Panel Pro Max 1
- Utilities
- AS Trend LLC
- Version: 1.0
Панель облегчает работу трейдера во время постановки стоп лоссов и тейк профитов. Отображает информацию о потенциальных профитах и лоссах.
Удобно работать когда требуется массовая установка стопов и профитов. Создавалось как инструмент плавного набора позиции на m1 и быстрого перевода стопов в безубыток. Выглядит эстетично, вписывается в родной интерфейс MT5 идеально. Рекомендуемый брокер ByBit MT5.
описание кнопок панели и функций:
BE SELL - перевод в безубыток всех Sell сделок открытых на графике.
BE BUY - перевод в безубыток всех buy сделок открытых на графике.
CLOSE SELL - закрыть все sell на графике по рынку.
CLOSE BUY - закрыть все buy на графике по рынку.
CLOSE ALL - закрыть все сделки на графике по рынку.
SL SELL - выставить стоп лосс на всех сделках sell на указанную цену.
SL BUY - выставить стоп лосс на всех сделках buy на указанную цену.
TP SELL - выставить тейк профит на всех сделках sell на указанную цену.
TP BUY - выставить тейк профит на всех сделках buy на указанную цену.
AVER BE SELL - выставить все стоп лоссы по позициям Sell на среднюю цену продажи (общий безубыток по графику).
AVER BE BUY - выставить все стоп лоссы по позициям Buy на среднюю цену покупки (общий безубыток по графику).
информационные поля:
Account Balance - актуальный баланс счета.
Account Equity - актуальное эквити счета.
Account Profit/loss - актуальный PnL счета.
Chart Profit/loss - актуальный PnL текущего графика.
TP: сумма всех выставленных тейк профитов на графике (потенциальный профит)
SL: Сумма всех потенциальных стоп лоссов на графике (потенциальный убыток)
Trades: количество открытых сделок на графике.
