DistanceTracker

Индикатор ProfitAndDistance.
Этот пользовательский индикатор для MetaTrader 5 предназначен для отображения полезной информации о текущих позициях и их прибыли прямо на графике. Он автоматически обновляется каждую секунду и отображает важные данные, такие как прибыль, расстояние до последней открытой позиции, количество открытых позиций и тип последней сделки. Индикатор будет полезен как новичкам, так и опытным трейдерам, желающим легко отслеживать свои позиции в реальном времени.
Основные особенности:
- Прибыль: Индикация общей прибыли по всем открытым позициям с цветовым выделением (положительная прибыль — зеленым, отрицательная — красным).
- Расстояние: Отображение расстояния в пунктах от текущей цены до цены открытия последней позиции, с цветовой индикацией в зависимости от того, в прибыль или убыток ушла последняя позиция.
- Общее количество позиций: Информация о количестве открытых позиций на текущий момент.
- Размер последней позиции: Показывает размер последней открытой позиции.
- Тип последней позиции: Отображает тип последней сделки — покупка или продажа.
Параметры настройки:
- Размер шрифта: Удобная настройка для изменения размера текста, который отображается на графике.
- Позиция текста: Возможность выбрать, где именно будет выводиться текст (в верхнем правом углу, в центре и т. д.), с параметрами смещения по осям X и Y.
- Цвета: Настройка цветов для разных видов информации (прибыль, расстояние, текст и т. д.), что позволяет сделать индикатор более читаемым и удобным для работы.
Удобство в использовании:
- Индикатор автоматически обновляется каждую секунду, обеспечивая трейдерам актуальную информацию без необходимости вручную обновлять данные.
- Все важные показатели отображаются прямо на графике, без необходимости переходить в окно "Терминала" или "Истории". Это экономит время и помогает быстро принимать решения.
Преимущества:
- Простота установки и использования.
- Поддержка всех торговых инструментов и валютных пар в MetaTrader 5.
- Гибкая настройка параметров отображения информации.
- Подходит для всех типов трейдеров, от новичков до опытных.
Этот индикатор идеально подойдет для трейдеров, которые хотят следить за своим торговым процессом в реальном времени и не тратить время на просмотр лишней информации.