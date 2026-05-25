Analytics & Forecasts

#GOLD (#XAUUSD): Support & Resistance Analysis for This Week 🥇

25 May 2026, 08:57
Kestutis Balciunas
Kestutis Balciunas
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#GOLD (#XAUUSD): Support & Resistance Analysis for This Week 🥇

Here is my latest structure analysis for ⚠️Gold.

Resistance 1: 4544 - 4589 area
Resistance 2: 4637 - 4689 area
Resistance 3: 4739 - 4773 area
Resistance 4: 4826 - 4886 area

Support 1: 4453 - 4482 area
Support 2: 4307 - 4380 area

Consider these structures for pullback/breakout trading.

As I mentioned earlier, the formation of a new lower low lower close indicates
a highly probable bearish continuation.
My bias remains bearish.
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Daily time frame

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My Experts:

✔️ Blaze Synchro MT5©: https://www.mql5.com/en/market/product/172553
✔️ Blaze Synchro MT4©: https://www.mql5.com/en/market/product/172460

✔️ FX Avalanche MT5©: https://www.mql5.com/en/market/product/173073
✔️ FX Avalanche MT4©: https://www.mql5.com/en/market/product/173068

✔️ Bullion Horizon MT5©: https://www.mql5.com/en/market/product/173050
✔️ Bullion Horizon MT4©: https://www.mql5.com/en/market/product/173048

✔️ Aquila Gold MT5©: https://www.mql5.com/en/market/product/173200
✔️ Aquila Gold MT4©: https://www.mql5.com/en/market/product/173186


My Professional MT4/MT5 Indicators:

✔️ Wolfe Wave Dashboard MT5©: https://www.mql5.com/en/market/product/167800

✔️ Wolfe Wave Dashboard MT4©: https://www.mql5.com/en/market/product/167805

✔️ Candlestick Reversal Dashboard MT5©: https://www.mql5.com/en/market/product/167689

✔️ Candlestick Reversal Dashboard MT4©: https://www.mql5.com/en/market/product/167678

✔️ Quadra Zone Entries MT5©: https://www.mql5.com/en/market/product/172588

✔️ Quadra Zone Entries MT4©: https://www.mql5.com/en/market/product/172581

✔️ Divergence Dashboard MT5©: https://www.mql5.com/en/market/product/166179

✔️ Divergence Dashboard MT4©: https://www.mql5.com/en/market/product/166178

✔️ Aero Pulse Dashboard MT5©: https://www.mql5.com/en/market/product/166171

✔️ Aero Pulse Dashboard MT4©: https://www.mql5.com/en/market/product/166047

✔️ Volumatic VIDYA Dashboard MT5©: https://www.mql5.com/en/market/product/166955

✔️ Volumatic VIDYA Dashboard MT4©: https://www.mql5.com/en/market/product/166949


#gold, xauusd