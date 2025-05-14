Währungen / NWBI
NWBI: Northwest Bancshares Inc
12.63 USD 0.16 (1.25%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von NWBI hat sich für heute um -1.25% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 12.63 bis zu einem Hoch von 12.77 gehandelt.
Verfolgen Sie die Northwest Bancshares Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
12.63 12.77
Jahresspanne
10.75 15.42
- Vorheriger Schlusskurs
- 12.79
- Eröffnung
- 12.77
- Bid
- 12.63
- Ask
- 12.93
- Tief
- 12.63
- Hoch
- 12.77
- Volumen
- 95
- Tagesänderung
- -1.25%
- Monatsänderung
- 0.64%
- 6-Monatsänderung
- 5.51%
- Jahresänderung
- -4.68%
