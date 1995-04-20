SourcePoint For MT4
- Göstergeler
- Yan Qi Zhu
- Sürüm: 1.0
- Etkinleştirmeler: 5
SourcePoint是一个很好的中长线交易指示器，他能独立使用，也可以去其他趋势型指标独立使用，可以很明确的给出趋势走向，很好的指出最佳的buy和sell位置，指标不含有未来函数，不会重新绘制，不仅能够应用到自己的手动交易过程中，还能完全可以写入到自己的EA中，如果你需要MT5版本可以去（https://www.mql5.com/zh/market/product/101744?source=Site+Market+My+Products+Page#description）。（如果你感觉到这个指标能够帮助你进行更准确的交易，请帮忙给个好评，希望我的作品能够帮助更多有需要的人）
===================参数列表=====================
fastP: 96
slowP：208
avgP：72
=================参考使用方法===================
此指标可以适用于任何交易品种，能够用在任何周期。
个人建议:短线交易选择M5,中长线交易选择M15
每次形成一个交点，就是一个交易机会，同时也是一个持仓平仓点位。建议配合大小周期一起使用，这样更容易让你找到更精准的入场位置和出场位置