System pro

# SISTEMA PRO V2 - Asesor Experto Profesional

---

## 🌟 KEY HIGHLIGHTS

| 🌍 **Compatibilidad** | 💰 **Capital** | 📈 **Potencial** | 📞 **Soporte** |
|---------------------|---------------|-----------------|---------------|
| **ALL MT5 Brokers** | **From $200** | **Up to $200,000/year*** | **Telegram: @davescres** |

**\* Con disciplina y una gestión rigurosa...

---

## 📊 PRESENTACIÓN

**SYSTEM PRO V2** es un Asesor Experto profesional para el comercio automatizado en MetaTrader 5. Combina rendimiento, seguridad y compatibilidad universal.

### **🌍 Compatibilidad universal**.
✅ **TODOS los brokers de MT5** (regulados, offshore, ECN, MM)
✅ Todos los símbolos (Forex, Oro, Índices, Crypto)
✅ Cuentas de cobertura y compensación
✅ Validado por MQL5 Market

### **💰 Accesibilidad**
- **Mínimo**: Sólo 200 dólares
- **Potencial**: Hasta 200.000 $/año con disciplina.
- **Escalable**: Pequeñas o grandes cuentas
- Los resultados dependen de la disciplina y de las condiciones del mercado

---

## CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

### Sistema de negociación dual
- Rejilla principal Bidireccional con gestión automática de posiciones
- **Sistema Secundario**: Módulo complementario opcional
- **Progresión Inteligente**: Gestión dinámica de lotes (Factor 1,5)
- **Cierre optimizado**: Modos de beneficios combinados y divididos

**Gestión avanzada del riesgo**
- Verificación de márgenes en tiempo real (50% libre + 30% saldo máximo)
- Ajuste dinámico de lotes
- Cumplimiento automático de los límites del broker
- Protección del capital (30% de uso máximo)
- Sistema de protección de 5 capas

### **Pausas personalizables**
- 3 periodos de pausa diarios (0-2h, 6-8h, 14-18h)
- Pausa especial los lunes (7-11h)
- Todos los horarios personalizables
- Activar/desactivar para cada periodo

---

## 💎 POTENCIAL DE CRECIMIENTO

**Capital inicial**: $ 200
**Objetivo anual**: Hasta 200.000$* (multiplicación x1000 posible)

**El éxito requiere**:
✅ Estricta disciplina
✅ Gestión rigurosa de los riesgos
✅ Capitalización de los beneficios
✅ Paciencia (más de 12 meses )
✅ No intervención emocional

⚠️ **El rendimiento pasado no garantiza resultados futuros. Operar implica riesgo de capital.**

---

## 🎛️ PARÁMETROS CLAVE

** Sistema principal
- Tamaño_Base: 0.01 (lote inicial)
- Factor_Prog: 1.5 (progresión)
- Count_Max: 20 (posiciones máximas)
- Distancia_Puntos: 30
- Objetivo_Combinado: 50.0
- Objetivo_Split: 10.0

**Sistema Secundario** (Opcional):
- Habilitar_Secundario: false
- Tamaño_Secundario: 0.01
- Sistema_Secundario_objetivo: 10.0
- Nivel_protección: 5.0

** Pausas**:
- Pausa 1: 14h-18h
- Pausa 2: 0h-2h
- Pausa 3: 6h-8h
- Lunes: 7h-11h

¡ Todos los parámetros totalmente personalizables!

---

## 🛡️ SEGURIDAD

** Protección multicapa**:
1. Validación del lote (paso de símbolo, mín./máx.)
2. Verificación del límite de volumen
3. Comprobación del margen (50% + 30% de saldo)
4. Omisión automática si no se cumplen las condiciones
5. 5. Gestión de errores del broker (reintento FOK/IOC)

** Compatibilidad universal**:
- Se adapta automáticamente a cualquier broker
- Detecta automáticamente las especificaciones de los símbolos
- Funciona en todos los tipos de cuenta
- No necesita configuración

---

## 📈 VENTAJAS

** Para principiantes
✅ Instalación de arrastrar y soltar
✅ Valores predeterminados optimizados
✅ Gestión automática de riesgos
✅ Documentación completa

**Para avanzados**:
✅ Personalización completa
✅ Doble control del sistema
✅ Compatible con el comprobador de estrategias
✅ Activación/desactivación de la dirección

**Para todos**:
✅ Tous les courtiers
✅ Todos los símbolos
✅ Protección integrada
Asistencia directa

---

## 🔧 INSTALLATION

**3 étapes simples**:
1. Descargar desde el mercado MQL5
2. Glissez sur le graphique
3. Activar el comercio automático

** Recomendación**:
- Período : M15
- Capital : 200 $ mínimo (500 $ o más recomendado)
- Effet de levier : 1:100 ou plus
- ¡Pruébalo en modo demo!

---

## ESPECIFICACIONES

** Compatibilidad**:
- Plataforma : MetaTrader 5
- Jugadores : TOUS (sin restricciones)
- Símbolos : TOUS
- Cuentas : Cobertura y compensación

** Recursos**:
- Processeur : Faible utilisation
- Memoria: optimizada
- Indicadores : 1 norma (RSI)

---

## 💡 CONSEJOS DE USO

** Gestión de riesgos** :
- Comience con Tamaño_Base = 0,01
- Ajustar Factor_Prog (1,3-1,5)
- Limitar Count_Max por razones de seguridad
- Surveiller régulièrement

** Optimización**:
- Tester différents paramètres
- Ensaye varios símbolos
- Ajustar las horas de pausa
- Activar el sistema secundario si es necesario

---

## ⚠️ AVERTISSEMENTS

** Riesgos**:
- El trading conlleva un riesgo de pérdida de capital
- No hay garantía de beneficios
- La disciplina es esencial
- Sólo utilice fondos accesibles

** Responsabilidad**:
El usuario es el único responsable de la utilización del asesor experto y de sus decisiones de trading.

---

## 📞 ASISTENCIA

**Contacto directo** : @davescres (Telegram )
**Tipo** : Assistance personnalisée
**Réponse** : Rapide
** Idiomas** : Inglés, francés y otros

---

## 🏆 VERSION

** Actual** : 2.09 (diciembre 2025)

**Dernières améliorations**:
✅ Protection de marge ultra-conservatrice
✅ Compatibilidad universal validada
Aprobado por el mercado MQL5
Gestión optimizada de errores

---

## 📝 LÉGAL

**Droits d'auteur** : © 2025 - Todos los derechos reservados
**Licencia** : Usage personnel uniquement
**Aviso legal** : Fourni " tel quel ". El comercio conlleva riesgos. El usuario es el único responsable.

---

## 🎯 RÉSUMÉ

**SYSTEM PRO V2** ofrece:
Compatible con todos los operadores MT5
Accesible desde 200 $.
Potencial de ganancias de hasta 200 000 $/año* con una buena disciplina
Sistema de trading doble
✅ Gestión automática de riesgos
Protección múltiple
✅ Pausas personalizables
✅ Asistencia directa : @davescres

Ideal para los traders que buscan una solución automatizada completa, accesible y de gran potencial.

---

**¡ Descargue ahora y empiece a operar con SYSTEM PRO V2!

**¿Tiene preguntas? Póngase en contacto con : @davescres en Telegram**

