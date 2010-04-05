BF Climber
- Uzman Danışmanlar
- Pavel Zhuykov
- Sürüm: 1.0
- Etkinleştirmeler: 5
BF Climber - простой, но эффективный советник, который основан на пробитии определённых коридоров, использует и адаптируется под усреднённые показания цены за определённый промежуток времени.
Настройки по умолчанию для EURUSD H4.
Для других инструментов и временных периодов необходима оптимизация.
Параметры:
- Buy - Включить покупки;
- Sell - Включить продажи;
- Lots - Размер начального лота;
- Risk - Динамический лот % (0 - отключен);
- Buy TakeProfit - Период для расчёта Тейк-профита покупок;
- Buy StopLoss - Период для расчёта Стоп-лоса покупок;
- Sell TakeProfit - Период для расчёта Тейк-профит продаж;
- Sell StopLoss - Период для расчёта Стоп-лоса продаж;
- Period 1 - Период для расчёта точки входа;
- Count 1 - Расчёт точки входа;
- Period 2 - Период для расчёта точки входа;
- Count 2 - Расчёт точки входа;
- TimeStart - Время начала работы;
- TimeEnd - Время завершения работы;
- Slipping - Проскальзывание;
- MagicNumber - Идентификационный номер ордеров;