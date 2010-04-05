BF Climber

BF Climber - простой, но эффективный советник, который основан на пробитии определённых коридоров, использует и адаптируется под усреднённые показания цены за определённый промежуток времени.

Настройки по умолчанию для EURUSD H4.

Для других инструментов и временных периодов необходима оптимизация.

Параметры:

  • Buy - Включить покупки;
  • SellВключить продажи;
  • Lots - Размер начального лота;
  • Risk - Динамический лот % (0 - отключен);
  • Buy TakeProfit - Период для расчёта Тейк-профита покупок;
  • Buy StopLoss - Период для расчёта Стоп-лоса покупок;
  • Sell TakeProfit - Период для расчёта Тейк-профит продаж;
  • Sell StopLoss - Период для расчёта Стоп-лоса  продаж;
  • Period 1Период для расчёта точки входа;
  • Count 1 - Расчёт точки входа;
  • Period 2Период для расчёта точки входа;
  • Count 2Расчёт точки входа;
  • TimeStart - Время начала работы;
  • TimeEnd - Время завершения работы;
  • Slipping - Проскальзывание;
  • MagicNumber - Идентификационный номер ордеров;


