Dövizler / NWBI
- Genel bakış
- Hisse senetleri
- Dövizler
- Kripto paralar
- Metaller
- Endeksler
- Emtialar
NWBI: Northwest Bancshares Inc
12.57 USD 0.22 (1.72%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
NWBI fiyatı bugün -1.72% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 12.49 ve Yüksek fiyatı olarak 12.77 aralığında işlem gördü.
Northwest Bancshares Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
NWBI haberleri
- Northwest Bank, Chad Wheeler’ı genel müdür ve hazine sorumlusu olarak atadı
- Northwest bank appoints Chad Wheeler as managing director, treasurer
- Northwest Bancshares (NWBI) Q2 Earnings: Taking a Look at Key Metrics Versus Estimates
- Northwest Bancshares (NWBI) Q2 Earnings and Revenues Surpass Estimates
- Northwest Bancshares earnings beat by $0.02, revenue topped estimates
- Provident Financial (PROV) Misses Q4 Earnings and Revenue Estimates
- Pacific Premier Bancorp (PPBI) Tops Q2 Earnings Estimates
- Northwest Bank Opens First New Financial Center in Six Years
- 17 Ideal 'Safer' Dividend Dogs To Buy Out Of 72 June Graham Value All-Stars
- Penns Woods Bancorp: Being Acquired By Northwest Bancshares (NASDAQ:PWOD)
- First Commonwealth Financial: Shares Are Nearing An Upgrade (NYSE:FCF)
- Buy Any Of 18 Ideal 'Safer' May Dividend Dogs Out Of 70 Graham Value All-Stars (GVAS)
- DA Davidson holds Northwest Bancshares stock at $13 target
- Northwest Bancshares director Deborah Chadsey sells $91,441 in stock
Günlük aralık
12.49 12.77
Yıllık aralık
10.75 15.42
- Önceki kapanış
- 12.79
- Açılış
- 12.77
- Satış
- 12.57
- Alış
- 12.87
- Düşük
- 12.49
- Yüksek
- 12.77
- Hacim
- 1.515 K
- Günlük değişim
- -1.72%
- Aylık değişim
- 0.16%
- 6 aylık değişim
- 5.01%
- Yıllık değişim
- -5.13%
21 Eylül, Pazar