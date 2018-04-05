Boleta Long Short para B3 Bovespa

Boleta para operações Long & Short na bolsa Brasileira B3 exclusiva para o mercado A VISTA com lotes padrão.

A boleta calcula automaticamente as quantidades dos ativos (compra/venda) da operação baseado no capital informado.

É possível determinar os horários de início e término das operações quando selecionado opção para Day Trade.

A boleta pode iniciar e terminar as operações automaticamente baseado em horários.

Podem ser definidos altos de Ganho (TP) e perdas (SL) em percentual (%).

Basta clicar em apenas 1 botão para a operação ser realizada.