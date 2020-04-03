# SYSTEM PRO V2 - Expert Advisor Professionnel





---





## 🌟 POINTS CLÉS





| 🌍 **Compatibilité** | 💰 **Capital** | 📈 **Potentiel** | 📞 **Support** |

|---------------------|---------------|-----------------|---------------|

| **TOUS les brokers MT5** | **À partir de 200€** | **Jusqu'à 200,000€/an*** | **Telegram : @davescres** |





**\*Avec discipline et gestion rigoureuse**





---





## 📊 PRÉSENTATION





**SYSTEM PRO V2** est un Expert Advisor professionnel pour le trading automatisé sur MetaTrader 5. Combine performance, sécurité et compatibilité universelle.





### **🌍 Compatibilité Universelle**

✅ **TOUS les brokers MT5** (régulés, offshore, ECN, MM)

✅ Tous symboles (Forex, Or, Indices, Crypto)

✅ Comptes Hedging & Netting

✅ Validé par MQL5 Market





### **💰 Accessibilité**

- **Minimum** : 200€ seulement

- **Potentiel** : Jusqu'à 200,000€/an avec discipline

- **Évolutif** : Petit ou grand compte

- Résultats dépendent de la discipline et conditions de marché





---





## ✨ CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES





### **Système de Trading Dual**

- **Grille Principale** : Bidirectionnelle avec gestion automatique

- **Système Secondaire** : Module optionnel complémentaire

- **Progression Intelligente** : Gestion dynamique des lots (Facteur 1.5)

- **Clôture Optimisée** : Modes combiné et séparé





### **Gestion des Risques Avancée**

- Vérification marge en temps réel (50% libre + 30% balance max)

- Ajustement dynamique des lots

- Respect automatique limites broker

- Protection capital (max 30% utilisation)

- Système de protection 5 couches





### **Pauses Personnalisables**

- 3 périodes de pause quotidiennes (0-2h, 6-8h, 14-18h)

- Pause spéciale lundi (7-11h)

- Tous horaires personnalisables

- Activation/désactivation pour chaque période





---





## 💎 POTENTIEL DE CROISSANCE





**Capital de départ** : 200€

**Objectif annuel** : Jusqu'à 200,000€* (multiplication x1000 possible)





**Le succès nécessite** :

✅ Discipline stricte

✅ Gestion rigoureuse du risque

✅ Capitalisation des profits

✅ Patience (12+ mois)

✅ Pas d'intervention émotionnelle





⚠️ **Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs. Le trading comporte des risques.**





---





## 🎛️ PARAMÈTRES CLÉS





**Système Principal** :

- Size_Base : 0.01 (lot de départ)

- Factor_Prog : 1.5 (progression)

- Count_Max : 20 (positions max)

- Distance_Points : 30

- Target_Combined : 50.0

- Target_Split : 10.0





**Système Secondaire** (Optionnel) :

- Enable_Secondary : false

- Size_Secondary : 0.01

- Target_Secondary : 10.0

- Protection_Level : 5.0





**Pauses** :

- Pause 1 : 14h-18h

- Pause 2 : 0h-2h

- Pause 3 : 6h-8h

- Lundi : 7h-11h





Tous paramètres entièrement configurables !





---





## 🛡️ SÉCURITÉ





**Protection Multi-Couches** :

1. Validation lots (step, min/max symbole)

2. Vérification limite volume

3. Contrôle marge (50% + 30% balance)

4. Skip automatique si conditions non remplies

5. Gestion erreurs broker (retry FOK/IOC)





**Compatibilité Universelle** :

- Auto-adaptation à tout broker

- Auto-détection spécifications symbole

- Fonctionne sur tous types de compte

- Aucune configuration nécessaire





---





## 📈 AVANTAGES





**Pour les débutants** :

✅ Installation par glisser-déposer

✅ Paramètres optimisés par défaut

✅ Gestion des risques automatique

✅ Documentation complète





**Pour les Avancés** :

✅ Personnalisation complète

✅ Contrôle système dual

✅ Testeur de stratégie compatible

✅ Instructions d'activation/désactivation





**Pour Tous** :

✅ Tous les courtiers

✅ Tous les symboles

✅ Protection intégrée

✅ Soutien direct





---





## 🔧 INSTALLATION





**3 Étapes Simples** :

1. Télécharger depuis MQL5 Market

2. Glisser sur le graphique

3. Activer AutoTrading





**Recommandé** :

- Période : M15

- Capital : 200€ minimum (500€+ recommandé)

- Levier : 1:100 ou plus

- Tester en démo d'abord !





---





## 📊 SPÉCIFICATIONS





**Compatibilité** :

- Plateforme : MetaTrader 5

- Courtiers : TOUS (aucune restriction)

- Symboles : TOUS

- Comptes : Couverture et compensation





**Ressources** :

- Processeur : Faible utilisation

- Mémoire : Optimisée

- Indicateurs : 1 norme (RSI)





---





## 💡 CONSEILS D'UTILISATION





**Gestion du Risque** :

- Commencer avec Size_Base = 0.01

- Ajusteur Factor_Prog (1.3-1.5)

- Limiteur Count_Max pour la sécurité

- Surveilleur régulièrement





**Optimisation** :

- Testeur de différents paramètres

- Essayer plusieurs symboles

- Ajuster les horaires de pause

- Activer secondaire si besoin





---





## ⚠️ PUBLICITÉS





**Risques** :

- Le trading comporte des risques de perte

- Aucune garantie de profit

- La discipline est critique

- Utiliser uniquement les fonds disponibles





**Responsabilité** :

L'utilisateur est seul responsable de l'utilisation de l'EA et des décisions de trading.





---





## 📞 ASSISTANCE





**Contact direct** : @davescres (Telegram)

**Type** : Support personnalisé

**Réponse** : Rapide

**Langues** : Français, anglais et plus





---





## 🏆 VERSION





**Actuelle** : 2.09 (Décembre 2025)





**Dernières améliorations** :

✅ Protection marge ultra-conservatrice

✅ Compatibilité universelle validée

✅ Approuvé MQL5 Market

✅ Gestion des erreurs optimisée





---





## 📝 NOTES LÉGALES





**Copyright** : © 2025 - Tous droits réservés

**Licence** : Personnel d'utilisation uniquement

**Avertissement** : Fourni "tel quel". Le trading comporte des risques. L'utilisateur est seul responsable.





---





## 🎯 RÉSUMÉ





**SYSTEM PRO V2** offre :

✅ Compatible courtiers TOUS MT5

✅ Accessible dès 200€

✅ Potentiel jusqu'à 200 000€/an* avec discipline

✅ Système de trading dual

✅ Gestion automatique des risques

✅ Protection multicouches

✅ Pauses configurables

✅ Soutien direct : @davescres





Parfait pour les commerçants recherchant une solution complète, accessible et à fort potentiel.





---





**Téléchargez maintenant et engagez-vous à trader avec SYSTEM PRO V2 !**





**Des questions ? Contact : @davescres sur Telegram**



