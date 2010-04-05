BF Climber - простой, но эффективный советник, который основан на пробитии определённых коридоров, использует и адаптируется под усреднённые показания цены за определённый промежуток времени.

Настройки по умолчанию для EURUSD H4.

Для других инструментов и временных периодов необходима оптимизация.

Параметры:

Buy - Включить покупки;

- Включить покупки; Sell - Включить продажи;

- Lots - Размер начального лота;

- Размер начального лота; Risk - Динамический лот % (0 - отключен);

- Динамический лот % (0 - отключен); Buy TakeProfit - Период для расчёта Тейк-профита покупок;

- Период для расчёта Тейк-профита покупок; Buy StopLoss - Период для расчёта Стоп-лоса покупок;

- Стоп-лоса покупок; Sell TakeProfit - Период для расчёта Тейк-профит продаж ;

- Sell StopLoss - Период для расчёта Стоп-лоса продаж ;

- Period 1 - Период для расчёта точки входа;

- Count 1 - Р асчёт точки входа;

- Р Period 2 - Период для расчёта точки входа;

- Count 2 - Р асчёт точки входа;

- TimeStart - Время начала работы;

- Время начала работы; TimeEnd - Время завершения работы;

- Время завершения работы; Slipping - Проскальзывание;

- Проскальзывание; MagicNumber - Идентификационный номер ордеров;



