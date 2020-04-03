System pro
- Experts
- Crespin Davito
- Version: 2.9
- Activations: 5
# SYSTEM PRO V2 - Expert Advisor Professionnel
---
## 🌟 POINTS CLÉS
| 🌍 **Compatibilité** | 💰 **Capital** | 📈 **Potentiel** | 📞 **Support** |
|---------------------|---------------|-----------------|---------------|
| **TOUS les brokers MT5** | **À partir de 200€** | **Jusqu'à 200,000€/an*** | **Telegram : @davescres** |
**\*Avec discipline et gestion rigoureuse**
---
## 📊 PRÉSENTATION
**SYSTEM PRO V2** est un Expert Advisor professionnel pour le trading automatisé sur MetaTrader 5. Combine performance, sécurité et compatibilité universelle.
### **🌍 Compatibilité Universelle**
✅ **TOUS les brokers MT5** (régulés, offshore, ECN, MM)
✅ Tous symboles (Forex, Or, Indices, Crypto)
✅ Comptes Hedging & Netting
✅ Validé par MQL5 Market
### **💰 Accessibilité**
- **Minimum** : 200€ seulement
- **Potentiel** : Jusqu'à 200,000€/an avec discipline
- **Évolutif** : Petit ou grand compte
- Résultats dépendent de la discipline et conditions de marché
---
## ✨ CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES
### **Système de Trading Dual**
- **Grille Principale** : Bidirectionnelle avec gestion automatique
- **Système Secondaire** : Module optionnel complémentaire
- **Progression Intelligente** : Gestion dynamique des lots (Facteur 1.5)
- **Clôture Optimisée** : Modes combiné et séparé
### **Gestion des Risques Avancée**
- Vérification marge en temps réel (50% libre + 30% balance max)
- Ajustement dynamique des lots
- Respect automatique limites broker
- Protection capital (max 30% utilisation)
- Système de protection 5 couches
### **Pauses Personnalisables**
- 3 périodes de pause quotidiennes (0-2h, 6-8h, 14-18h)
- Pause spéciale lundi (7-11h)
- Tous horaires personnalisables
- Activation/désactivation pour chaque période
---
## 💎 POTENTIEL DE CROISSANCE
**Capital de départ** : 200€
**Objectif annuel** : Jusqu'à 200,000€* (multiplication x1000 possible)
**Le succès nécessite** :
✅ Discipline stricte
✅ Gestion rigoureuse du risque
✅ Capitalisation des profits
✅ Patience (12+ mois)
✅ Pas d'intervention émotionnelle
⚠️ **Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs. Le trading comporte des risques.**
---
## 🎛️ PARAMÈTRES CLÉS
**Système Principal** :
- Size_Base : 0.01 (lot de départ)
- Factor_Prog : 1.5 (progression)
- Count_Max : 20 (positions max)
- Distance_Points : 30
- Target_Combined : 50.0
- Target_Split : 10.0
**Système Secondaire** (Optionnel) :
- Enable_Secondary : false
- Size_Secondary : 0.01
- Target_Secondary : 10.0
- Protection_Level : 5.0
**Pauses** :
- Pause 1 : 14h-18h
- Pause 2 : 0h-2h
- Pause 3 : 6h-8h
- Lundi : 7h-11h
Tous paramètres entièrement configurables !
---
## 🛡️ SÉCURITÉ
**Protection Multi-Couches** :
1. Validation lots (step, min/max symbole)
2. Vérification limite volume
3. Contrôle marge (50% + 30% balance)
4. Skip automatique si conditions non remplies
5. Gestion erreurs broker (retry FOK/IOC)
**Compatibilité Universelle** :
- Auto-adaptation à tout broker
- Auto-détection spécifications symbole
- Fonctionne sur tous types de compte
- Aucune configuration nécessaire
---
## 📈 AVANTAGES
**Pour les débutants** :
✅ Installation par glisser-déposer
✅ Paramètres optimisés par défaut
✅ Gestion des risques automatique
✅ Documentation complète
**Pour les Avancés** :
✅ Personnalisation complète
✅ Contrôle système dual
✅ Testeur de stratégie compatible
✅ Instructions d'activation/désactivation
**Pour Tous** :
✅ Tous les courtiers
✅ Tous les symboles
✅ Protection intégrée
✅ Soutien direct
---
## 🔧 INSTALLATION
**3 Étapes Simples** :
1. Télécharger depuis MQL5 Market
2. Glisser sur le graphique
3. Activer AutoTrading
**Recommandé** :
- Période : M15
- Capital : 200€ minimum (500€+ recommandé)
- Levier : 1:100 ou plus
- Tester en démo d'abord !
---
## 📊 SPÉCIFICATIONS
**Compatibilité** :
- Plateforme : MetaTrader 5
- Courtiers : TOUS (aucune restriction)
- Symboles : TOUS
- Comptes : Couverture et compensation
**Ressources** :
- Processeur : Faible utilisation
- Mémoire : Optimisée
- Indicateurs : 1 norme (RSI)
---
## 💡 CONSEILS D'UTILISATION
**Gestion du Risque** :
- Commencer avec Size_Base = 0.01
- Ajusteur Factor_Prog (1.3-1.5)
- Limiteur Count_Max pour la sécurité
- Surveilleur régulièrement
**Optimisation** :
- Testeur de différents paramètres
- Essayer plusieurs symboles
- Ajuster les horaires de pause
- Activer secondaire si besoin
---
## ⚠️ PUBLICITÉS
**Risques** :
- Le trading comporte des risques de perte
- Aucune garantie de profit
- La discipline est critique
- Utiliser uniquement les fonds disponibles
**Responsabilité** :
L'utilisateur est seul responsable de l'utilisation de l'EA et des décisions de trading.
---
## 📞 ASSISTANCE
**Contact direct** : @davescres (Telegram)
**Type** : Support personnalisé
**Réponse** : Rapide
**Langues** : Français, anglais et plus
---
## 🏆 VERSION
**Actuelle** : 2.09 (Décembre 2025)
**Dernières améliorations** :
✅ Protection marge ultra-conservatrice
✅ Compatibilité universelle validée
✅ Approuvé MQL5 Market
✅ Gestion des erreurs optimisée
---
## 📝 NOTES LÉGALES
**Copyright** : © 2025 - Tous droits réservés
**Licence** : Personnel d'utilisation uniquement
**Avertissement** : Fourni "tel quel". Le trading comporte des risques. L'utilisateur est seul responsable.
---
## 🎯 RÉSUMÉ
**SYSTEM PRO V2** offre :
✅ Compatible courtiers TOUS MT5
✅ Accessible dès 200€
✅ Potentiel jusqu'à 200 000€/an* avec discipline
✅ Système de trading dual
✅ Gestion automatique des risques
✅ Protection multicouches
✅ Pauses configurables
✅ Soutien direct : @davescres
Parfait pour les commerçants recherchant une solution complète, accessible et à fort potentiel.
---
**Téléchargez maintenant et engagez-vous à trader avec SYSTEM PRO V2 !**
**Des questions ? Contact : @davescres sur Telegram**