NWBI
NWBI: Northwest Bancshares Inc
12.57 USD 0.22 (1.72%)
부문: 금융 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
NWBI 환율이 오늘 -1.72%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 12.49이고 고가는 12.77이었습니다.
Northwest Bancshares Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
NWBI News
- 노스웨스트 은행, 채드 휠러를 관리 이사 겸 재무 담당으로 임명
- Northwest bank appoints Chad Wheeler as managing director, treasurer
- Northwest Bancshares (NWBI) Q2 Earnings: Taking a Look at Key Metrics Versus Estimates
- Northwest Bancshares (NWBI) Q2 Earnings and Revenues Surpass Estimates
- Northwest Bancshares earnings beat by $0.02, revenue topped estimates
- Provident Financial (PROV) Misses Q4 Earnings and Revenue Estimates
- Pacific Premier Bancorp (PPBI) Tops Q2 Earnings Estimates
- Northwest Bank Opens First New Financial Center in Six Years
- 17 Ideal 'Safer' Dividend Dogs To Buy Out Of 72 June Graham Value All-Stars
- Penns Woods Bancorp: Being Acquired By Northwest Bancshares (NASDAQ:PWOD)
- First Commonwealth Financial: Shares Are Nearing An Upgrade (NYSE:FCF)
- Buy Any Of 18 Ideal 'Safer' May Dividend Dogs Out Of 70 Graham Value All-Stars (GVAS)
- DA Davidson holds Northwest Bancshares stock at $13 target
- Northwest Bancshares director Deborah Chadsey sells $91,441 in stock
일일 변동 비율
12.49 12.77
년간 변동
10.75 15.42
- 이전 종가
- 12.79
- 시가
- 12.77
- Bid
- 12.57
- Ask
- 12.87
- 저가
- 12.49
- 고가
- 12.77
- 볼륨
- 1.515 K
- 일일 변동
- -1.72%
- 월 변동
- 0.16%
- 6개월 변동
- 5.01%
- 년간 변동율
- -5.13%
20 9월, 토요일