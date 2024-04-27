BS MA Color
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- Version: 1.0
Este indicador de Média Móvel Personalizada permite aos traders visualizar a tendência do mercado utilizando diferentes métodos de cálculo e aplicação a várias séries de preços. O indicador é flexível e pode ser configurado para se adaptar a várias estratégias de trading, oferecendo suporte aos métodos de média móvel mais populares, incluindo Média Móvel Simples (SMA), Média Móvel Exponencial (EMA), Média Móvel Ponderada Linearmente (LWMA) e Média Móvel Suavizada (SMMA).
Funcionalidades:
- Seleção do Método de Média Móvel: Escolha entre SMA, EMA, LWMA e SMMA para calcular a média móvel de acordo com sua preferência e necessidade de análise.
- Aplicação em Diferentes Preços: A média pode ser calculada usando diferentes séries de preços, incluindo Preço de Fechamento (Close), Preço de Abertura (Open), Máxima (High) e Mínima (Low), proporcionando uma visão mais ampla e variada das tendências do mercado.
- Período Configurável: Personalize o período da média móvel para ajustar a sensibilidade do indicador em relação às mudanças de preço, permitindo um controle mais fino sobre a análise de tendências de curto e longo prazo.
- Interface Visual Clara: O indicador é desenhado diretamente no gráfico de preços, facilitando a interpretação visual das tendências e potenciais pontos de entrada e saída do mercado.