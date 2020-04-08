SqueezeMAX Pro

Descrição Técnica

O Mikko Breakout é um indicador avançado para MetaTrader 5 que identifica pontos de rompimento (breakouts) em tempo real, utilizando uma lógica baseada em máximas/mínimas móveis. Ele se adapta dinamicamente ao estilo do gráfico (barras, candles ou linha), oferecendo visualizações coloridas para facilitar a tomada de decisão.

Lógica Operacional

  • Calcula a máxima mais alta e a mínima mais baixa em um período definido
  • Detecta rompimentos bullish (quando a máxima atual supera a máxima do período)
  • Identifica rompimentos bearish (quando a mínima atual fica abaixo da mínima do período)
  • Gera sinais visuais imediatos no gráfico

Compatibilidade

  • Timeframes: Todos (ótimo para M5 a H1)
  • 💹 Ativos: Forex, Ações, Índices, Criptomoedas
  • 💻 Plataforma: MetaTrader 5 (Build 2000+)
  • ☁️ Ambiente: Recomendado executar em VPS

Recursos Destacados

Visualização Adaptável

4 modos de exibição inteligentes:

  • Automático - espelha o estilo do gráfico
  • Linha - para análise limpa
  • Barras - visualização clássica
  • Candles - padrão japonês

Mudanças de estilo aplicadas em tempo real sem recalcular dados históricos.

Sistema de Cores Intuitivo

📈

Bullish

Rompimento de alta

(clrDodgerBlue)

📉

Bearish

Rompimento de baixa

(clrRed)

Neutro

Sem rompimento

(clrWhite)

Algoritmo Otimizado

  • Uso eficiente de buffers (14 buffers) para processamento rápido
  • Cálculo em tempo real com ArrayMinimum() e ArrayMaximum() para precisão
  • Consumo mínimo de CPU, ideal para VPS
  • Zero repaint - sinais fixados no candle fechado

Parâmetros Personalizáveis

Parâmetro Valor Padrão Descrição
inpPeriod 20 Período para análise de máximas/mínimas
inpDisplayStyle Automático Estilo de exibição (Automático/Line/Bars/Candles)

Instruções de Uso

Instalação

  1. Anexar o arquivo .mq5 ao MetaTrader 5
  2. Arrastar o indicador para o gráfico desejado
  3. Configurar parâmetros conforme sua estratégia

Interpretação de Sinais

  • Sinal Bullish: Barra/Candle/Linha AZUL (preço rompe máxima do período)
  • Sinal Bearish: Barra/Candle/Linha VERMELHA (preço rompe mínima do período)

Exemplo: Rompimento acima da máxima de 20 períodos = entrada potencial em compra

Configuração Recomendada

  • Scalping (ativos voláteis): Período 10-15
  • Swing trading: Período 20-30
  • Tendências longo prazo: Período 30-50
  • Ativos recomendados: EURUSD, GBPUSD, BTCUSD

Vantagens Competitivas

✅ Multiestilo

Único indicador que se adapta automaticamente a qualquer tipo de gráfico (linhas, barras ou candles).

✅ Zero Repaint

Sinais fixados no candle fechado, garantindo confiabilidade total em backtests e operações ao vivo.

✅ Alta Performance

Consumo mínimo de CPU, ideal para operar com múltiplos pares simultaneamente em VPS.

Disclaimer de Risco

"Este indicador não garante lucros e deve ser usado em conjunto com análise técnica e gerenciamento de risco adequado. Os mercados financeiros apresentam riscos significativos, e é possível perder mais do que o capital inicial investido. Sempre teste estratégias em conta demo antes de aplicar capital real. O desenvolvedor não se responsabiliza por quaisquer perdas financeiras resultantes do uso deste software."

✉️ Suporte técnico: xtraders.mt5@gmail.com

© 2023 Mikko Breakout Indicator. Todos os direitos reservados.

Este produto é destinado apenas para fins educacionais e informativos. Operações nos mercados financeiros envolvem riscos significativos.

