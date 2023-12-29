Swingers

  1. Netting Strategy: Implements a netting strategy for managing multiple positions, optimizing trade efficiency.

  2. Flexible Order Distances: Allows users to customize order distances in pips, providing adaptability to various market conditions.

  3. Dynamic Take Profit Method: Utilizes a dynamic take profit mechanism, adjusting profit targets based on evolving market dynamics.

  4. Adaptive Take Profit Ratio: Users can customize take profit ratios in accordance with the lot size, allowing for precise profit optimization.

  5. Attractive Dashboard: Features a visually appealing dashboard for an intuitive and user-friendly trading experience.

  6. Adjustable Trade Rounds: Offers the flexibility to adjust the number of trade rounds, catering to diverse trading preferences and risk management strategies.


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Footprint Chart Pro — Professional OrderFlow EA for MetaTrader 5 Version 6.34 | Professional tool for real traders | Institutional-Grade Visualization DEMO USERS - PLEASE SELECT EVERY TICK / REAL TICK WHEN TESTING AND YOU HAVE DOWNLOADED HISTORICAL DATA. IF YOU SEE A WAITING SCREEN AND IT IS NOT DOWNLOADING, IT MEANS YOU HAVE LOW HISTORICAL DATA. TRY 1 MIN AND 5 MIN FIRST ON 1 DAY DATA. ONE DAY DATA SHOULD BE THE NEWEST AND MOST CURRENT DATE. PLEASE WAIT UNTIL THE MARKET HAS ROLLED OVER PERIOD.
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Sukhvinder Singh
Experts
Funded Edge EA is a professional-grade MT5 automated trading system designed for disciplined, rule-based trading with a strong focus on risk control, session precision, and prop-firm compatibility . The EA is built around institutional-style price behavior analysis and operates strictly within predefined trading conditions to ensure consistency, transparency, and capital protection. What Makes Funded Edge EA Stand Out Interactive On-Chart Dashboard – One-click directional control (BUY / SELL
Wall Street Trading Bot
Sukhvinder Singh
Experts
Professional & Attractive Description for Your Trading Bot Wall Street Trading Bot – Elite Index Reversal Bot Wall Street Trading Bot is a precision-engineered algorithmic trading system built exclusively for the world’s most powerful index — US30 (Dow Jones Industrial Average) .US500 & USTEC.  Full Official Name :  Dow Jones Industrial Average or The Dow / Dow Jones S&P 500 Index or S&P 500 / The S&P Nasdaq-100 Index or Nasdaq-100 / The Nasdaq Designed for serious traders who demand institution
Trade Director
Sukhvinder Singh
Utilities
Trade Director Take Full Control – Instant Bias + One-Click Execution Command every trade with a clean, powerful left-side dashboard featuring an animated real-time gauge that instantly shows market direction strength. Enjoy one-click market orders, full pending order support (Limit & Stop), automatic SL/TP levels, smart non-spammy alerts, and a clutter-free chart experience. Works seamlessly on all Forex pairs, Gold, Indices, and Crypto CFDs – ideal for M15, H1, and H4 timeframes. Trade Direc
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