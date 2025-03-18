Vwapbandsmoderno

VWAP Bands 3 Camadas – Indicador para MetaTrader 5

O VWAP Bands 3 Camadas é um indicador avançado para MetaTrader 5 que combina o Volume Weighted Average Price (VWAP) com bandas de desvio padrão, proporcionando uma visão clara dos níveis de suporte e resistência dinâmicos no mercado.

🔹 Principais Características:

✅ VWAP Dinâmico – Média ponderada pelo volume, ajustando-se ao comportamento do mercado.

✅ 3 Camadas de Bandas – Bandas baseadas em desvios padrão (+1, +2 e +3), ajudando a identificar zonas de reversão e tendência.

✅ Indicação de Volatilidade – Expansão e contração das bandas refletem mudanças no fluxo de preços.

✅ Configuração Personalizável – Ajuste os multiplicadores de desvio e a fonte de volume (tick volume ou volume real).

📈 Como Utilizar:

🔹 Tendências e Reversões – O preço acima do VWAP indica tendência de alta; abaixo, tendência de baixa. As bandas ajudam a detectar reversões.

🔹 Níveis de Entrada e Saída – As bandas superiores e inferiores funcionam como áreas de suporte e resistência.

🔹 Filtragem de Sinais – Confirme operações observando como o preço interage com as bandas.

Ideal para traders que desejam uma análise mais aprofundada dos movimentos de preço com base no volume!

⚡ Compatível com MetaTrader 5 | 📊 Indicador Técnico Avançado | 🔥 Fácil de Usar e Configurar