trading system that builds upon the precision, efficiency, and disciplined execution of Quantum Athena. Quantum Athena X is built on the same streamlined core engine and the same 6 carefully selected strategies as Quantum Athena. Each strategy has been individually refined and optimized for current GOLD market conditions, while the new powerful Custom Mode allows traders to choose exactly
Gold Snap
Chen Jia Qi
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Gold Snap — A Fast Profit Capture System for Gold Live Signal: https://www.mql5.com/en/signals/2362714 Live Signal2: https://www.mql5.com/en/signals/2372603 Live Signal v2.0: https://www.mql5.com/en/signals/2379945 Only 3 copies remaining at the current price. The price will be increased to $999 soon. Important: After purchasing, please contact us by private message to receive the user guide, recommended settings, usage notes, and update support.  https://www.mql5.com/en/users/walter2008 W
Pulse Engine
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UPDATE - ONLY A FEW COPIES LEFT AT CURRENT PRICE! The main goal of this system is long-term live performance without using any risky martingale or grid.  VERY LIMITED COPIES AT CURRENT PRICE Final Price $1499 [Live Signal]  |  [Backtest Results]  |  [Setup Guide]  |  [FTMO Results] A Different Approach to Trading Pulse Engine does not use any indicators or specific timeframes. It has a very unique approach that is not used by any other trading system on MQL5. It trades intraday directional patt
Gold Neural Core
TICK STACK LTD
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Launch Offer:   Grab Gold Naural Core and bundle it with   XAU Momentum   and get 2 free EAs of your choice from my entire MQL5 store. DM me for details. Learn how I personally manage risk when using grid systems:  https://www.mql5.com/en/blogs/post/767250 Read the user guide to any TickStack grid system:  https://www.mql5.com/en/blogs/post/767232 Gold Neural Core — Hyper-Scalping Grid System for XAUUSD Gold Neural Core is a high-frequency grid trading system engineered specifically for gold (X
Zerqon EA
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Live Trading Signal Public real-time monitoring of trading activity: https://www.mql5.com/en/signals/2372719 Official Information Seller profile Official channel User Manual Setup instructions and usage guidelines: View user manual Zerqon EA is an adaptive Expert Advisor designed specifically for XAUUSD trading. The strategy is based on a Deep LSTM neural network model integrated through ONNX, allowing the system to process sequential market behavior and evaluate price dynamics in a st
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.86 (507)
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Introducing   Quantum Emperor EA , the groundbreaking MQL5 expert advisor that's transforming the way you trade the prestigious GBPUSD pair! Developed by a team of experienced traders with trading experience of over 13 years. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Buy Quantum Emperor EA and you could get Quantum StarMan for free !*** Ask in private for more details Verified Signal:   Click Here MT4 Version
Nexorion Initium Novum EA
Valentina Zhuchkova
4.29 (24)
Experts
NEXORION: Initium Novum — Deterministic Logic and Algorithmic Synthesis NEXORION is an institutional-grade analytical complex based on rigorous mathematical liquidity processing algorithms. The core concept of the project is "computational transparency": the expert advisor transforms chaotic price feeds into structured geometric zones, visualizing the decision-making process directly on the trading chart. Real-Time Monitoring https://www.mql5.com/en/signals/2378408 https://www.mql5.com/es/signa
XG Gold Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.31 (113)
Experts
The XG Gold Robot MT5 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the XAUUSD, GOLD, XAUEUR pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to Trade in Gold and includes additional a function that displays weekly Gold levels with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on Price Action, Cycle S
Range Breakout EA with Range Filters
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UPDATE:  Next price: $699, Final price: $999 If you value honesty and a real trading system built for live trading, not just a perfect-looking straight-line backtest that can end up blowing your account, then this might be for you. No Martingale / No Grid 22 Months Live Signal +270% Live Growth [Live Signal]  |  [FTMO Results]  |  [Main Portfolio]  |  [Backtest Guide] Why Range Breakout EA is so Stable ? Range Breakout EA is based on a well-known market behaviour: changes in volatility between
Wave Rider EA MT5
Adam Hrncir
4.89 (46)
Experts
Scalper speed with sniper entries. Built for Gold. Tired of all the fake EAs that eventually disappear?  Wave Rider  is honest, transparent EA without any fake AI or manipulated back-test that's been continuously updated for more than 6 months $499  until Signal reaches 150% - then 599 USD Check the Live signal  or Manual  or  Broker performance Version 5.0 upgrade notice: Close all Wave Rider positions before updating. Strategy Magic Numbers and several input names changed. Review your setting
Chiroptera
Rob Josephus Maria Janssen
4.64 (47)
Experts
Prop Firm Ready! Chiroptera is a non-martingale, non-grid, multi-currency Expert Advisor that operates in the quiet hours of the night. It uses single-placed trades (of all 28 pairs!) with tactically placed Take Profits and Stop Losses, that are continuously adjusted to maximize gains and minimize losses. It keeps track of past and upcoming news reports to ensure impacts are minimized and carefully measures real-time volatility to prevent impacts due to unpredictable geo-political disturbances c
XAU Momentum
TICK STACK LTD
Experts
XAU Momentum — Trend-Aligned Gold Breakout EA Live Performance All Tick Stack Signals can be found on our website or by following the link below. See images below for more information.  https://www.mql5.com/en/blogs/post/773500 Launch Offer:   Grab XAU Momentum now at the lowest price it'll ever be. Bundle it with   Gold Neural Core   and get 2 free EAs of your choice from my entire MQL5 store. DM me for details. Two copies left at current price - next price = 298$ How to use: Load on XAUUSD
XT Bitcoin Robot MT5
MQL TOOLS SL
Experts
XT Bitcoin Robot is an advanced  automated trading system  designed specifically for  BTCUSD traders  who want to take advantage of Bitcoin's market volatility without the need for constant market monitoring. The robot continuously analyzes market conditions and automatically executes trades based on its built in trading logic, helping traders stay active in the market 24 hours a day without manual intervention. The system is designed to identify trading opportunities and manage positions accor
Syna
William Brandon Autry
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Syna 7 - The AI Trading Operator That Stays With the Trade. Most trading systems make an entry decision and then fall back to fixed rules. Syna 7 remains involved. Syna is an autonomous AI trader, trading assistant, and position-management system designed to operate from analysis through exit. It can analyze current market conditions, evaluate news and volatility, remember the original trade reasoning, monitor open exposure, and continue reassessing the position as conditions change. Trading do
Cortex Aurex
Vladimir Mametov
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It is a fully automated Expert Advisor for MetaTrader 5, built specifically for Gold / XAUUSD trading. Its logic is designed around the dynamic nature of the gold market: fast price movements, sharp reversals, and high volatility. The EA helps automate trading in an environment where reaction speed, discipline, and precise position management are especially important. The system is focused on disciplined trade management, fast reaction to market changes, and controlled exits. Its main idea is si
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SomaOil is a multi-strategy breakout Expert Advisor for MetaTrader 5, built exclusively for WTI crude oil (XTIUSD). One chart, one EA, 20 independent strategies running together as a single diversified portfolio. Live Signal. To make it accessible at launch, I am using a transparent ramping-price model: Launch price: 100 USD (48 hours) Starting from Monday the price increases by 100 USD for every 10 copies sold Price increases happen at most once per day, even when more than 10 copies are sold t
Impulse MT5
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Are you ready to power up your Gold trading? Impulse by Starpoint Trading — A six-strategy gold EA that waits for the perfect shot. Come chat with us in our public MQL5 channel!  https://www.mql5.com/en/channels/starpoint Impulse v2.00 is here! The biggest update in Impulse's history has arrived. Version 2.00 takes everything that made Impulse a disciplined, patient Gold trading system and elevates it across the board: A brand-new sixth strategy — Conviction Momentum joins the squad, hunting de
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