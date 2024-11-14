Black rock Dynamic

BLACKROCK DYNAMICS es un ASESOR EXPERTO totalmente automático, de BAJA tasa de operaciones, no necesitas EXPERIENCIA EN TRADING para poder usarlo, solo instalarlo y descargarlo en tu PC.

El ASEROR EXPERTO en esta versión básica, utiliza 4 filtros y señales para realizar una compra o venta.

El filtro principal de confirmación es un RSI dinámico modificado, así como 2 filtros de ADX de distintas temporalidades, por último, en nuestro trabajo use la MEDIA MOVIL EXPONENCIAL DE 200 períodos para tener una clara referencia de SOBRE-COMPRA y SOBRE-VENTA cuando exista una distancia entre la EMA y el precio.

PARA MAS NFORMACION DE LAS CONFIGURACIONES:

https://www.youtube.com/@FELIPEZUTRADERS/videos

 

 

RECOMENDACIONES

- Deposito mínimo 1000 USD

- Configurado para los pares EURUSD GBPUSD AUDCAD

- Temporalidad de 15 MIN

- Requiere VPS

- NO compatible con empresas PROP-FIRM en la configuración estándar

- El EA cuenta con CIERRE AUTOMATICO DE GANANCIAS OBLIGATORIO, entre 8 o 11 PIPS.

- El EA cuenta con CIERRE DE PERDIDAS de manera opcional, en el caso de ACTIVAR el cierre de PERDIDAS, hay que colocar un valor, EJEMPLO: -20 USD, -50 USD etc., el usuario maneja en STOP LOSS QUE MAS LE GUSTE

- Apalancamiento mínimo 1/100


GRID Y PARAMETROS DEL ASESOR EXPERTO

Estudios han demostrado que el CORRECTO funcionamiento de las GRIDS, aplicado de la manera EFECTIVA con una estrategia DE CONFIRMACION, produce ALTA RENTABILIDAD.

BLACK ROCK DYNAMICS aplica GRID, que se activa SOLO CUANDO LOS 4 PARAMETROS DE ENTRADA O FILTROS SE REPITEN, EL DISEÑO DEL GRID, NO SE ACTIVA POR DISTANCIA (PIPS) DE ORDENES, sino cuando el ASESOR identifica que hay una ALTA PROBABILIDAD DE REVERSION DEL PRECIO

 

PARÁMETROS DEL ASESOR

NOMBRE DEL EA: BLACKROCK DYNAMICS

Activar_Estrategia 1: True el asesor experto opera

                                        Falso: el asesor experto se desactiva

Activar_Cierre_perdida: True: se activa el cierre en pérdida en Dinero automático, después de que el valor llegue al valor acordado, ejemplo -300 USD

                                          Falso: el Asesor Experto no hace cierres automáticos, ya que se activa las operaciones con GRID           

Stop_Loss: es el stop los o cierre de perdidas automáticas, en este caso -300 USD

Deslizamiento : 4, si es superior el ASESOR NO OPERA

 

Dias_de_trading ------------------------> días permitidos para operar

Lunes: VERDADERO

Martes: VERDADERO

Miércoles: VERDADERO

Jueves: VERDADERO

Viernes: VERDADERO

Sábado: FALSO

Domingo: FALSO

Horario_de_Trading-------------------------------->

Hora_de_inicio: 00:00 Hora del servidor MT5 que inicia operaciones el Asesor

                               23:00 Hora del servidor MT5 que finaliza operaciones el Asesor

Administrador_Capital--------------->

Activar_Grid: TRUE el Asesor experto opera con GRID, las GRID solo se ACTIVA CUANDO EL PERAMETRO DE ENTRADA SE REPITE, NO OPERA CON DISTANCIA (PIP)

                          FALSO: si se activa esta opción, se debe ACTIVAR EL STOP LOSS VIRTUAL

Operar_Lots_Manual: TRUE el ASESOR opera con los LOTES DE ENTRADA PROGRAMADO, en este caso con 0.01 para manejar el RIESGO BAJO

Si se cambia el CAPITAL A OPERAR, el EA NO REGISTRA NINGUN CAMBIO EN LOS LOTAJES , siempre operara con 0.01

Lotaje_Inicial: ES EL LOTAJE DE LA PRIMERA ORDEN, en este caso 0.01 es el LOTAJE predeterminado que es de BAJO riesgo

Lotaje_Maximo_Permitido: es el Lotaje máximo que las órdenes con grid pueden usar

EJEMPLO si es 0.1, las órdenes serán 0.01…0. 03…0. 05….0. 07…0.9 y MAXIMO LOTAJE SERA 0.10

Multiplicar_lotes_en_pasos_de: aplica para la SEGUNDA ORDEN ABIERTA

EJEMPLO: si es pasos de 0.01, la segunda orden será de 0.02, la tercera orden será de 0.03, la cuarta orden será de 0.04 ETC

EJEMPLO 2: si es pasos de 0.02, la segunda orden será de 0.03, la tercera orden será de 0.05, la cuarta será de 0.07 ETC

Cierre_de_ganancias_en_PIPS: 8.0 son los PIPS en ganancia en los que el ASESOR cerrara las órdenes

Calculo_Lotaje_Automatic: el 20 es el parámetro de riesgo medio-bajo, para que esta opción funcione, la opción “Operar_Lots_Manual” debe estar en FALSE, de esta manera el ASESOR EXPERTO AJUSTA LOS LOTAJES DE ACUERDO AL CAPITAL, aumentando LA GANANCIA, pero también AUMENTANDO EL RIESGO

NOTA esta opción solo tiene la finalidad Informativa, para usar en Calculo_Lotaje_Automatic:

Riesgo_Bajo: 10

Riesgo medio bajo: 20

Riesgo_medio: 50

Riesgo_Alto: 80

RSI DINÁMICA--------------->

Periodo_Dynamics: Este periodo se refiere al periodo DYNAMICO que tiene en cuenta un RSI DE 6 periodos en 15 MIN, de 14 Periodos en 30 MIN, y de 16 Periodos en 1 H

Periodo_Dynamics_2: se refiere ESPECIFICAMENTE a una VELA DE CONFIRMACION, alcista o bajista, cuyo CUERPO DE VELA sea mínimo de 3 …..4….. 5 PIPS

Banda_Superior: parámetro del RSI SUPERIOR

Banda_Inferior: parámetro del RSI INFERIOR

EMA_Exponencial_200--------------->

Ema_Distance_VS_Vela: mide la DISTANCIA en PIPS entre la EMA EXPONENCIAL DE 200 PERIODOS y La VELA # 1 del periodo en análisis, entre más lejos de la EMA 200 (MOVING AVERAGE) es más probable que el precio tenga una reversión


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LIMITED TIME OFFER AT 289$ Price will go up at  499$ on August 21th! Logan MT5 isn't your typical Gold Grid EA that blindly opens trade after trade, consuming your margin and putting your capital at unnecessary risk. Instead, it patiently waits for high-probability entry opportunities and uses an intelligent recovery system that combines ATR-based grid spacing with dynamic lot progression . This allows it to withstand adverse market movements that would wipe out most conventional grid EAs—incl
Range Breakout EA with Range Filters
Jimmy Peter Eriksson
4.55 (22)
Experts
UPDATE:  Few Copies Left At Current Price! Final price: $999 If you value honesty and a real trading system built for live trading, not just a perfect-looking straight-line backtest that can end up blowing your account, then this might be for you. No Martingale / No Grid 22 Months Live Signal +290% Live Growth [Live Signal]  |  [FTMO Results]  |  [Main Portfolio]  |  [Backtest Guide] Why Range Breakout EA is so Stable ? Range Breakout EA is based on a well-known market behaviour: changes in vo
Goldwave EA MT5
Shengzu Zhong
4.53 (74)
Experts
Real Trading Account   LIVE SIGNAL IC MARKETS:  https://www.mql5.com/en/signals/2339082 This EA uses the same logic and execution rules as the verified live signal shown on MQL5.When used with the recommended, optimized settings on a reputable ECN/RAW-spread broker ( e.g., IC Markets or TMGM) , the EA's live trading behavior is designed to closely align with the trade structure and execution characteristics of the live signal. Please note that differences in broker conditions, spreads, executio
XG Gold Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.33 (112)
Experts
The XG Gold Robot MT5 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the XAUUSD, GOLD, XAUEUR pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to Trade in Gold and includes additional a function that displays weekly Gold levels with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on Price Action, Cycle S
XT Bitcoin Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.33 (6)
Experts
XT Bitcoin Robot is an advanced  automated trading system  designed specifically for  BTCUSD traders  who want to take advantage of Bitcoin's market volatility without the need for constant market monitoring. The robot continuously analyzes market conditions and automatically executes trades based on its built in trading logic, helping traders stay active in the market 24 hours a day without manual intervention. The system is designed to identify trading opportunities and manage positions accor
The Gold Space
Ayush V Jain
5 (3)
Experts
Price Increases on monday. Live Signal on Vantage https: // www.mql5.com/en/signals/2378090 https: // www.mql5.com/en/signals/2378091 live signal is running mode/option 1 with autolot 2 % risk. Overview:  The Gold Space is a fully automated, professional-grade Expert Advisor specifically engineered for the XAUUSD (Gold) market. Designed natively for MetaTrader 5, this EA capitalizes on high-probability volatility expansions using a precise, dynamically calculated breakout algorithm. It eliminate
Nexorion Initium Novum EA
Valentina Zhuchkova
4.17 (24)
Experts
NEXORION: Initium Novum — Deterministic Logic and Algorithmic Synthesis NEXORION is an institutional-grade analytical complex based on rigorous mathematical liquidity processing algorithms. The core concept of the project is "computational transparency": the expert advisor transforms chaotic price feeds into structured geometric zones, visualizing the decision-making process directly on the trading chart. Real-Time Monitoring https://www.mql5.com/en/signals/2378408 https://www.mql5.com/es/signa
Gold Neural Core
TICK STACK LTD
5 (8)
Experts
Launch Offer:   Grab Gold Naural Core and bundle it with   XAU Momentum   and get 2 free EAs of your choice from my entire MQL5 store. DM me for details. Learn how I personally manage risk when using grid systems:  https://www.mql5.com/en/blogs/post/767250 Read the user guide to any TickStack grid system:  https://www.mql5.com/en/blogs/post/767232 Gold Neural Core — Hyper-Scalping Grid System for XAUUSD Gold Neural Core is a high-frequency grid trading system engineered specifically for gold (X
Chiroptera
Rob Josephus Maria Janssen
4.56 (48)
Experts
Prop Firm Ready! Chiroptera is a non-martingale, non-grid, multi-currency Expert Advisor that operates in the quiet hours of the night. It uses single-placed trades (of all 28 pairs!) with tactically placed Take Profits and Stop Losses, that are continuously adjusted to maximize gains and minimize losses. It keeps track of past and upcoming news reports to ensure impacts are minimized and carefully measures real-time volatility to prevent impacts due to unpredictable geo-political disturbances c
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Hector Felipe Zuluaga Zuleta
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BLACKROCK DYNAMICS SCALPING  es un asesor experto, CONSISTENTE, RENTABLE Y DE BAJO RIESGO, cuya estrategia de MICRO LOTES, está diseñada para operar y proteger la cuenta a largo plazo con DROWDON inferior al 10% Este Asesor Experto, es la evolución de  BLACKROCK DYNAMIC Y a diferencia de su predecesor, fue diseñado para tener una ALTA TASA DE OPERACIONES, no necesita EXPERIENCIA EN TRADING para poder usarlo, PERO recomendamos realizar la  OPTIMIZACION GENERAL  para tener una experiencia favorab
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Dustin Steven Gómez Cataño
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Dustin Steven Gómez Cataño 2025.04.30 20:19 
 

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Rogersmithquiceno
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Rogersmithquiceno 2025.04.24 20:17 
 

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