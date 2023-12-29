Swingers
- Utilities
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- Version: 1.0
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Netting Strategy: Implements a netting strategy for managing multiple positions, optimizing trade efficiency.
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Flexible Order Distances: Allows users to customize order distances in pips, providing adaptability to various market conditions.
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Dynamic Take Profit Method: Utilizes a dynamic take profit mechanism, adjusting profit targets based on evolving market dynamics.
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Adaptive Take Profit Ratio: Users can customize take profit ratios in accordance with the lot size, allowing for precise profit optimization.
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Attractive Dashboard: Features a visually appealing dashboard for an intuitive and user-friendly trading experience.
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Adjustable Trade Rounds: Offers the flexibility to adjust the number of trade rounds, catering to diverse trading preferences and risk management strategies.