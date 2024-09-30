DeltaTrend
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Veniamin VorobevGreetings, Friends. I offer the following services.
Programming In C++, Java, NodeJS, Python. Development of native modules.
Development of cluster software systems for Windows server, Linux, Unix.
c++ development and support of trading systems on exchanges and cryptocurrencies
- Version: 1.1
- Activations: 20
Дельта: танец цен на биржевом паркете
Дельта - это не просто цифра, а отражение динамики рыночных сил, танцующих на биржевом паркете. Она показывает разницу между текущей ценой акции и ее начальной стоимостью.
- Подъем: Дельта в плюсе - это сигнал оптимизма. Цена акции растет, как пышный цветок, раскрывающийся под лучами солнца благоприятных новостей. Инвесторы видят перспективы и готовы платить больше за владение этой ценной бумагой.
- Падение: Дельта в минусе - это знак неуверенности. Цена акции падает, словно листья, опадающие с дерева под натиском негативных событий. Инвесторы опасаются рисков и готовы продавать свои акции по более низкой цене.
Дельта - это живой индикатор рыночных настроений. Она показывает, насколько акция привлекательна для инвесторов в текущий момент. Но не забывайте, что дельта - это не гарантия будущего. Рынок изменчив, и цена акции может измениться в любой момент.
Помните: Дельта - это лишь один из многих факторов, которые нужно учитывать при принятии инвестиционных решений.