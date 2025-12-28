System pro

SYSTÈME PRO V2

est un Expert Advisor automatisé pour MetaTrader 5.

Il propose une logique de trading structurée avec gestion intégrée du risque, des paramètres RSI entièrement personnalisables et une compatibilité étendue MT5.

Conçu pour fonctionner sur plusieurs marchés selon les conditions du courtisan.

Test en compte démo recommandé avant utilisation en réel.

N'hésitez pas à m'écrire pour recevoir la documentation .

Bonne chance



