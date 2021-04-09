LotCalcPro

Описание продукта:
LotCalc Pro — это интуитивно понятная и мощная утилита для трейдеров, которая позволяет легко вычислять стоимость пунктов и оптимальный размер лота для торговых операций. Этот скрипт предоставляет трейдерам актуальную информацию о текущих ценах и помогает принимать обоснованные решения в управлении рисками. 

Важное примечание: Несмотря на то что LotCalc Pro может отображаться в разделе "Советники" в MetaTrader, это действительно скрипт. Причина этого заключается в использовании некоторых функций и методов, общих для экспертов. Пользователям не стоит беспокоиться, это нормально. Скрипт выполняет свою функцию по вычислению стоимости пунктов и размера лота, и не предназначен для автоматической торговли.

Основные функции:
- Расчёт стоимости пункта на основе выбранного размера лота.
- Интуитивно понятный интерфейс для легкого использования.
- Поддержка всех основных валютных пар.
- Вывод информации прямо на график для удобства.

### Инструкция по использованию:

#### Установка:
1. Скачайте скрипт: Скачайте файл скрипта LotCalc Pro (.mq5) на ваше устройство.
2. Сохраните в папку: Поместите файл в директорию MQL5/Scripts вашего MetaTrader 5.
3. Перезапустите MetaTrader 5: Закройте и заново откройте платформу, чтобы она распознала новый скрипт.

#### Запуск:
1. Откройте график: Запустите MetaTrader 5 и откройте график валютной пары, для которой хотите провести расчёты.
2. Запуск скрипта: Найдите скрипт LotCalc Pro в панели Навигатора:
   - Перейдите в раздел Scripts.
   - Найдите LotCalc Pro.
   - Перетащите его на график или дважды щелкните на название.
3. Настройка параметров: При перетаскивании на график откроется окно параметров:
   - LotSize: Введите желаемый размер лота (например, 0.1).
   - Нажмите кнопку "ОК".

#### Использование:
- После запуска скрипта на графике отобразится информация о текущем символе, размере лота, текущей цене и стоимости одного пункта. Эти данные помогут вам в принятии решений при торговле.

#### Завершение работы:
- Чтобы очистить информацию, просто закройте скрипт. Вы можете сделать это в меню "Скрипты" или очистить комментарий, нажав на крестик, чтобы удалить текст на графике.

### Заметки:
- Убедитесь, что торговый терминал подключен к интернету для получения актуальных котировок.
- Размер лота должен быть положительным числом; иначе скрипт не выполнит расчёты.

### Поддержка:
Если у вас возникли вопросы или вам нужна помощь, пожалуйста, обратитесь в службу поддержки по телефону или на адрес электронной почты, указанные на нашем сайте.
Risk end Lot Size Calculator
Evgenii Blinov
Utilities
Преимущества и принцип работы индикатора "Risk end Lot Size Calculator" Преимущества : Простота использования : Индикатор автоматически рассчитывает все необходимые параметры, вам нужно только ввести количество пипсов и риск. Управление рисками : Помогает определить, сколько вы можете потерять в сделке, и какой объем позиции (лот) выбрать, чтобы не превысить допустимый риск. Визуализация : На графике отображаются линии стоп-лосса для Buy и Sell, что позволяет быстро оценить уровни. Удобство : О
