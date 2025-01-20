Panel Pro Max 1

Панель облегчает работу трейдера во время постановки стоп лоссов и тейк профитов. Отображает информацию о потенциальных профитах и лоссах.





Удобно работать когда требуется массовая установка стопов и профитов. Создавалось как инструмент плавного набора позиции на m1 и быстрого перевода стопов в безубыток. Выглядит эстетично, вписывается в родной интерфейс MT5 идеально. Рекомендуемый брокер ByBit MT5.





описание кнопок панели и функций:





BE SELL - перевод в безубыток всех Sell сделок открытых на графике.

BE BUY - перевод в безубыток всех buy сделок открытых на графике.

CLOSE SELL - закрыть все sell на графике по рынку.

CLOSE BUY - закрыть все buy на графике по рынку.

CLOSE ALL - закрыть все сделки на графике по рынку.

SL SELL - выставить стоп лосс на всех сделках sell на указанную цену.

SL BUY - выставить стоп лосс на всех сделках buy на указанную цену.

TP SELL - выставить тейк профит на всех сделках sell на указанную цену.

TP BUY - выставить тейк профит на всех сделках buy на указанную цену.

AVER BE SELL - выставить все стоп лоссы по позициям Sell на среднюю цену продажи (общий безубыток по графику).

AVER BE BUY - выставить все стоп лоссы по позициям Buy на среднюю цену покупки (общий безубыток по графику).





информационные поля:





Account Balance - актуальный баланс счета.

Account Equity - актуальное эквити счета.

Account Profit/loss - актуальный PnL счета.

Chart Profit/loss - актуальный PnL текущего графика.

TP: сумма всех выставленных тейк профитов на графике (потенциальный профит)

SL: Сумма всех потенциальных стоп лоссов на графике (потенциальный убыток)

Trades: количество открытых сделок на графике.







