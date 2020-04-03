System pro

# SYSTEM PRO V2 - Professional Expert Advisor

---

## 🌟 KEY HIGHLIGHTS

| 🌍 **Compatibility** | 💰 **Capital** | 📈 **Potential** | 📞 **Support** |
|---------------------|---------------|-----------------|---------------|
| **ALL MT5 Brokers** | **From $200** | **Up to $200,000/year*** | **Telegram: @davescres** |

**\*With discipline and rigorous management**

---

## 📊 PRESENTATION

**SYSTEM PRO V2** is a professional Expert Advisor for automated trading on MetaTrader 5. Combines performance, security, and universal compatibility.

### **🌍 Universal Compatibility**
✅ **ALL MT5 brokers** (regulated, offshore, ECN, MM)  
✅ All symbols (Forex, Gold, Indices, Crypto)  
✅ Hedging & Netting accounts  
✅ Validated by MQL5 Market

### **💰 Accessibility**
- **Minimum**: $200 only
- **Potential**: Up to $200,000/year with discipline
- **Scalable**: Small or large accounts
- Results depend on discipline and market conditions

---

## ✨ MAIN FEATURES

### **Dual Trading System**
- **Main Grid**: Bidirectional with automatic position management
- **Secondary System**: Optional complementary module
- **Intelligent Progression**: Dynamic lot management (Factor 1.5)
- **Optimized Closing**: Combined and split profit modes

### **Advanced Risk Management**
- Real-time margin verification (50% free + 30% balance max)
- Dynamic lot adjustment
- Automatic broker limits compliance
- Capital protection (max 30% usage)
- 5-layer protection system

### **Customizable Pauses**
- 3 daily pause periods (0-2h, 6-8h, 14-18h)
- Special Monday pause (7-11h)
- All schedules customizable
- Enable/disable for each period

---

## 💎 GROWTH POTENTIAL

**Starting capital**: $200  
**Annual target**: Up to $200,000* (x1000 multiplication possible)

**Success requires**:
✅ Strict discipline  
✅ Rigorous risk management  
✅ Profit capitalization  
✅ Patience (12+ months)  
✅ No emotional intervention

⚠️ **Past performance doesn't guarantee future results. Trading involves capital risk.**

---

## 🎛️ KEY PARAMETERS

**Main System**:
- Size_Base: 0.01 (starting lot)
- Factor_Prog: 1.5 (progression)
- Count_Max: 20 (max positions)
- Distance_Points: 30
- Target_Combined: 50.0
- Target_Split: 10.0

**Secondary System** (Optional):
- Enable_Secondary: false
- Size_Secondary: 0.01
- Target_Secondary: 10.0
- Protection_Level: 5.0

**Pauses**:
- Pause 1: 14h-18h
- Pause 2: 0h-2h
- Pause 3: 6h-8h
- Monday: 7h-11h

All parameters fully customizable!

---

## 🛡️ SECURITY

**Multi-Layer Protection**:
1. Lot validation (symbol step, min/max)
2. Volume limit verification
3. Margin check (50% + 30% balance)
4. Automatic skip if conditions not met
5. Broker error handling (FOK/IOC retry)

**Universal Compatibility**:
- Auto-adapts to any broker
- Auto-detects symbol specifications
- Works on all account types
- No configuration needed

---

## 📈 ADVANTAGES

**For Beginners**:
✅ Drag & drop installation  
✅ Optimized defaults  
✅ Automatic risk management  
✅ Complete documentation

**For Advanced**:
✅ Full customization  
✅ Dual system control  
✅ Strategy Tester compatible  
✅ Direction enable/disable

**For Everyone**:
✅ Tous les courtiers  
✅ Tous les symboles  
✅ Protection intégrée  
✅ Assistance directe

---

## 🔧 INSTALLATION

**3 étapes simples** :
1. Téléchargez depuis le marché MQL5
2. Glissez sur le graphique
3. Activer le trading automatique

**Recommandé**:
- Période : M15
- Capital : 200 $ minimum (500 $ et plus recommandés)
- Effet de levier : 1:100 ou plus
- Testez d'abord en mode démo !

---

## 📊 SPÉCIFICATIONS

**Compatibilité**:
- Plateforme : MetaTrader 5
- Courtiers : TOUS (sans restrictions)
- Symboles : TOUS
- Comptes : Couverture et compensation

**Ressources**:
- Processeur : Faible utilisation
- Mémoire : optimisée
- Indicateurs : 1 norme (RSI)

---

## 💡 CONSEILS D'UTILISATION

**Gestion des risques** :
- Commencez avec Size_Base = 0,01
- Ajuster Factor_Prog (1,3-1,5)
- Limiter Count_Max pour des raisons de sécurité
- Surveiller régulièrement

**Optimisation**:
- Tester différents paramètres
- Essayez plusieurs symboles
- Ajuster les horaires de pause
- Activer le système secondaire si nécessaire

---

## ⚠️ AVERTISSEMENTS

**Risques** :
- Le trading comporte un risque de perte en capital
- Aucune garantie de profit
- La discipline est essentielle
- N'utilisez que des fonds abordables

**Responsabilité**:
L'utilisateur est seul responsable de l'utilisation du conseiller expert et de ses décisions de trading.

---

## 📞 ASSISTANCE

**Contact direct** : @davescres (Telegram)  
**Type** : Assistance personnalisée  
**Réponse** : Rapide  
**Langues** : anglais, français et autres

---

## 🏆 VERSION

**Actuel** : 2.09 (décembre 2025)

**Dernières améliorations** :
✅ Protection de marge ultra-conservatrice  
✅ Compatibilité universelle validée  
✅ Approuvé par le marché MQL5  
✅ Gestion des erreurs optimisée

---

## 📝 LÉGAL

**Droits d'auteur** : © 2025 - Tous droits réservés  
**Licence** : Usage personnel uniquement  
**Avertissement** : Fourni « tel quel ». Le trading comporte des risques. L’utilisateur est seul responsable.

---

## 🎯 RÉSUMÉ

**SYSTEM PRO V2** offre :
✅ Compatible avec tous les courtiers MT5  
✅ Accessible à partir de 200 $  
✅ Potentiel de gains jusqu'à 200 000 $/an* avec une bonne discipline  
✅ Système de trading double  
✅ Gestion automatique des risques  
✅ Protection multicouche  
✅ Pauses personnalisables  
✅ Assistance directe : @davescres

Idéal pour les traders à la recherche d'une solution automatisée complète, accessible et à fort potentiel.

---

**Téléchargez maintenant et commencez à trader avec SYSTEM PRO V2 !**

**Des questions ? Contactez : @davescres sur Telegram**

Recommended products
Neural Bitcoin Impulse
Denys Babiak
Experts
Introducing Neural Bitcoin Impulse - an innovative trading bot created using neural network training technology on voluminous market data sets. The built-in mathematical model of artificial intelligence searches for the potential impulse of each next market bar and uses the resulting patterns of divergence and convergence between the predictive indicators and the price to form high-precision reversal points for opening trading positions. The trading robot is based on the Neural Bar Impulse ind
Eurusd Triple Fusion AI
Marc Henning Hruschka
Experts
EUR/USD TRIPLE FUSION AI - Advanced Algorithmic Trading System   The EUR/USD pair is the world's most traded currency instrument , known for its liquidity and clear directional movements. However, many traders struggle with its subtle trend shifts and false breakouts. EUR/USD TRIPLE FUSION AI is a cutting-edge expert advisor specifically engineered to master the unique characteristics of the Euro-Dollar pair. Unlike single-strategy robots that fail when market conditions change , our AI
Bantam
Calvin Andile Mahlangu
Experts
Bantam EA – Structured Scalping on EUR/USD (H1) Bantam is an automated Expert Advisor developed for the EUR/USD currency pair on the 1-hour timeframe (H1) . It is designed to identify and trade price breakouts around recent high and low levels , based on internal logic derived from price structure. The EA places pending orders at selected price points and manages positions with a built-in trailing stop system . Once a trade is activated, the EA may close the position quickly or allow it to cont
Fuzzy Logic Trend EA
Percival David
Experts
Exclusive EA for FOREX HEDGE account The EA (FuzzyLogicTrendEA) is based on fuzzy logic strategies based on the analysis of a set of 5 indicators and filters. Each indicator and filter has a weight in the calculation and, when the fuzzy logic result reaches the value defined in the EA parameter, a negotiation is opened seeking a pre-defined gain. As additional functions it is possible to define maximum spread, stop loss and so on . Recommended Symbol: EURUSD, AUDUSD, GBPUSD, NZDUSD, USDCAD, AU
Blue CARA MT5
Duc Anh Le
Experts
| Fully-automated Smart Money Concept (ICT) inspired trading solution with multi-strategy capabilities | Built by a grid trader >> for grid traders.  This is MT5 version, click  here  for  Blue CARA MT4  (settings and logics are same in both versions)     Real monitoring signal  -->  Cara Gold Intro Blue CARA EA   ('CARA') - short for  C omprehensive  A lgorithmic   R esponsive   A dvisor is a next-gen  multi-currency    multi-timeframe  EA base on the widely known (and perhaps the most popul
HMA Scalper Pro EA
Vladimir Shumikhin
5 (2)
Experts
HMA Scalper Pro EA   is a multifunctional robot for active trading on the most in-demand financial instruments, including popular currency pairs (EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, AUD/USD, USD/CAD), gold (XAU/USD), oil (Brent, WTI), and cryptocurrencies (BTC, ETH, LTC, and others). The core of the algorithm is a modernized version of the Hull Moving Average (HMA), which provides clearer signals compared to classic Moving Averages. The advisor reacts flexibly to short-term price fluctuations, using a gr
LT Gap EA
Sie Samuel Roland Youl
Experts
Discover the ultimate solution for trading market gaps with the LT Gap EA, now available on MQL5. With three powerful strategies at your disposal, you can maximize your gap trading potential like never before. Key Features: Versatile Strategies: Choose from three distinct gap trading strategies. Trade all gaps, focus on gaps meeting predefined minimum criteria, or execute trades exclusively when gap distances match predefined values. Customization Galore: Tailor your trading experience with a w
Investopedia FIVE
Joseph Anthony Aya-ay Yutig
Experts
Investopedia FIVE EA is based on this article: https://www.investopedia.com/articles/forex/08/five-minute-momo.asp TRADING CONDITIONS - Look for currency pair trading below the X-period EMA and MACD to be in negative territory. - Wait for price to cross above the X-period EMA, then make sure that MACD is either in the process of crossing from negative to positive or has crossed into positive territory within five bars. - Go long X pips above the X-period EMA. - Sell X of the position at en
SolarTrade Suite LaunchPad Market Expert
Adam Gerasimov
Experts
SolarTrade Suite Financial Robot: LaunchPad Market Expert - designed to open trades! This is a trading robot that uses special innovative and advanced algorithms to calculate its values, Your Assistant in the World of Financial Markets. Use our set of indicators from the SolarTrade Suite series to better choose the moment to launch this robot. Check out our other products from the SolarTrade Suite series at the bottom of the description. Do you want to confidently navigate the world of inves
Hamster Scalping mt5
Ramil Minniakhmetov
4.71 (235)
Experts
Hamster Scalping is a fully automated Expert Advisor. Night scalping strategy. The RSI indicator and an ATR-based filter are used for entries. The advisor needs a hedging account type Be careful i not sell EA or sets at telegram it scam. All settings free here at   blog .  IMPORTANT! Contact me immediately after the purchase to get instructions and a bonus! Real operation monitoring as well as my other products can be found here: https://www.mql5.com/en/users/mechanic/seller General Recommendati
Nova WDX Trader
Anita Monus
Experts
Nova WDX Trader — Structural Momentum Intelligence System While many automated strategies rely on over-optimized backtests , cent-account demonstrations , or aggressive exposure models , Nova WDX Trader is designed around a disciplined structural framework intended for real-market conditions. The system prioritizes execution stability, controlled exposure, and internal consistency — avoiding artificial performance amplification and unsustainable risk behavior commonly found in retail automation.
FDow
Francisco Jesus Alonso Martin
Experts
FDow – Algorithmic Simplicity with Professional-Grade Robustness FDow is an Expert Advisor (EA) specifically designed to trade the Dow Jones (US30) using a minimalistic yet highly effective rule set. Built around only two of the most reliable technical indicators — the SMA (Simple Moving Average) and the ATR (Average True Range) — this system generates clean, transparent, and easy-to-interpret trading signals. Unlike complex and over-engineered strategies, FDow relies on pure trend-following log
PairsTrading MT5
Evgenii Kuznetsov
Experts
The EA identifies divergences in two correlated currency pairs and trades in the direction where they converge back. Working timeframe: M30 Input parameters MagicNumber - identification number for the EA. OrdersComment - comment to order, automatic if an empty value is set. Lots - lot size. DepoPer001Lot - automatic lot calculation (specify the balance per 0.01 lot) (if 0, the value from 'Lots' parameter is used). TimeFrame - working timeframe. Symbol #2 - correlated currency. Symbol #2 reverse
Trade bot Smartic
Dmytro Merenko
Experts
ID Trade_Bot BS - an effective tool for automated trading using RSI Trade_Bot BS is an efficient solution for automated trading based on RSI, allowing flexible parameter customization and risk management. Thanks to the ability to choose a trading mode, dynamic Stop-Loss and Take-Profit levels, and trading mode adjustment (buying, selling, or both), it is suitable for various trading strategies. Key Features: Uses the RSI indicator to determine market conditions. Automatically opens an
The Simple Grid Trader
Pei Hoon Ng
Experts
This simple grid trading EA will place limit buy orders or buy stop orders with take profit at each step based on the given price range. User will need to enter the following settings: inputUpperRange - This defines the high price. Default is ask + 1000 points. inputLowerRange - This defines the low price.    Default is ask - 1000 points. inputGridLevels - This defines the number of level (or orders) to place within the given range. Default is 10. inputLotSize - This defines the volume. Default
Auto sl tp settings MT5
Kaijun Wang
Experts
任何交易者的最佳伙伴！ 该EA加载后: 1.可以对无止损止盈的订单自动设置止盈和止损. 2.可以对盈利订单在盈利一定设置幅度后保护盈利 3.可以移动止盈止损 特性 1.可以对无止损止盈的订单自动设置止盈和止损. 2.可以对盈利订单在盈利一定设置幅度后保护盈利 3.可以移动止盈止损 自动止盈止损设置 自动设置止损止盈的开关 固定止损的点数设置 固定止盈的点数设置 自动使用波幅自动计算的TP设置 波幅自动计算的TP的风险系数设置 超过一定开仓时间的订单不再设置止盈止损. 止损保护设置 止损保护开关 止损保护启动点数设置 盈利保护点数设置 止损移动设置 移动止损开关 移动止损启动点数设置 移动止损回撤点数设置 有任何问题,欢迎交流...
Gyroscopes mt5
Nadiya Mirosh
5 (2)
Experts
Gyroscope        professional forex expert   (for EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDUSD, USDCHF, EURGBP, EURJPY, NZDUSD, USDCAD, EURCHF, AUDJPY, CADJPY pairs)   alyzing the market using the Elliot Wave Index. Elliott wave theory is the interpretation of processes in financial markets through a system of visual models (waves) on price charts. The author of the theory, Ralph Elliott, identified eight variants of alternating waves (of which five are in the trend and three are against the trend). The mov
EA from Claude Sonnet MT5
Sergey Demin
Experts
Fully automatic advisor, XAUUSD . Timeframe m30 . MT5 platform Claude 3.5 Sonnet deeply analyzed all Gold quotes from high timeframes, in order to find the MAXIMUM safe strategy; identified a pattern specifically for XAUUSD. Minimum Deposit = 100 USD for every 0.01 lot. The advisor trades without grids and Martingale, stop loss is set as quickly as possible and then only decreases. According to the recommendation of Claude 3.5 Sonnet, Gold trading occurs only in one direction - Buy. Such a uni
PipFinite EA Breakout EDGE MT5
Karlo Wilson Vendiola
5 (3)
Experts
The Official Automated Version of the Reliable Indicator PipFinite Breakout EDGE EA Breakout EDGE takes the signal of PipFinite Breakout EDGE indicator and manages the trade for you. Because of numerous financial instruments to consider, many traders want the signals to be fully automated. The EA will make sure all your trades are executed from entry to exit. Saving you time and effort while maximizing your profits. The Edge of Automation Effortless price action trading is now possible acros
Aussie Precision
Kaloyan Ivanov
Experts
Added the ability to change the Lost size and make the EA the Lowest Price possible. If you buy it you will get support and future updates. Please support its evolution. This EA is plug-and-play. Aussie Precision is a time-sensitive Expert Advisor for MetaTrader 5, specifically designed for the AUD/USD currency pair. It is built to execute trades at predefined, controlled moments and is ideal for traders looking to automate high-precision entries based on timing. All time-based actions are align
Project Indirect Lock
Sopheaktra Phan
Experts
Project Indirect Lock is the hybrid algorithm of Arbitrage, Grid and Hedging. Simple way to describe is Lock USD by using GBPUSD and EURUSD. It is almost all time parallel direction. This way, we can reduce a lot of drawdown if we compare to original Grid and Hedging. P.S. Please note that !!EVERY INVESTMENT ALWAYSE HAVE RISK!! !!USE WISELY WITH YOUR OWN RISK!!
Scalper for EURUSD
Roman Lomaev
3 (1)
Experts
Scalper EURUSD Scalping Expert Advisor for the EURUSD currency pair Description of EA Settings Main Trading Parameters TakeProfit (170) – Take-profit size in points. StopLoss (80) – Stop-loss size in points. TrailingStop (5) – Trailing stop value in points. cSeconds (2) – Interval between signal checks (in seconds). MinPriceShot (20) – Minimum price movement required for entry (in points). MaxOrdersCount (10) – Maximum number of simultaneously open orders. Risk Management and Lot Settings RiskPe
Gold Crazy EA MT5
Nguyen Nghiem Duy
Experts
Gold Crazy EA   is an Expert Advisor designed specifically for trading Gold H1/ EU M15. It use some indicators to find the good Entry. And you can set SL or you can DCA if you want. It can be an Scalping or an Grid/ Martingale depend yours setting. This EA can Auto lot by Balance, set risk per trade. You also can set TP/ SL for earch trade or for basket of trade. - RSI_PERIOD - if = -1, then the default strategy works, if >0, then the RSI strategy works - MAX_ORDERS - to trade with only 1 order,
Gold Quant AI
Hizbullah Mangal
5 (6)
Experts
Gold Quant AI – Precision Gold Trading with Institutional Logic and AI Filtering Overview Gold Quant AI is a professional automated trading system developed exclusively for XAUUSD (Gold) on MetaTrader 5 . The Expert Advisor is designed for traders who value precision, discipline, and controlled risk , rather than continuous or aggressive market exposure. Gold Quant AI trades selectively , executing positions only when its predefined internal conditions are met. The system is built on a real inst
Day Trade ou Swing Trade com base no Inside Bar
Rodrigo Oliveira Malaquias
Experts
The Inside Bar e one is a reversal/continuation candle formation, and is one of the most traded candle patterns. Robot F1 allows you to configure different trading strategies, Day Trade or swing trade, based on the Inside Bar as a starting point.  This pattern only requires two candles to perform. Robot F1 uses this extremely efficient pattern to identify trading opportunities. To make operations more effective, it has indicators that can be configured according to your strategy. Among the o
The Forex Gold
Marta Gonzalez
Experts
If you are looking for a safe ea to start trading XAUUSD this is your ea The Forex Gold It is an Ea that seeks the best window of opportunity to enter the market. The system detects the best moment to enter the XAUUSD   and at that moment places a market order. The system also allows you to configure the parameters of the value of the pairs in your broker.  The name of the pairs should only be changed if the name of the pair in your broker is different from the one used by default, for exam
CrossRoad Scalping Pro Infinite Breakeven
Fabio Rodrigues
Experts
CrossRoad Scalping Pro Infinite Breakeven will have a promotional launch price until December 8, 2025. This Expert Advisor adapts to any asset. It is universal. The Multi-Asset Scalper EA is a professional automated trading system developed for the MetaTrader 5 platform, designed for scalping operations on multiple assets simultaneously. Version 8.2 incorporates multi-timeframe technology with triple confirmation and integrated risk management. Technical Architecture 1. Intelligent Signal Sy
Monarch Scalper EA MT5
Alberto Boada
1 (1)
Experts
Monarch Scalper Elite Launch price $149, after 10 sales it goes up to $249 Monarch Scalper Elite is an expert advisor designed to apply a trading logic based on breakout and potential reversal conditions. The system incorporates volatility filtering and session-based operation so that trades are executed only under user-defined conditions. The EA does not use martingale or grid techniques. All trades follow the risk parameters specified by the user. System Features 1. Volatility Engine The EA in
Heiken Ashi Short Grid MT5
Joseph Anthony Aya-ay Yutig
Experts
OCTOBER SALE!!!    OCTOBER SALE!!!   OCTOBER SALE!!! Heiken Ashi Short Grid is an EA that is using the Heiken Ashi Indicator for the initial trade and uses grid trades when the the trade is on the losing side. OPTIMIZED SETTINGS ARE AVAILABLE IN THE COMMENT SECTION!!! Optimized Currency Pairs:  - AUDCAD  - USDCAD - AUDUSD Parameters:  - Initial Volume  1 = 0.01 Lot will not open a martingale system 3 = 0.03 Lot for every $10,000  - Grid Size  - Multiplier  - Take Profit HEIKEN ASHI SETTINGS
RSI Master PRO EA
Luis Corso
Experts
RSI Master PRO – Professional Expert Advisor for MetaTrader 5 Overview: RSI Master PRO is an Expert Advisor (EA) developed for MT5, designed to trade automatically in the financial markets using the Relative Strength Index (RSI) as its core decision-making engine. Its modular design and fully customizable parameters make it a powerful and flexible tool for traders who base their strategy on this momentum indicator. ️ Key Technical Features: • RSI-Based Logic: Uses RSI readings to generate
Buyers of this product also purchase
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (380)
Experts
Hello, traders! I am Quantum Queen , the crown jewel of the entire Quantum ecosystem and the highest-rated, best-selling Expert Advisor in the history of MQL5. With a proven track record of over 20 months of live trading, I’ve earned my place as the undisputed Queen of XAUUSD. My specialty? GOLD. My mission? Deliver consistent, precise, intelligent trading results — over and over again. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the set
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
5 (23)
Experts
LIVE SIGNAL WITH REAL TRADING ACCOUNT:  Default Set File (More than 10 months live trading):  https://www.mql5.com/en/signals/2329380 IC Markets MT5 (More than 7 months live trading):  https://www.mql5.com/en/signals/2340132 Forex EA Trading Channel on MQL5:  Join my MQL5 channel to update the latest news from me.  My community of over 14,000 members on MQL5 . ONLY 3 COPIES OUT OF 10 LEFT AT $499! After that, the price will be raised to $599. EA will be sold in limited quantities to ensure t
Aot
Thi Ngoc Tram Le
4.68 (40)
Experts
AOT MT5 - Next-Generation AI Multi-Currency System Live Signal: [Main Account] | [Minor Account]  | [Satellite Signal] | AOT Official Channel   IMPORTANT! After purchase, send me a private message to receive the installation manual and setup instructions: Resource Description Understanding AOT's Trading Frequency Why the bot doesn't trade every day How to Set Up AOT Bot Step-by-step installation guide Set files AOT MT5 is an advanced Expert Advisor powered by AI sentiment analysis and Adapt
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.63 (19)
Experts
Each time the live signal grows with 10%, the price will be raised to keep Zenox exclusive and protect the strategy. Final price: $2999. Live Signal IC Markets Account, see the live performance for yourself as proof! Download user manual (English) Zenox is a state-of-the-art AI multi-pair swing trading robot that follows trends and diversifies risk across sixteen currency pairs. Years of dedicated development have resulted in a powerful trading algorithm. I used a high-quality dataset starting
NTRon 2OOO
Konstantin Freize
5 (17)
Experts
Hybrid Trading Strategy for XAUUSD – Combination of News Sentiment & Order Book Imbalance This strategy combines two rarely used but highly effective trading approaches into a hybrid system developed exclusively for trading XAUUSD (Gold) on the 30-minute chart . While conventional Expert Advisors often rely on predefined indicators or basic chart patterns, this system is based on an intelligent market access model that integrates real-time data and context-based analysis into its decision-makin
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
5 (89)
Experts
Quantum King EA — Intelligent Power, Refined for Every Trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Special Launch Price Live Signal:   CLICK HERE MT4 version : CLICK HERE Quantum King channel:   Click Here ***Buy Quantum King MT5 and you could get Quantum StarMan for free !*** Ask in private for more details! Rule your trading with precision and discipline. Quantum King EA brings the strength of
Nova Gold X
Hicham Chergui
5 (5)
Experts
Important Note : To ensure full transparency, I am providing access to the real investor account linked to this EA, allowing you to monitor its performance live with no manipulation. Within just 5 days, the entire initial capital was fully withdrawn, and since then, the EA has been trading exclusively with profit funds only, without any exposure to the original balance. The current price of $199 is a limited launch offer, and it will be increased after 10 copies are sold or when the next update
AI Gold Trading MT5
Ho Tuan Thang
5 (11)
Experts
LIVE SIGNAL WITH REAL TRADING ACCOUNT:  LIVE SIGNAL IC MARKETS:  https://www.mql5.com/en/signals/2344271 Forex EA Trading Channel on MQL5:  Join my MQL5 channel to update the latest news from me.  My community of over 14,000 members on MQL5 . ONLY 3 COPIES OUT OF 10 LEFT AT $599! After that, the price will be raised to $699. EA will be sold in limited quantities to ensure the rights of all customers who have purchased. AI Gold Trading leverages the advanced GPT-4o model to execute sophisticat
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.56 (75)
Experts
Symbol XAUUSD Timeframe (period) H1-M15 (any) Support for single-position trading YES Minimum deposit 500 USD  (or the equivalent in another currency) Compatible with any broker YES (supports 2 or 3-digit brokers. Any deposit currency. Any symbol name. Any GMT time.) Runs without pre-configuration YES If you are interested in the topic of machine learning, subscribe to the channel:  Subscribe! Key Facts about the Mad Turtle Project: Real Machine Learning This Expert Advisor does not conne
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
4.85 (84)
Experts
Aura Ultimate — The Apex of Neural Networks trading, and path to financial freedom. Aura Ultimate is the next evolutionary step in the Aura family — a synthesis of cutting-edge AI architecture, market-adaptive intelligence, and risk-controlled precision. Built on the proven DNA of Aura Black Edition and Aura Neuron, it goes further, fusing their strengths into one unified multi-strategy ecosystem, while introducing a completely new layer of predictive logic. It is very important!, please write
X Fusion AI
Chen Jia Qi
5 (11)
Experts
X Fusion AI — Neural-Adaptive Hybrid Trading System Limited-time discount. Only 7 left out of 20 — almost sold out. Current promotional price is $149, and it will soon return to $999. Running demonstration Live Performance After purchasing, please remember to send us a private message to receive the recommended parameters, instructions, precautions, and usage tips . Thank you very much for your support. 1. Overview X Fusion AI is an automated trading system that combines classic, proven tradin
ABS GoldGrid
Thi Ngoc Tram Le
4.3 (20)
Experts
S pecial price of  $109  (regular price: $365) . Setup & Usage Guide :  ABS Channel . Real-Time Monitoring:   ABS Signal .  Setup file from live signal Basic setup file What is ABS EA? ABS EA is a professional trading robot developed specifically for XAUUSD (Gold) on the H1 timeframe. It is based on a Martingale system with built-in risk controls . Designed for both new and experienced traders, ABS EA is easy to set up, fully automated, and customizable to fit different trading styles. Ke
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (496)
Experts
Introducing   Quantum Emperor EA , the groundbreaking MQL5 expert advisor that's transforming the way you trade the prestigious GBPUSD pair! Developed by a team of experienced traders with trading experience of over 13 years. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Buy Quantum Emperor EA and you could get Quantum StarMan for free !*** Ask in private for more details Verified Signal:   Click Here MT4 Version
Pivot Killer
Pablo Dominguez Sanchez
4.6 (20)
Experts
Long-Term Growth. Consistency. Resilience. Pivot Killer EA is not a quick-profit system — it is a professional-grade trading algorithm built to grow your account sustainably over the long term . Engineered exclusively for XAUUSD (GOLD) , Pivot Killer is the culmination of years of research, testing, and disciplined development. It embodies a simple philosophy: consistency beats luck . This system has been stress-tested across market cycles, volatility shifts, and liquidity regimes — built not to
CryonX EA MT5
Solomon Din
5 (5)
Experts
Cryon X-9000 — Quantum-Infused Autonomous Trading System REAL SIGNAL :  https://www.mql5.com/en/signals/2347543 While many traders manipulate results by running Expert Advisors on cent accounts or very small balances — effectively demonstrating that they do not trust their own systems — this signal operates on a $20,000 real live account . It reflects genuine capital commitment and provides transparent performance without artificial amplification or low-risk distortions typical of cent accounts.
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.44 (64)
Experts
AI Forex Robot - The Future of Automated Trading. AI Forex Robot is powered by a next-generation Artificial Intelligence system based on a hybrid LSTM Transformer neural network, specifically designed for analyzing gold (XAUUSD) price movements on the Forex market. The system analyzes complex market structures, adapts its strategy in real time and makes data-driven decisions with a high level of precision. AI Forex Robot is a modern, fully automated system powered by artificial intelligence , de
Syna
William Brandon Autry
5 (17)
Experts
BLACK FRIDAY - 20% OFF 24 hours only. Sale ends November 29th. This will be the only sale for this product. Introducing Syna Version 4 - The World's First Agentic AI Trading Ecosystem I'm thrilled to unveil Syna Version 4, the forex trading industry's first true multi-EA agentic coordination system . This groundbreaking innovation allows multiple Expert Advisors to operate as a unified intelligence network across different MT5 terminals and broker accounts - a capability that has never existe
Golden Hen EA
Taner Altinsoy
5 (8)
Experts
Overview Golden Hen EA is an Expert Advisor designed specifically for XAUUSD . It operates by combining eight independent trading strategies, each triggered by different market conditions and timeframes (M5, M30, H2, H4, H6, H12). The EA is designed to manage its entries and filters automatically. The core logic of the EA focuses on identifying specific signals. Golden Hen EA does not use grid, martingale, or averaging techniques . All trades opened by the EA use a predefined Stop Loss and Take
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.74 (129)
Experts
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database t
Gold vs Bitcoin Arbitrage
Anton Zverev
3.6 (5)
Experts
The world's first public arbitrage algorithm between Gold and Bitcoin! Deals open every day! Live Signal -   https://www.mql5.com/en/signals/2348132 EA: Recommended brokers over time as:   IC Markets Traded pairs:   XAUUSD, BTCUSD Symbol for attachment:   XAUUSD H1 Be sure to check that   the traded currency pairs are added   to the   Market Watch   window! Account Type: ECN/Raw Spread Prefix Settings: If your broker has a currency pair with a symbol prefix, for example - XAUUSD   _i Then ente
Argos Rage
Aleksandar Prutkin
4.42 (26)
Experts
A new step forward | AI-Driven Precision meets Market Logic With Argos Rage , a new level of trading automation is introduced – powered by an embedded DeepSeek AI system that analyzes market behavior in real time. While it builds on the strengths of Argos Fury, this EA follows a different strategic path: more flexibility, broader interpretation and stronger market engagement. Live Signal Timeframe: M30 Leverage:  min 1:20 Deposit:  min $100 Symbol:  XAUUSD, EURUSD Broker:  all After purchasi
Ultimate Pulse
Clifton Creath
5 (2)
Experts
live signal  https://www.mql5.com/en/signals/2347626?source=Site +Signals+My Public Channel  https://www.mql5.com/en/channels/021454d60f74dc01&nbsp ; Ultimate Pulse ***Launch price ends January 6th**** Overview Ultimate Pulse is an Expert Advisor designed to extract profit from natural market movement. It takes profit on each position individually or in grids depending on conditions. Simple, methodical, effective. Optimized for XAUUSD (Gold) on the 30-minute timeframe. How It Works The EA ident
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.47 (88)
Experts
PROP FIRM READY! ( download SETFILE ) WARNING: Only a few copies left at current price! Final price: 990$ Get 1 EA for free (for 2 trade accounts) -> contact me after purchase Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Welcome to the Gold Reaper! Build on the very succesfull Goldtrade Pro, this EA has been designed to run on multiple timeframes at the same time, and has the option to set the trade frequency from very conservative to extreme volatile. The
Remstone
Remstone
5 (8)
Experts
Remstone is not your average Expert Advisor. It combines years of research and asset management. Live: Remstone Club   ICMarkets   Darwin VHR The price increases by $500 every profitable quarter. January: $2,500 Since 2018 , my last company Armonia Capital provided the signal ARF to Darwinex, a FCA-regulated asset manager, raising 750K.  You can now find Remstone at Darwinex under Darwin VHR ! Master 4 asset classes with a single advisor! No promises, No curve-fitting, No illusions. But extensiv
Autorithm AI
Zaha Feiz
4.64 (11)
Experts
ONLY 10 copies available at a Price of 399$ until December 11  ATy Gold and BTC  Join my MQL5 channel to update the latest news from me.  My community of over 80,000 members on MQL5 • AUTORITHM Bot Group   Discounted   price .     The price
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (29)
Experts
IMPORTANT : This package will only be sold at current price for a very limited number of copies.    Price will go to 1499$ very fast    +100 Strategies included and more coming! BONUS : At 999$ or higher price --> choose 5  of my other EA's for free!  ALL SET FILES COMPLETE SETUP AND OPTIMIZATION GUIDE VIDEO GUIDE LIVE SIGNALS REVIEW (3rd party) Welcome to the ULTIMATE BREAKOUT SYSTEM! I'm pleased to present the Ultimate Breakout System, a sophisticated and proprietary Expert Advisor (EA) met
The ORB Master
Profalgo Limited
4.88 (24)
Experts
PROP FIRM READY!  LAUNCH PROMO: VERY LIMITED NUMBER OF COPIES AVAILABLE AT CURRENT PRICE! Final price: 990$ NEW: From 349$: Choose 1 EA for free! (for max 2 trade account numbers) Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here LIVE RESULTS INDEPENDENT REVIEW Welcome to "The ORB Master" : Your Edge in Opening Range Breakouts Unlock the power of the Opening Range Breakout (ORB) strategy with the ORB Master EA: a refined, high-performance Expert Advisor designed for moder
Quantum StarMan
Bogdan Ion Puscasu
4.86 (103)
Experts
Hello everyone, let me introduce myself: I am Quantum StarMan, the electrifying, freshest member of the Quantum EAs family. I'm a fully automated, multicurrency EA with the power to handle up to 5 dynamic pairs: AUDUSD, EURAUD, EURUSD, GBPUSD, and USDCAD . With the utmost precision and unwavering responsibility, I'll take your trading game to the next level. Here's the kicker: I don't rely on Martingale strategies. Instead, I utilize a sophisticated grid system that's designed for peak performa
Golden Synapse
Abdelrahman Ahmed Mahmoud Ahmed
3.75 (51)
Experts
Golden Synapse EA is a precision engineered trading system that combines an advanced strategy with strict technical analysis to deliver consistent and low risk performance. Designed to trade with discipline, it avoids risky approaches and focuses entirely on quality over quantity. Every trade it takes is carefully selected and always protected by a stop loss. Golden Synapse never uses grid or martingale systems. It only opens one position at a time, keeping exposure under control and making it a
Golden Mirage mt5
Michela Russo
4.69 (29)
Experts
Limited stock at the current price! Final price: $1999 --> PROMO: From $299 --> The price will go up every 5 purchases, next price : $399 Golden Mirage is a robust gold trading robot designed for traders who value reliability, simplicity, and professional-grade performance. Powered by a proven combination of RSI, Moving Average,  ADX, and High/Low Level  indicators, Golden Mirage delivers high-quality signals and fully automated trading on the M5 timeframe for XAUUSD (GOLD) . It features a robu
More from author
Goldgridbest
Crespin Davito
Experts
Goldgridbest   V3 OPTIMIZED – Professional Expert Advisor "AFTER YOUR PURCHASE, CONTACT ME TO RECEIVE A SECRET FROM THE ROBOT THAT CAN HELP YOU MAXIMIZE YOUR PROFITS, SPECIALLY DESIGNED FOR RISK-TAKERS." Overview THE GREATEST SECRET OF THE ROBOT LIES IN THE PROFIT 1 DIR, PROFIT 2 DIR, AND PROFIT BASKET AMOUNTS, WHICH ESTABLISH A QUANTUM RELATIONSHIP WITH THE DISTANCE BETWEEN THE ORDERS YOU CONFIGURE. Do you want to make your capital work without stress ? The  Goldgridbest  robot adapts to al
Filter:
No reviews
Reply to review