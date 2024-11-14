Black rock Dynamic

BLACKROCK DYNAMICS es un ASESOR EXPERTO totalmente automático, de BAJA tasa de operaciones, no necesitas EXPERIENCIA EN TRADING para poder usarlo, solo instalarlo y descargarlo en tu PC.

El ASEROR EXPERTO en esta versión básica, utiliza 4 filtros y señales para realizar una compra o venta.

El filtro principal de confirmación es un RSI dinámico modificado, así como 2 filtros de ADX de distintas temporalidades, por último, en nuestro trabajo use la MEDIA MOVIL EXPONENCIAL DE 200 períodos para tener una clara referencia de SOBRE-COMPRA y SOBRE-VENTA cuando exista una distancia entre la EMA y el precio.

PARA MAS NFORMACION DE LAS CONFIGURACIONES:

https://www.youtube.com/@FELIPEZUTRADERS/videos

RECOMENDACIONES

- Deposito mínimo 1000 USD

- Configurado para los pares EURUSD GBPUSD AUDCAD

- Temporalidad de 15 MIN

- Requiere VPS

- NO compatible con empresas PROP-FIRM en la configuración estándar

- El EA cuenta con CIERRE AUTOMATICO DE GANANCIAS OBLIGATORIO, entre 8 o 11 PIPS.

- El EA cuenta con CIERRE DE PERDIDAS de manera opcional, en el caso de ACTIVAR el cierre de PERDIDAS, hay que colocar un valor, EJEMPLO: -20 USD, -50 USD etc., el usuario maneja en STOP LOSS QUE MAS LE GUSTE

- Apalancamiento mínimo 1/100





GRID Y PARAMETROS DEL ASESOR EXPERTO

Estudios han demostrado que el CORRECTO funcionamiento de las GRIDS, aplicado de la manera EFECTIVA con una estrategia DE CONFIRMACION, produce ALTA RENTABILIDAD.

BLACK ROCK DYNAMICS aplica GRID, que se activa SOLO CUANDO LOS 4 PARAMETROS DE ENTRADA O FILTROS SE REPITEN, EL DISEÑO DEL GRID, NO SE ACTIVA POR DISTANCIA (PIPS) DE ORDENES, sino cuando el ASESOR identifica que hay una ALTA PROBABILIDAD DE REVERSION DEL PRECIO

PARÁMETROS DEL ASESOR

NOMBRE DEL EA: BLACKROCK DYNAMICS

Activar_Estrategia 1: True el asesor experto opera

Falso: el asesor experto se desactiva

Activar_Cierre_perdida: True: se activa el cierre en pérdida en Dinero automático, después de que el valor llegue al valor acordado, ejemplo -300 USD

Falso: el Asesor Experto no hace cierres automáticos, ya que se activa las operaciones con GRID

Stop_Loss: es el stop los o cierre de perdidas automáticas, en este caso -300 USD

Deslizamiento : 4, si es superior el ASESOR NO OPERA

Dias_de_trading ------------------------> días permitidos para operar

Lunes: VERDADERO

Martes: VERDADERO

Miércoles: VERDADERO

Jueves: VERDADERO

Viernes: VERDADERO

Sábado: FALSO

Domingo: FALSO

Horario_de_Trading-------------------------------->

Hora_de_inicio: 00:00 Hora del servidor MT5 que inicia operaciones el Asesor

23:00 Hora del servidor MT5 que finaliza operaciones el Asesor

Administrador_Capital--------------->

Activar_Grid: TRUE el Asesor experto opera con GRID, las GRID solo se ACTIVA CUANDO EL PERAMETRO DE ENTRADA SE REPITE, NO OPERA CON DISTANCIA (PIP)

FALSO: si se activa esta opción, se debe ACTIVAR EL STOP LOSS VIRTUAL

Operar_Lots_Manual: TRUE el ASESOR opera con los LOTES DE ENTRADA PROGRAMADO, en este caso con 0.01 para manejar el RIESGO BAJO

Si se cambia el CAPITAL A OPERAR, el EA NO REGISTRA NINGUN CAMBIO EN LOS LOTAJES , siempre operara con 0.01

Lotaje_Inicial: ES EL LOTAJE DE LA PRIMERA ORDEN, en este caso 0.01 es el LOTAJE predeterminado que es de BAJO riesgo

Lotaje_Maximo_Permitido: es el Lotaje máximo que las órdenes con grid pueden usar

EJEMPLO si es 0.1, las órdenes serán 0.01…0. 03…0. 05….0. 07…0.9 y MAXIMO LOTAJE SERA 0.10

Multiplicar_lotes_en_pasos_de: aplica para la SEGUNDA ORDEN ABIERTA

EJEMPLO: si es pasos de 0.01, la segunda orden será de 0.02, la tercera orden será de 0.03, la cuarta orden será de 0.04 ETC

EJEMPLO 2: si es pasos de 0.02, la segunda orden será de 0.03, la tercera orden será de 0.05, la cuarta será de 0.07 ETC

Cierre_de_ganancias_en_PIPS: 8.0 son los PIPS en ganancia en los que el ASESOR cerrara las órdenes

Calculo_Lotaje_Automatic: el 20 es el parámetro de riesgo medio-bajo, para que esta opción funcione, la opción “Operar_Lots_Manual” debe estar en FALSE, de esta manera el ASESOR EXPERTO AJUSTA LOS LOTAJES DE ACUERDO AL CAPITAL, aumentando LA GANANCIA, pero también AUMENTANDO EL RIESGO

NOTA esta opción solo tiene la finalidad Informativa, para usar en Calculo_Lotaje_Automatic:

Riesgo_Bajo: 10

Riesgo medio bajo: 20

Riesgo_medio: 50

Riesgo_Alto: 80

RSI DINÁMICA--------------->

Periodo_Dynamics: Este periodo se refiere al periodo DYNAMICO que tiene en cuenta un RSI DE 6 periodos en 15 MIN, de 14 Periodos en 30 MIN, y de 16 Periodos en 1 H

Periodo_Dynamics_2: se refiere ESPECIFICAMENTE a una VELA DE CONFIRMACION, alcista o bajista, cuyo CUERPO DE VELA sea mínimo de 3 …..4….. 5 PIPS

Banda_Superior: parámetro del RSI SUPERIOR

Banda_Inferior: parámetro del RSI INFERIOR

EMA_Exponencial_200--------------->

Ema_Distance_VS_Vela: mide la DISTANCIA en PIPS entre la EMA EXPONENCIAL DE 200 PERIODOS y La VELA # 1 del periodo en análisis, entre más lejos de la EMA 200 (MOVING AVERAGE) es más probable que el precio tenga una reversión