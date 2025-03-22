Risk end Lot Size Calculator
- Utilities
- Evgenii Blinov
- Version: 1.0
Преимущества и принцип работы индикатора "Risk end Lot Size Calculator"
Преимущества:Простота использования:
Индикатор автоматически рассчитывает все необходимые параметры, вам нужно только ввести количество пипсов и риск.
Управление рисками:
Помогает определить, сколько вы можете потерять в сделке, и какой объем позиции (лот) выбрать, чтобы не превысить допустимый риск.
Визуализация:
На графике отображаются линии стоп-лосса для Buy и Sell, что позволяет быстро оценить уровни.
Удобство:
Окно индикатора можно свернуть, чтобы оно не мешало работе с графиком.
Принцип работы:Ввод параметров:
Вы указываете количество пипсов для стоп-лосса и процент риска от вашего баланса.
Автоматический расчет:
Индикатор рассчитывает:
Потенциальный убыток в долларах.
Оптимальный объем позиции (лот).
Отображение на графике:
На графике рисуются две линии:
Синяя линия: Уровень стоп-лосса для Buy.
Красная линия: Уровень стоп-лосса для Sell.
Сворачивание окна:
Вы можете свернуть окно индикатора, чтобы освободить место на графике.
Входные параметры:Pips:
Количество пипсов для стоп-лосса.
Пример: 100 пипсов.
Risk:
Процент риска от вашего баланса.
Пример: 2% (риск не должен превышать допустимый уровень).
Пример работы:Ввод данных:
Пипсы: 100
Риск: 2%
Результаты:
Баланс: $10,000
Убыток: $20
Объем позиции: 0.1 лот
Линии на графике:
Синяя линия: 1.1200 (для Buy)
Красная линия: 1.1400 (для Sell)
Почему это полезно?:Минимизация потерь: Вы всегда знаете, сколько можете потерять в сделке.
Оптимальный объем: Индикатор подскажет, какой лот выбрать, чтобы не превысить допустимый риск.
Визуализация: Линии стоп-лосса помогают быстро оценить уровни на графике.
Попробуйте Risk & Lot Size Calculator и сделайте свою торговлю более безопасной и эффективной!