Seguimiento de Tendencia
- Experts
- Luigi Salvatores Buigues Morillo
- Version: 1.0
- Activations: 5
. Indicadores
- Se utilizan varios indicadores técnicos. Algunos destacados incluyen:
- SqParabolicSAR : Indicador basado en el SAR parabólico.
- Métodos personalizados para comparar valores de indicadores ( sqIsGreaterCount , sqIsLowerCount ).
- Indicadores relacionados con rangos porcentuales y ATR ( sqSRPercRankAboveLevelXBars , sqSRPercRankBelowLevelXBars ).
2. Reglas de Entrada
- Las entradas parecen depender de condiciones lógicas complejas, como:
- Verificaciones con indicadores ( sqGetExpressionByIdentification , CopyBuffer ).
- Límites diarios de operaciones ( getNumberOfTradesToday , MaxTradesPerDay ).
- Predicción de rangos temporales y horarios específicos ( timeFrom , timeTo , EODTime ).
3. Reglas de Salida
- Definiciones detalladas para salir de operaciones:
- ExitAfterBars : Salida después de un número específico de barras.
- StopLoss1 : Stop Loss definido a 7 pips.
- Salida al final del día o en horarios específicos ( ExitAtEndOfDay , ExitOnFriday ).
- Métodos para cerrar posiciones específicas, como sqClosePositionAtMarket , y cierre basado en trailing stops ( ATRMultiplicator ).
4. Gestión de Riesgo
- El riesgo es manejado mediante:
- Tamaños de lote ajustados dinámicamente ( fixLotSize ).
- Niveles de Stop Loss ajustados en tiempo real ( sqGetSLPercentLevel ).
- Configuración de márgenes para el deslizamiento ( sqMaxCloseSlippage ).
Configuraciones generales del Stop Loss
-
Parámetros de entrada:
- input double StopLoss1 = 7;
Un valor fijo de Stop Loss inicial, establecido en 7 pips.
- input double StopLoss1 = 7;
-
Uso dinámico del Stop Loss:
- Los Stop Loss se calculan dinámicamente basándose en valores del mercado, como el precio de apertura o el precio actual.
- Métodos como sqGetSLPercentLevel son utilizados para ajustar los niveles del SL dependiendo de las condiciones actuales.
- El código utiliza un enfoque híbrido para manejar Stop Loss:
- Estático: Valores predefinidos como StopLoss1 .
- Dinámico: Ajustes en tiempo real basados en precios actuales, ATR y multiplicadores.
- Métodos avanzados como sqFixMarketPrice y sqGetSLPercentLevel aseguran que los valores de SL sean precisos y adaptados al contexto de mercado.