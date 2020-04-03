# SYSTEM PRO V2 - Professional Expert Advisor





## 🌟 KEY HIGHLIGHTS





| 🌍 **Compatibility** | 💰 **Capital** | 📈 **Potential** | 📞 **Support** |

| **ALL MT5 Brokers** | **From $200** | **Up to $200,000/year*** | **Telegram: @davescres** |





**\*With discipline and rigorous management**





## 📊 PRESENTATION





**SYSTEM PRO V2** is a professional Expert Advisor for automated trading on MetaTrader 5. Combines performance, security, and universal compatibility.





### **🌍 Universal Compatibility**

✅ **ALL MT5 brokers** (regulated, offshore, ECN, MM)

✅ All symbols (Forex, Gold, Indices, Crypto)

✅ Hedging & Netting accounts

✅ Validated by MQL5 Market





### **💰 Accessibility**

- **Minimum**: $200 only

- **Potential**: Up to $200,000/year with discipline

- **Scalable**: Small or large accounts

- Results depend on discipline and market conditions





## ✨ MAIN FEATURES





### **Dual Trading System**

- **Main Grid**: Bidirectional with automatic position management

- **Secondary System**: Optional complementary module

- **Intelligent Progression**: Dynamic lot management (Factor 1.5)

- **Optimized Closing**: Combined and split profit modes





### **Advanced Risk Management**

- Real-time margin verification (50% free + 30% balance max)

- Dynamic lot adjustment

- Automatic broker limits compliance

- Capital protection (max 30% usage)

- 5-layer protection system





### **Customizable Pauses**

- 3 daily pause periods (0-2h, 6-8h, 14-18h)

- Special Monday pause (7-11h)

- All schedules customizable

- Enable/disable for each period





## 💎 GROWTH POTENTIAL





**Starting capital**: $200

**Annual target**: Up to $200,000* (x1000 multiplication possible)





**Success requires**:

✅ Strict discipline

✅ Rigorous risk management

✅ Profit capitalization

✅ Patience (12+ months)

✅ No emotional intervention





⚠️ **Past performance doesn't guarantee future results. Trading involves capital risk.**





## 🎛️ KEY PARAMETERS





**Main System**:

- Size_Base: 0.01 (starting lot)

- Factor_Prog: 1.5 (progression)

- Count_Max: 20 (max positions)

- Distance_Points: 30

- Target_Combined: 50.0

- Target_Split: 10.0





**Secondary System** (Optional):

- Enable_Secondary: false

- Size_Secondary: 0.01

- Target_Secondary: 10.0

- Protection_Level: 5.0





**Pauses**:

- Pause 1: 14h-18h

- Pause 2: 0h-2h

- Pause 3: 6h-8h

- Monday: 7h-11h





All parameters fully customizable!





## 🛡️ SECURITY





**Multi-Layer Protection**:

1. Lot validation (symbol step, min/max)

2. Volume limit verification

3. Margin check (50% + 30% balance)

4. Automatic skip if conditions not met

5. Broker error handling (FOK/IOC retry)





**Universal Compatibility**:

- Auto-adapts to any broker

- Auto-detects symbol specifications

- Works on all account types

- No configuration needed





## 📈 ADVANTAGES





**For Beginners**:

✅ Drag & drop installation

✅ Optimized defaults

✅ Automatic risk management

✅ Complete documentation





**For Advanced**:

✅ Full customization

✅ Dual system control

✅ Strategy Tester compatible

✅ Direction enable/disable





**For Everyone**:

