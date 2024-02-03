Close ALL orders and all varieties

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5
  • Experts
  • Yan Jian Luo
    Yan Jian Luo

    Yan Jian Luo

    • 软件开发部主管 at  中国广东省广州市越秀区软件开发园
    • China
    • 2228
    5 (2)
    Graduated with a degree in Software Engineering, proficient in over 10 programming languages, and has developed Expert Advisors (EAs) for a decade with thousands of EAs created‌
    15 products
  • Version: 2.0
  • Updated: 6 February 2024

阳线开多，阴线开空！

阳线开多，阴线开空！

阳线开多，阴线开空！ 

阳线开多，阴线开空！

阳线开多，阴线开空！ 

阳线开多，阴线开空！ 

阳线开多，阴线开空！

阳线开多，阴线开空！

阳线开多，阴线开空！ 

阳线开多，阴线开空！

阳线开多，阴线开空！ 

阳线开多，阴线开空！ 

阳线开多，阴线开空！

阳线开多，阴线开空！

阳线开多，阴线开空！ 

阳线开多，阴线开空！

阳线开多，阴线开空！ 

阳线开多，阴线开空！ 

阳线开多，阴线开空！

阳线开多，阴线开空！

阳线开多，阴线开空！ 

阳线开多，阴线开空！

阳线开多，阴线开空！ 

阳线开多，阴线开空！ 

阳线开多，阴线开空！

阳线开多，阴线开空！

阳线开多，阴线开空！ 

阳线开多，阴线开空！

阳线开多，阴线开空！ 

阳线开多，阴线开空！ 

Reviews 2
pepito1973
54
pepito1973 2024.09.26 06:37 
 

just before you put it change lot to 0 beacause it will open a buy or shell order immediately

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Vortex - your investment in the future The Vortex Gold EA expert Advisor made specifically for trading gold (XAU/USD) on the Metatrader platform. Built using proprietary indicators and secret author's algorithms, this EA employs a comprehensive trading strategy designed to capture profitable movements in the gold market. Key components of its strategy include classic indicators as CCI and Parabolic Indicator, which work together to accurately signal ideal entry and exit points. At the heart of V
Quantum Gold Miner
Siphesihle Mabhengu
Experts
Quantum Gold Miner Fully Automated XAUUSD Breakout Trading — For MetaTrader 4 & 5 Trade gold breakouts with precision, not guesswork. Quantum Gold Miner is a fully automated expert advisor purpose-built for XAUUSD. Instead of relying on fixed support and resistance lines, it identifies high-probability supply and demand zones directly from live market structure — the swing highs and lows where price has repeatedly reacted — and trades the breakout from those zones with disciplined, rules-based
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Vasiliy Strukov
5 (1)
Experts
Mirror EA is an automated trading system developed to execute trades based on the SmaSRS196 indicator which is a combination of the Simple Moving Average (SMA) and the Relative Strength Index (RSI), utilizing a 96-period optimization framework.  The EA continuously analyzes market conditions to identify high-probability trading opportunities by confirming trend direction with the SMA while using RSI to detect momentum strength and potential overbought or oversold conditions.  The EA will sell u
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Elif Kaya
4.75 (4)
Experts
- Final real price is 1000$ - Discount and price is 99$ (Next price is 200$),  Price will be increased after 2 purchases. Welcome, Gold GANN Expert opens automatically trade with Highly profit, Fixed small Stop loss. - Lifetime update free No Martingale, No Grid, No Scam I am focused on help my clients, not just earn. The Gann Gold EA is High safety by small fix Stop Loss, which sets trades based on good risk to reward ratio(1:3). It is fully worked on exploiting the volatility of the Gold mark
Luna AI PRO
Profalgo Limited
4.67 (3)
Experts
Launch promo: Only 1 copies available at 399$ Final price: 2000$ There will be only a limited number of copies sold of this EA Luna AI is a very advanced night scalper and one of the best you can find on the market.  It was developed using years of experience in live trading with the mean-reverse strategy, and selected only the best pairs and techniques to be included in this EA. Since the EA is build upon existing technology that was developed over the years, the EA is very effective and has
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To achieve mutual support between MT4 and MT5, and to purchase the MT5 version, please click here>> Main follow-up function: 1. Reverse order capability 2. Cross platform follow-up, ignoring different names 3. Proportional order, magnification and reduction order 4. Compared to a specified currency pair, not compared to a specified currency pair 5. Can be ordered one to many, many to one, any order 6. Other unclear messages 6. Other unclear messages.
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Note: This strategy is a pure Martin strategy and must be manually combined. It must not be fully automated, otherwise it will eventually result in losses. This strategy is only used by newcomers to simulate and familiarize themselves with EA operations and learning. It is best not to use real trading accounts. If you use real trading losses, you will not be responsible for any losses
Grids
Yan Jian Luo
Experts
Note: This is a very useful hanging order EA, which is a grid trading strategy and requires manual cooperation. This strategy can be used for beginners to simulate and familiarize themselves with EA operations and learning, and is also a good tool for professionals to place orders; Please make sure to simulate the disk test first. Recommended for everyone to use.
High frequency Arbitrage
Yan Jian Luo
Experts
High frequency arbitrage brushing orders! Attention! Attention! Attention!: Low cost and low point platforms are necessary for brushing orders. Please review first and then simulate trading. Do not directly conduct actual trading and test suitable trading varieties A set of arbitrage brushing strategies developed after years of research and development Suggested variety of gold
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Running recommendations Recommended currency pairs: XAUUSD, gold Time cycle: H4 Operating capital: recommended above $1000 Account type: No special requirements, better effect of low difference Levers: No special requirements main parameter Typess - open position direction buy many, sell empty Lots - number of open positions Tp_pips stop profit micro points Sl_pops Stop Loss Micropoints Profit_pips profit micro points initiate mobile stop loss Reduced_profiles stepping back on m
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Yan Jian Luo
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Note: This strategy is a pure Martin strategy and must be manually combined. It must not be fully automated, otherwise it will eventually result in losses. This strategy is only used by newcomers to simulate and familiarize themselves with EA operations and learning. It is best not to use real trading accounts. If you use real trading losses, you will not be responsible for any losses
Interest Arbitrage
Yan Jian Luo
Experts
High frequency arbitrage brushing orders! Attention! Attention! Attention!: Low cost and low point platforms are necessary for brushing orders. Please review first and then simulate trading. Do not directly conduct actual trading and test suitable trading varieties A set of arbitrage brushing strategies developed after years of research and development Suggested variety of gold
Compound Interest Moon
Yan Jian Luo
Experts
Compound Interest Moon brushing orders! Attention! Attention! Attention!: Low cost and low point platforms are necessary for brushing orders. Please review first and then simulate trading. Do not directly conduct actual trading and test suitable trading varieties A set of arbitrage brushing strategies developed after years of research and development Suggested variety of gold
Mt4 Follow Mt5
Yan Jian Luo
Utilities
To achieve mutual support between MT4 and MT5, and to purchase the MT4 version, please click here>> Main follow-up function: 1. Reverse order capability 2. Cross platform follow-up, ignoring different names 3. Proportional order, magnification and reduction order 4. Compared to a specified currency pair, not compared to a specified currency pair 5. Can be ordered one to many, many to one, any order 6. Other unclear messages
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pepito1973
54
pepito1973 2024.09.26 06:37 
 

just before you put it change lot to 0 beacause it will open a buy or shell order immediately

AscendCapital
2364
AscendCapital 2024.02.19 21:12 
 

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