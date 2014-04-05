DistanceTracker

Индикатор ProfitAndDistance.

Этот пользовательский индикатор для MetaTrader 5 предназначен для отображения полезной информации о текущих позициях и их прибыли прямо на графике. Он автоматически обновляется каждую секунду и отображает важные данные, такие как прибыль, расстояние до последней открытой позиции, количество открытых позиций и тип последней сделки. Индикатор будет полезен как новичкам, так и опытным трейдерам, желающим легко отслеживать свои позиции в реальном времени.

Основные особенности:

Прибыль : Индикация общей прибыли по всем открытым позициям с цветовым выделением (положительная прибыль — зеленым, отрицательная — красным).

: Индикация общей прибыли по всем открытым позициям с цветовым выделением (положительная прибыль — зеленым, отрицательная — красным). Расстояние : Отображение расстояния в пунктах от текущей цены до цены открытия последней позиции, с цветовой индикацией в зависимости от того, в прибыль или убыток ушла последняя позиция.

: Отображение расстояния в пунктах от текущей цены до цены открытия последней позиции, с цветовой индикацией в зависимости от того, в прибыль или убыток ушла последняя позиция. Общее количество позиций : Информация о количестве открытых позиций на текущий момент.

: Информация о количестве открытых позиций на текущий момент. Размер последней позиции : Показывает размер последней открытой позиции.

: Показывает размер последней открытой позиции. Тип последней позиции: Отображает тип последней сделки — покупка или продажа.

Параметры настройки:

Размер шрифта: Удобная настройка для изменения размера текста, который отображается на графике. Позиция текста: Возможность выбрать, где именно будет выводиться текст (в верхнем правом углу, в центре и т. д.), с параметрами смещения по осям X и Y. Цвета: Настройка цветов для разных видов информации (прибыль, расстояние, текст и т. д.), что позволяет сделать индикатор более читаемым и удобным для работы.

Удобство в использовании:

Индикатор автоматически обновляется каждую секунду, обеспечивая трейдерам актуальную информацию без необходимости вручную обновлять данные.

Все важные показатели отображаются прямо на графике, без необходимости переходить в окно "Терминала" или "Истории". Это экономит время и помогает быстро принимать решения.

Преимущества:

Простота установки и использования.

Поддержка всех торговых инструментов и валютных пар в MetaTrader 5.

Гибкая настройка параметров отображения информации.

Подходит для всех типов трейдеров, от новичков до опытных.

Этот индикатор идеально подойдет для трейдеров, которые хотят следить за своим торговым процессом в реальном времени и не тратить время на просмотр лишней информации.



