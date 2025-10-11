SqueezeMAX Pro

Mikko Breakout Indicator - Detector de Rompimentos Inteligente
Mikko Breakout Indicator

Detector de Rompimentos com Visualização Inteligente para MetaTrader 5

Breakouts em Tempo Real
🎨
Visualização Adaptável
🚀
Alta Performance
🔧
Totalmente Customizável

Descrição Técnica

O Mikko Breakout é um indicador avançado para MetaTrader 5 que identifica pontos de rompimento (breakouts) em tempo real, utilizando uma lógica baseada em máximas/mínimas móveis. Ele se adapta dinamicamente ao estilo do gráfico (barras, candles ou linha), oferecendo visualizações coloridas para facilitar a tomada de decisão.

Lógica Operacional

  • Calcula a máxima mais alta e a mínima mais baixa em um período definido
  • Detecta rompimentos bullish (quando a máxima atual supera a máxima do período)
  • Identifica rompimentos bearish (quando a mínima atual fica abaixo da mínima do período)
  • Gera sinais visuais imediatos no gráfico

Compatibilidade

  • Timeframes: Todos (ótimo para M5 a H1)
  • 💹 Ativos: Forex, Ações, Índices, Criptomoedas
  • 💻 Plataforma: MetaTrader 5 (Build 2000+)
  • ☁️ Ambiente: Recomendado executar em VPS

Recursos Destacados

Visualização Adaptável

4 modos de exibição inteligentes:

  • Automático - espelha o estilo do gráfico
  • Linha - para análise limpa
  • Barras - visualização clássica
  • Candles - padrão japonês

Mudanças de estilo aplicadas em tempo real sem recalcular dados históricos.

Sistema de Cores Intuitivo

📈

Bullish

Rompimento de alta

(clrDodgerBlue)

📉

Bearish

Rompimento de baixa

(clrRed)

Neutro

Sem rompimento

(clrWhite)

Algoritmo Otimizado

  • Uso eficiente de buffers (14 buffers) para processamento rápido
  • Cálculo em tempo real com ArrayMinimum() e ArrayMaximum() para precisão
  • Consumo mínimo de CPU, ideal para VPS
  • Zero repaint - sinais fixados no candle fechado

Parâmetros Personalizáveis

Parâmetro Valor Padrão Descrição
inpPeriod 20 Período para análise de máximas/mínimas
inpDisplayStyle Automático Estilo de exibição (Automático/Line/Bars/Candles)

Instruções de Uso

Instalação

  1. Anexar o arquivo .mq5 ao MetaTrader 5
  2. Arrastar o indicador para o gráfico desejado
  3. Configurar parâmetros conforme sua estratégia

Interpretação de Sinais

  • Sinal Bullish: Barra/Candle/Linha AZUL (preço rompe máxima do período)
  • Sinal Bearish: Barra/Candle/Linha VERMELHA (preço rompe mínima do período)

Exemplo: Rompimento acima da máxima de 20 períodos = entrada potencial em compra

Configuração Recomendada

  • Scalping (ativos voláteis): Período 10-15
  • Swing trading: Período 20-30
  • Tendências longo prazo: Período 30-50
  • Ativos recomendados: EURUSD, GBPUSD, BTCUSD

Vantagens Competitivas

✅ Multiestilo

Único indicador que se adapta automaticamente a qualquer tipo de gráfico (linhas, barras ou candles).

✅ Zero Repaint

Sinais fixados no candle fechado, garantindo confiabilidade total em backtests e operações ao vivo.

✅ Alta Performance

Consumo mínimo de CPU, ideal para operar com múltiplos pares simultaneamente em VPS.

Disclaimer de Risco

"Este indicador não garante lucros e deve ser usado em conjunto com análise técnica e gerenciamento de risco adequado. Os mercados financeiros apresentam riscos significativos, e é possível perder mais do que o capital inicial investido. Sempre teste estratégias em conta demo antes de aplicar capital real. O desenvolvedor não se responsabiliza por quaisquer perdas financeiras resultantes do uso deste software."

✉️ Suporte técnico: xtraders.mt5@gmail.com

© 2023 Mikko Breakout Indicator. Todos os direitos reservados.

Este produto é destinado apenas para fins educacionais e informativos. Operações nos mercados financeiros envolvem riscos significativos.

Altri dall’autore
Four MA on OBV
Danton Dos Santos Sardinha Junior
5 (1)
Indicatori
Four MA on OBV - La tua guida definitiva al trading di successo! Scatena il vero potenziale delle tue operazioni con l'indicatore Four MA on OBV . Progettato esclusivamente per la piattaforma MetaTrader 5, questo potente indicatore combina quattro medie mobili con il Volume Bilanciato (OBV) per fornire segnali precisi e affidabili. Caratteristiche Tecniche: Quattro Medie Mobili: Integrazione di medie mobili semplici, esponenziali, smussate e lineari per un monitoraggio dettagliato delle tendenz
Daily Trend Lines Pro
Danton Dos Santos Sardinha Junior
Indicatori
Technical Description Daily Trend Lines Pro is an advanced indicator developed in MQL5, designed to provide accurate insights into the market’s daily movements. Based on the moving average calculated from the first candle of each day, the indicator plots a daily trend line that resets at the start of each new day, ensuring visual clarity and clearly delineating trading sessions. Main Features: Dynamic and Accurate Calculation: The daily line is derived from the moving average value computed fr
BD Bands Precision
Danton Dos Santos Sardinha Junior
Experts
BD Bands Precision – La tua guida definitiva per il trading automatico sull’oro! Sblocca il vero potenziale delle tue operazioni con BD Bands Precision . Questo Expert Advisor è progettato esclusivamente per la piattaforma MetaTrader 5 , basato sulle Bande di Bollinger e sul Canale di Donchian , per fornire segnali precisi e affidabili. L’EA utilizza una strategia combinata: Bande di Bollinger per identificare condizioni di ipercomprato/ipervenduto Canale di Donchian per confermare la tendenza A
MultiMA Ichimoku Stochastic Color
Danton Dos Santos Sardinha Junior
Indicatori
Visualize Market Momentum with Precision MultiMA_ICHIMOKU_STO_Color is a comprehensive technical analysis tool designed to provide clear market signals by combining three powerful indicators into one smart system. This indicator integrates three customizable Moving Averages, key components of the Ichimoku Cloud, and the Stochastic oscillator. Its unique feature is the intelligent candle coloring system that instantly reveals market conditions: Bullish (Blue): Price is above all three MAs AND Sto
