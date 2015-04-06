Lambo101

RSI Grid Trading System with Doji Filter - Trading Strategy Description

Core Trading Logic:

  1. Entry Conditions:
  • Primary entry based on RSI(14) signals
  • Buy signal: RSI crosses below 30
  • Sell signal: RSI crosses above 70
  • Must have sufficient account margin
  • Initial lot size: 0.01 standard lot
  1. Grid Management System:
  • Grid spacing: 20 pips between positions
  • Maximum grid positions: 5 levels
  • Lot size plus per level
  • Additional grid entry requirements:
    • Must form Doji candlestick pattern
    • Doji confirmation: body less than 10% of candle length
    • Price must reach grid level (20 pip spacing)
  1. Position Pairing and Exit System:
  • Opens both buy and sell positions
  • Tracks paired positions for each currency
  • Closes pairs when combined profit 
  • Partial close option first and last order
  1. Risk Management Rules:
  • Maximum grid levels: 5 positions
  1. Trade Management:
  • Monitors real-time position profits
  • Tracks total exposure per currency
  • Updates grid levels based on price movement
  • Recalculates optimal lot sizes fix lot start
  • Maintains position correlation data
  1. Risk Filters:
  • Slippage protection: 4 pips maximum
  • Doji pattern confirmation for grid expansion
  1. Emergency Exit Conditions:
  • Close all if account equity < 70% starting balance

Key Benefits:

  • Controls risk through position pairing
  • Uses Doji pattern to confirm grid entries
  • Multiple take-profit opportunities
  • Automated position size management
  • Built-in drawdown protection
  • Clear entry/exit rules
  • Portfolio-level risk management

This system combines RSI signals with grid trading while using Doji patterns as a quality filter for grid expansion. The position pairing approach helps manage risk while maximizing profitable opportunities.


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- Final real price is 1000$ - Discount and price is 99$ (Next price is 200$),  Price will be increased after 2 purchases. Welcome, Gold GANN Expert opens automatically trade with Highly profit, Fixed small Stop loss. - Lifetime update free No Martingale, No Grid, No Scam I am focused on help my clients, not just earn. The Gann Gold EA is High safety by small fix Stop Loss, which sets trades based on good risk to reward ratio(1:3). It is fully worked on exploiting the volatility of the Gold mark
Luna AI PRO
Profalgo Limited
4.67 (3)
Experts
Launch promo: Only 1 copies available at 399$ Final price: 2000$ There will be only a limited number of copies sold of this EA Luna AI is a very advanced night scalper and one of the best you can find on the market.  It was developed using years of experience in live trading with the mean-reverse strategy, and selected only the best pairs and techniques to be included in this EA. Since the EA is build upon existing technology that was developed over the years, the EA is very effective and has
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GoldProSwing
Montien Charoenpong
Experts
This EA have made from manual trade more than 1 year. It is the best EA from my side. Reversal Entry by CCI and RSI Indicator. Money management (Risk Per Trade), Suggestion (should not over 5%  per trade). One by one order per trading. Presets for EURUSD,GBPUSD,USDJPY, and XAUUSD.  (Please direct contact us) Use Time frame H1 or M30 is the best performance of EA. Default EA, setting for EU / tf H1.
Safetygrid
Montien Charoenpong
Experts
This EA  Can run EURUSD,GBPUSD, AUDUSD at Time frame H1 Balance start 1000$ Indicator with DOJI+BB to be confirm  for Entry MM with Grid system open not over 5 order and Can setting stop-loss begin set 30% Before run real you can optimize new  every time with your balance your risk Remark: Setting I will send to you after you bought because I will optimize to you with your balance and Money management plan
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