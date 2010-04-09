Seguimiento de Tendencia

. Indicadores

  • Se utilizan varios indicadores técnicos. Algunos destacados incluyen:
    • SqParabolicSAR : Indicador basado en el SAR parabólico.
    • Métodos personalizados para comparar valores de indicadores ( sqIsGreaterCount , sqIsLowerCount ).
    • Indicadores relacionados con rangos porcentuales y ATR ( sqSRPercRankAboveLevelXBars , sqSRPercRankBelowLevelXBars ).

2. Reglas de Entrada

  • Las entradas parecen depender de condiciones lógicas complejas, como:
    • Verificaciones con indicadores ( sqGetExpressionByIdentification , CopyBuffer ).
    • Límites diarios de operaciones ( getNumberOfTradesToday , MaxTradesPerDay ).
  • Predicción de rangos temporales y horarios específicos ( timeFrom , timeTo , EODTime ).

3. Reglas de Salida

  • Definiciones detalladas para salir de operaciones:
    • ExitAfterBars : Salida después de un número específico de barras.
    • StopLoss1 : Stop Loss definido a 7 pips.
    • Salida al final del día o en horarios específicos ( ExitAtEndOfDay , ExitOnFriday ).
  • Métodos para cerrar posiciones específicas, como sqClosePositionAtMarket , y cierre basado en trailing stops ( ATRMultiplicator ).

4. Gestión de Riesgo

  • El riesgo es manejado mediante:
    • Tamaños de lote ajustados dinámicamente ( fixLotSize ).
    • Niveles de Stop Loss ajustados en tiempo real ( sqGetSLPercentLevel ).
    • Configuración de márgenes para el deslizamiento ( sqMaxCloseSlippage ).

Configuraciones generales del Stop Loss

  1. Parámetros de entrada:

    • input double StopLoss1 = 7;
      Un valor fijo de Stop Loss inicial, establecido en 7 pips.

  2. Uso dinámico del Stop Loss:

    • Los Stop Loss se calculan dinámicamente basándose en valores del mercado, como el precio de apertura o el precio actual.
    • Métodos como sqGetSLPercentLevel son utilizados para ajustar los niveles del SL dependiendo de las condiciones actuales.
  • El código utiliza un enfoque híbrido para manejar Stop Loss:
    • Estático: Valores predefinidos como StopLoss1 .
    • Dinámico: Ajustes en tiempo real basados en precios actuales, ATR y multiplicadores.
  • Métodos avanzados como sqFixMarketPrice y sqGetSLPercentLevel aseguran que los valores de SL sean precisos y adaptados al contexto de mercado.




