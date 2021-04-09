LotCalcPro

Описание продукта:

LotCalc Pro — это интуитивно понятная и мощная утилита для трейдеров, которая позволяет легко вычислять стоимость пунктов и оптимальный размер лота для торговых операций. Этот скрипт предоставляет трейдерам актуальную информацию о текущих ценах и помогает принимать обоснованные решения в управлении рисками.





Важное примечание: Несмотря на то что LotCalc Pro может отображаться в разделе "Советники" в MetaTrader, это действительно скрипт. Причина этого заключается в использовании некоторых функций и методов, общих для экспертов. Пользователям не стоит беспокоиться, это нормально. Скрипт выполняет свою функцию по вычислению стоимости пунктов и размера лота, и не предназначен для автоматической торговли.





Основные функции:

- Расчёт стоимости пункта на основе выбранного размера лота.

- Интуитивно понятный интерфейс для легкого использования.

- Поддержка всех основных валютных пар.

- Вывод информации прямо на график для удобства.





### Инструкция по использованию:





#### Установка:

1. Скачайте скрипт: Скачайте файл скрипта LotCalc Pro (.mq5) на ваше устройство.

2. Сохраните в папку: Поместите файл в директорию MQL5/Scripts вашего MetaTrader 5.

3. Перезапустите MetaTrader 5: Закройте и заново откройте платформу, чтобы она распознала новый скрипт.





#### Запуск:

1. Откройте график: Запустите MetaTrader 5 и откройте график валютной пары, для которой хотите провести расчёты.

2. Запуск скрипта: Найдите скрипт LotCalc Pro в панели Навигатора:

- Перейдите в раздел Scripts.

- Найдите LotCalc Pro.

- Перетащите его на график или дважды щелкните на название.

3. Настройка параметров: При перетаскивании на график откроется окно параметров:

- LotSize: Введите желаемый размер лота (например, 0.1).

- Нажмите кнопку "ОК".





#### Использование:

- После запуска скрипта на графике отобразится информация о текущем символе, размере лота, текущей цене и стоимости одного пункта. Эти данные помогут вам в принятии решений при торговле.





#### Завершение работы:

- Чтобы очистить информацию, просто закройте скрипт. Вы можете сделать это в меню "Скрипты" или очистить комментарий, нажав на крестик, чтобы удалить текст на графике.





### Заметки:

- Убедитесь, что торговый терминал подключен к интернету для получения актуальных котировок.

- Размер лота должен быть положительным числом; иначе скрипт не выполнит расчёты.





### Поддержка:

Если у вас возникли вопросы или вам нужна помощь, пожалуйста, обратитесь в службу поддержки по телефону или на адрес электронной почты, указанные на нашем сайте.