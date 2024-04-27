BS MA Color

OM Water Mark Othon Moraes Pinheiro Indicators

O OM Water Mark é um indicador de marca d´agua único e com vai muito além de uma simples marca d´agua, nele vc vê além das informações do Ativo e timeframe, conta com um timer do candle, além de volume em tempo real. Você nunca viu nada igual. Principais recursos - Marca d’água central com o nome do ativo + timeframe (ex.: “EURUSD H1”). - Timer do candle: mostra, abaixo do texto principal, o tempo restante para fechar a vela atual (contagem regressiva). - Atualização automática a cada 1 segund