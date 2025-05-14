Moedas / NWBI
NWBI: Northwest Bancshares Inc
12.54 USD 0.20 (1.62%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do NWBI para hoje mudou para 1.62%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 12.32 e o mais alto foi 12.72.
Veja a dinâmica do par de moedas Northwest Bancshares Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
NWBI Notícias
Faixa diária
12.32 12.72
Faixa anual
10.75 15.42
- Fechamento anterior
- 12.34
- Open
- 12.34
- Bid
- 12.54
- Ask
- 12.84
- Low
- 12.32
- High
- 12.72
- Volume
- 674
- Mudança diária
- 1.62%
- Mudança mensal
- -0.08%
- Mudança de 6 meses
- 4.76%
- Mudança anual
- -5.36%
