SG Quick Closer MT5

Скрипт для быстрого закрытия рыночных и отложенных ордеров. Этот зацикленный скрипт гарантированно закроет все выбранные ордера. Он будет работать, пока не закроет все выбранные позиции и удалится когда сделает свою работу. Если у Вас много открытых позиций этот скрипт поможет вам. Интуитивно понятный интерфейс

1) Просто бросьте его на график.

2) Выберите ордера, которые надо закрыть. По умолчанию выбраны все!

3) нажмите кнопку "Close".

Если вы забыли включить Авто торговлю, будет выдано сообщение!

Версия для MT4 https://www.mql5.com/ru/market/product/129688

Буду рад увидеть ваши комментарии, что бы улучшить этот продукт.