# SISTEMA PRO V2 - Asesor Experto Profesional





## 🌟 KEY HIGHLIGHTS





| 🌍 **Compatibilidad** | 💰 **Capital** | 📈 **Potencial** | 📞 **Soporte** |

| **ALL MT5 Brokers** | **From $200** | **Up to $200,000/year*** | **Telegram: @davescres** |





**\* Con disciplina y una gestión rigurosa...





## 📊 PRESENTACIÓN





**SYSTEM PRO V2** es un Asesor Experto profesional para el comercio automatizado en MetaTrader 5. Combina rendimiento, seguridad y compatibilidad universal.





### **🌍 Compatibilidad universal**.

✅ **TODOS los brokers de MT5** (regulados, offshore, ECN, MM)

✅ Todos los símbolos (Forex, Oro, Índices, Crypto)

✅ Cuentas de cobertura y compensación

✅ Validado por MQL5 Market





### **💰 Accesibilidad**

- **Mínimo**: Sólo 200 dólares

- **Potencial**: Hasta 200.000 $/año con disciplina.

- **Escalable**: Pequeñas o grandes cuentas

- Los resultados dependen de la disciplina y de las condiciones del mercado





## CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES





### Sistema de negociación dual

- Rejilla principal Bidireccional con gestión automática de posiciones

- **Sistema Secundario**: Módulo complementario opcional

- **Progresión Inteligente**: Gestión dinámica de lotes (Factor 1,5)

- **Cierre optimizado**: Modos de beneficios combinados y divididos





**Gestión avanzada del riesgo**

- Verificación de márgenes en tiempo real (50% libre + 30% saldo máximo)

- Ajuste dinámico de lotes

- Cumplimiento automático de los límites del broker

- Protección del capital (30% de uso máximo)

- Sistema de protección de 5 capas





### **Pausas personalizables**

- 3 periodos de pausa diarios (0-2h, 6-8h, 14-18h)

- Pausa especial los lunes (7-11h)

- Todos los horarios personalizables

- Activar/desactivar para cada periodo





## 💎 POTENCIAL DE CRECIMIENTO





**Capital inicial**: $ 200

**Objetivo anual**: Hasta 200.000$* (multiplicación x1000 posible)





**El éxito requiere**:

✅ Estricta disciplina

✅ Gestión rigurosa de los riesgos

✅ Capitalización de los beneficios

✅ Paciencia (más de 12 meses )

✅ No intervención emocional





⚠️ **El rendimiento pasado no garantiza resultados futuros. Operar implica riesgo de capital.**





## 🎛️ PARÁMETROS CLAVE





** Sistema principal

- Tamaño_Base: 0.01 (lote inicial)

- Factor_Prog: 1.5 (progresión)

- Count_Max: 20 (posiciones máximas)

- Distancia_Puntos: 30

- Objetivo_Combinado: 50.0

- Objetivo_Split: 10.0





**Sistema Secundario** (Opcional):

- Habilitar_Secundario: false

- Tamaño_Secundario: 0.01

- Sistema_Secundario_objetivo: 10.0

- Nivel_protección: 5.0





** Pausas**:

- Pausa 1: 14h-18h

- Pausa 2: 0h-2h

- Pausa 3: 6h-8h

- Lunes: 7h-11h





¡ Todos los parámetros totalmente personalizables!





## 🛡️ SEGURIDAD





** Protección multicapa**:

1. Validación del lote (paso de símbolo, mín./máx.)

2. Verificación del límite de volumen

3. Comprobación del margen (50% + 30% de saldo)

4. Omisión automática si no se cumplen las condiciones

5. 5. Gestión de errores del broker (reintento FOK/IOC)





** Compatibilidad universal**:

- Se adapta automáticamente a cualquier broker

- Detecta automáticamente las especificaciones de los símbolos

- Funciona en todos los tipos de cuenta

- No necesita configuración





## 📈 VENTAJAS





** Para principiantes

✅ Instalación de arrastrar y soltar

✅ Valores predeterminados optimizados

✅ Gestión automática de riesgos

✅ Documentación completa





**Para avanzados**:

✅ Personalización completa

✅ Doble control del sistema

✅ Compatible con el comprobador de estrategias

✅ Activación/desactivación de la dirección





**Para todos**:

✅ Tous les courtiers

✅ Todos los símbolos

✅ Protección integrada

Asistencia directa





## 🔧 INSTALLATION





**3 étapes simples**:

1. Descargar desde el mercado MQL5

2. Glissez sur le graphique

3. Activar el comercio automático





** Recomendación**:

- Período : M15

- Capital : 200 $ mínimo (500 $ o más recomendado)

- Effet de levier : 1:100 ou plus

- ¡Pruébalo en modo demo!





## ESPECIFICACIONES





** Compatibilidad**:

- Plataforma : MetaTrader 5

- Jugadores : TOUS (sin restricciones)

- Símbolos : TOUS

- Cuentas : Cobertura y compensación





** Recursos**:

- Processeur : Faible utilisation

- Memoria: optimizada

- Indicadores : 1 norma (RSI)





## 💡 CONSEJOS DE USO





** Gestión de riesgos** :

- Comience con Tamaño_Base = 0,01

- Ajustar Factor_Prog (1,3-1,5)

- Limitar Count_Max por razones de seguridad

- Surveiller régulièrement





** Optimización**:

- Tester différents paramètres

- Ensaye varios símbolos

- Ajustar las horas de pausa

- Activar el sistema secundario si es necesario





## ⚠️ AVERTISSEMENTS





** Riesgos**:

- El trading conlleva un riesgo de pérdida de capital

- No hay garantía de beneficios

- La disciplina es esencial

- Sólo utilice fondos accesibles





** Responsabilidad**:

El usuario es el único responsable de la utilización del asesor experto y de sus decisiones de trading.





## 📞 ASISTENCIA





**Contacto directo** : @davescres (Telegram )

**Tipo** : Assistance personnalisée

**Réponse** : Rapide

** Idiomas** : Inglés, francés y otros





## 🏆 VERSION





** Actual** : 2.09 (diciembre 2025)





**Dernières améliorations**:

✅ Protection de marge ultra-conservatrice

✅ Compatibilidad universal validada

Aprobado por el mercado MQL5

Gestión optimizada de errores





## 📝 LÉGAL





**Droits d'auteur** : © 2025 - Todos los derechos reservados

**Licencia** : Usage personnel uniquement

**Aviso legal** : Fourni " tel quel ". El comercio conlleva riesgos. El usuario es el único responsable.





## 🎯 RÉSUMÉ





**SYSTEM PRO V2** ofrece:

Compatible con todos los operadores MT5

Accesible desde 200 $.

Potencial de ganancias de hasta 200 000 $/año* con una buena disciplina

✅ Sistema de trading doble

✅ Gestión automática de riesgos

Protección múltiple

✅ Pausas personalizables

✅ Asistencia directa : @davescres





Ideal para los traders que buscan una solución automatizada completa, accesible y de gran potencial.





**¡ Descargue ahora y empiece a operar con SYSTEM PRO V2!





**¿Tiene preguntas? Póngase en contacto con : @davescres en Telegram**



