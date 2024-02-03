Close ALL orders and all varieties

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- Experts
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Yan Jian LuoGraduated with a degree in Software Engineering, proficient in over 10 programming languages, and has developed Expert Advisors (EAs) for a decade with thousands of EAs created
- Version: 2.0
- Updated: 6 February 2024
阳线开多，阴线开空！
阳线开多，阴线开空！
阳线开多，阴线开空！
阳线开多，阴线开空！
阳线开多，阴线开空！
阳线开多，阴线开空！
阳线开多，阴线开空！
阳线开多，阴线开空！
阳线开多，阴线开空！
阳线开多，阴线开空！
阳线开多，阴线开空！
阳线开多，阴线开空！
阳线开多，阴线开空！
阳线开多，阴线开空！
阳线开多，阴线开空！
阳线开多，阴线开空！
阳线开多，阴线开空！
阳线开多，阴线开空！
阳线开多，阴线开空！
阳线开多，阴线开空！
阳线开多，阴线开空！
阳线开多，阴线开空！
阳线开多，阴线开空！
阳线开多，阴线开空！
阳线开多，阴线开空！
阳线开多，阴线开空！
阳线开多，阴线开空！
阳线开多，阴线开空！
阳线开多，阴线开空！
阳线开多，阴线开空！
just before you put it change lot to 0 beacause it will open a buy or shell order immediately