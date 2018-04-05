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Концепция сетки Форекс для пары EUR/USD: Стратегия “Разделяй и Властвуй”

Вступление:

В хаосе валютного рынка, где цена EUR/USD танцует в ритме глобальных событий, важна дисциплина и стратегия. Представляем концепцию “сетки” – нестандартного подхода к управлению позициями, который позволяет использовать силу тренда и минимизировать риск.

Суть концепции:

Сетка, по сути, – это набор ордеров, размещенных на определенном расстоянии друг от друга, которые активируются при достижении ценой заданных уровней. Она позволяет:

  • Ловить “проскальзывания” цены: Сетка “вылавливает” движение цены, даже если оно кратковременное.
  • Увеличивать размер позиции: При движении цены в нужную сторону, сетка позволяет наращивать позицию, тем самым усиливая прибыль.
  • Снижать риск: Благодаря разбросу ордеров, сетка “амортизирует” небольшие откаты, не позволяя им превратиться в просадку.

Как работает сетка для EUR/USD:

  1. Определение тренда: Изучение графиков, новостей и экономических показателей позволяет выявить направление тренда.
  2. Установка уровней: На основе тренда и ключевых уровней поддержки/сопротивления, размещаются ордера сетки.
  3. Выбор стратегии: Сетка может быть “купольной” (с ордерами на покупку и продажу) для захвата волатильности или “однонаправленной” (с ордерами только на покупку/продажу) для усиления трендового движения.
  4. Управление рисками: Важно задать максимально допустимую просадку и использовать стоп-лоссы для ограничения потерь.

Преимущества концепции:

  • Автоматизация: Сетка позволяет снизить эмоциональную нагрузку, поскольку торговые решения уже приняты заранее.
  • Гибкость: Сетка может быть адаптирована под разные стили торговли и уровни риска.
  • Потенциал для высокой прибыли: При правильной настройке, сетка может принести существенную прибыль.

Недостатки:

  • Сложность: Настройка и управление сеткой требуют определенных знаний и навыков.
  • Риск просадок: В случае сильного пробоя уровня, сетка может понести убытки.

Заключение:

Концепция сетки – не волшебная палочка, а инструмент, который может быть эффективным в руках опытного трейдера. Она требует анализа, планирования и дисциплины, но в случае успеха может принести впечатляющие результаты.

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PROP FIRM READY!  --> DOWNLOAD ALL SET FILES WARNING: Only a few copies left at current price! Final price: 990$ NEW (from 399$ only) : Choose 1 EA for Free! (limited to 2 trade accounts numbers, any of my EAs except UBS) Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Live Signal 2 !! THE GOLD PHANTOM IS HERE !! After the massive success of The Gold Reaper, I'm extremely proud to introduce its powerful brother: The Gold Phantom , a pure, no-nonsense breako
One Man Army
Ihor Otkydach
4.75 (24)
Experts
BONUS FOR EVERY CUSTOMER: Every customer who purchases this bot will receive a free GRABBER BOT : This offer is available for a limited time only. So hurry! No hype, No reckless risk. Trading with minimal drawdown: One Man Army is a multi-currency trading system built for both personal and prop-firm trading. It follows a strategy of scalping short- and medium-term corrections and market reversals, trading through pending limit orders. This trading bot doesn’t guess the direction — it enters the
BB Return mt5
Leonid Arkhipov
4.39 (126)
Experts
BB Return — an Expert Advisor for gold trading (XAUUSD). I previously used this trading idea in manual trading. The core of the strategy is a return of price to the Bollinger Bands range, but not blindly and not on every touch. For the gold market, bands alone are not enough, so the EA uses additional filters that eliminate weak and non-working market situations. Trades are opened only when the return logic is truly justified.   Global   update   on   June   14th   Trading principles — the strat
ArtQuant Gold
Miguel Angel Vico Alba
4.2 (25)
Experts
ArtQuant Gold — Multi-Module Expert Advisor for XAUUSD ArtQuant Gold is an automated trading system developed exclusively for Gold trading on MetaTrader 5. The EA combines multiple independent trading modules with centralized portfolio management, exposure limits, execution filters, virtual trade management and account-protection tools. It is designed for traders who want a dedicated XAUUSD system without having to configure individual indicators or internal strategy parameters. ArtQuant Gold su
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Indicators
Дельта: танец цен на биржевом паркете Дельта - это не просто цифра, а отражение динамики рыночных сил, танцующих на биржевом паркете. Она показывает разницу между текущей ценой акции и ее начальной стоимостью. Подъем:   Дельта в плюсе - это сигнал оптимизма. Цена акции растет, как пышный цветок, раскрывающийся под лучами солнца благоприятных новостей. Инвесторы видят перспективы и готовы платить больше за владение этой ценной бумагой. Падение:   Дельта в минусе - это знак неуверенности. Цена акц
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