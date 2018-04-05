Boleta Long Short para B3 Bovespa

Boleta para operações Long & Short na bolsa Brasileira B3 exclusiva para o mercado A VISTA com lotes padrão.

A boleta calcula automaticamente as quantidades dos ativos (compra/venda) da operação baseado no capital informado.

É possível determinar os horários de início e término das operações quando selecionado opção para Day Trade. 

A boleta pode iniciar e terminar as operações automaticamente baseado em horários.

Podem ser definidos altos de Ganho (TP) e perdas (SL) em percentual (%).

Basta clicar em apenas 1 botão para a operação ser realizada.

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Jose Camilo
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This application exports all finished operations to a text file delimited by <TAB>, comma, semicolon or any character defined by the user, also including the comments and magic number of the operations, which can be easily exported to EXCEL or Google Spreadsheets. The files are generated in the "files" folder, individually separated by month with the name in the format: 999999-AAAA BBBB- [9-9999] where: 999999 = MT5 Trading Account Number AAAA BBBB = Trading Account User Name [9-9999] - Month
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