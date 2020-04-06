System pro
- Asesores Expertos
- Crespin Davito
- Versión: 2.9
- Activaciones: 5
# SISTEMA PRO V2 - Asesor Experto Profesional
---
## 🌟 KEY HIGHLIGHTS
| 🌍 **Compatibilidad** | 💰 **Capital** | 📈 **Potencial** | 📞 **Soporte** |
|---------------------|---------------|-----------------|---------------|
| **ALL MT5 Brokers** | **From $200** | **Up to $200,000/year*** | **Telegram: @davescres** |
**\* Con disciplina y una gestión rigurosa...
---
## 📊 PRESENTACIÓN
**SYSTEM PRO V2** es un Asesor Experto profesional para el comercio automatizado en MetaTrader 5. Combina rendimiento, seguridad y compatibilidad universal.
### **🌍 Compatibilidad universal**.
✅ **TODOS los brokers de MT5** (regulados, offshore, ECN, MM)
✅ Todos los símbolos (Forex, Oro, Índices, Crypto)
✅ Cuentas de cobertura y compensación
✅ Validado por MQL5 Market
### **💰 Accesibilidad**
- **Mínimo**: Sólo 200 dólares
- **Potencial**: Hasta 200.000 $/año con disciplina.
- **Escalable**: Pequeñas o grandes cuentas
- Los resultados dependen de la disciplina y de las condiciones del mercado
---
## CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
### Sistema de negociación dual
- Rejilla principal Bidireccional con gestión automática de posiciones
- **Sistema Secundario**: Módulo complementario opcional
- **Progresión Inteligente**: Gestión dinámica de lotes (Factor 1,5)
- **Cierre optimizado**: Modos de beneficios combinados y divididos
**Gestión avanzada del riesgo**
- Verificación de márgenes en tiempo real (50% libre + 30% saldo máximo)
- Ajuste dinámico de lotes
- Cumplimiento automático de los límites del broker
- Protección del capital (30% de uso máximo)
- Sistema de protección de 5 capas
### **Pausas personalizables**
- 3 periodos de pausa diarios (0-2h, 6-8h, 14-18h)
- Pausa especial los lunes (7-11h)
- Todos los horarios personalizables
- Activar/desactivar para cada periodo
---
## 💎 POTENCIAL DE CRECIMIENTO
**Capital inicial**: $ 200
**Objetivo anual**: Hasta 200.000$* (multiplicación x1000 posible)
**El éxito requiere**:
✅ Estricta disciplina
✅ Gestión rigurosa de los riesgos
✅ Capitalización de los beneficios
✅ Paciencia (más de 12 meses )
✅ No intervención emocional
⚠️ **El rendimiento pasado no garantiza resultados futuros. Operar implica riesgo de capital.**
---
## 🎛️ PARÁMETROS CLAVE
** Sistema principal
- Tamaño_Base: 0.01 (lote inicial)
- Factor_Prog: 1.5 (progresión)
- Count_Max: 20 (posiciones máximas)
- Distancia_Puntos: 30
- Objetivo_Combinado: 50.0
- Objetivo_Split: 10.0
**Sistema Secundario** (Opcional):
- Habilitar_Secundario: false
- Tamaño_Secundario: 0.01
- Sistema_Secundario_objetivo: 10.0
- Nivel_protección: 5.0
** Pausas**:
- Pausa 1: 14h-18h
- Pausa 2: 0h-2h
- Pausa 3: 6h-8h
- Lunes: 7h-11h
¡ Todos los parámetros totalmente personalizables!
---
## 🛡️ SEGURIDAD
** Protección multicapa**:
1. Validación del lote (paso de símbolo, mín./máx.)
2. Verificación del límite de volumen
3. Comprobación del margen (50% + 30% de saldo)
4. Omisión automática si no se cumplen las condiciones
5. 5. Gestión de errores del broker (reintento FOK/IOC)
** Compatibilidad universal**:
- Se adapta automáticamente a cualquier broker
- Detecta automáticamente las especificaciones de los símbolos
- Funciona en todos los tipos de cuenta
- No necesita configuración
---
## 📈 VENTAJAS
** Para principiantes
✅ Instalación de arrastrar y soltar
✅ Valores predeterminados optimizados
✅ Gestión automática de riesgos
✅ Documentación completa
**Para avanzados**:
✅ Personalización completa
✅ Doble control del sistema
✅ Compatible con el comprobador de estrategias
✅ Activación/desactivación de la dirección
**Para todos**:
✅ Tous les courtiers
✅ Todos los símbolos
✅ Protección integrada
Asistencia directa
---
## 🔧 INSTALLATION
**3 étapes simples**:
1. Descargar desde el mercado MQL5
2. Glissez sur le graphique
3. Activar el comercio automático
** Recomendación**:
- Período : M15
- Capital : 200 $ mínimo (500 $ o más recomendado)
- Effet de levier : 1:100 ou plus
- ¡Pruébalo en modo demo!
---
## ESPECIFICACIONES
** Compatibilidad**:
- Plataforma : MetaTrader 5
- Jugadores : TOUS (sin restricciones)
- Símbolos : TOUS
- Cuentas : Cobertura y compensación
** Recursos**:
- Processeur : Faible utilisation
- Memoria: optimizada
- Indicadores : 1 norma (RSI)
---
## 💡 CONSEJOS DE USO
** Gestión de riesgos** :
- Comience con Tamaño_Base = 0,01
- Ajustar Factor_Prog (1,3-1,5)
- Limitar Count_Max por razones de seguridad
- Surveiller régulièrement
** Optimización**:
- Tester différents paramètres
- Ensaye varios símbolos
- Ajustar las horas de pausa
- Activar el sistema secundario si es necesario
---
## ⚠️ AVERTISSEMENTS
** Riesgos**:
- El trading conlleva un riesgo de pérdida de capital
- No hay garantía de beneficios
- La disciplina es esencial
- Sólo utilice fondos accesibles
** Responsabilidad**:
El usuario es el único responsable de la utilización del asesor experto y de sus decisiones de trading.
---
## 📞 ASISTENCIA
**Contacto directo** : @davescres (Telegram )
**Tipo** : Assistance personnalisée
**Réponse** : Rapide
** Idiomas** : Inglés, francés y otros
---
## 🏆 VERSION
** Actual** : 2.09 (diciembre 2025)
**Dernières améliorations**:
✅ Protection de marge ultra-conservatrice
✅ Compatibilidad universal validada
Aprobado por el mercado MQL5
Gestión optimizada de errores
---
## 📝 LÉGAL
**Droits d'auteur** : © 2025 - Todos los derechos reservados
**Licencia** : Usage personnel uniquement
**Aviso legal** : Fourni " tel quel ". El comercio conlleva riesgos. El usuario es el único responsable.
---
## 🎯 RÉSUMÉ
**SYSTEM PRO V2** ofrece:
Compatible con todos los operadores MT5
Accesible desde 200 $.
Potencial de ganancias de hasta 200 000 $/año* con una buena disciplina
✅ Sistema de trading doble
✅ Gestión automática de riesgos
Protección múltiple
✅ Pausas personalizables
✅ Asistencia directa : @davescres
Ideal para los traders que buscan una solución automatizada completa, accesible y de gran potencial.
---
**¡ Descargue ahora y empiece a operar con SYSTEM PRO V2!
**¿Tiene preguntas? Póngase en contacto con : @davescres en Telegram**