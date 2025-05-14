Devises / NWBI
NWBI: Northwest Bancshares Inc
12.57 USD 0.22 (1.72%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de NWBI a changé de -1.72% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 12.49 et à un maximum de 12.77.
Suivez la dynamique Northwest Bancshares Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
NWBI Nouvelles
- Northwest Bank nomme Tchad Wheeler directeur général et trésorier
- Northwest bank appoints Chad Wheeler as managing director, treasurer
- Northwest Bancshares (NWBI) Q2 Earnings: Taking a Look at Key Metrics Versus Estimates
- Northwest Bancshares (NWBI) Q2 Earnings and Revenues Surpass Estimates
- Northwest Bancshares earnings beat by $0.02, revenue topped estimates
- Provident Financial (PROV) Misses Q4 Earnings and Revenue Estimates
- Pacific Premier Bancorp (PPBI) Tops Q2 Earnings Estimates
- Northwest Bank Opens First New Financial Center in Six Years
- 17 Ideal 'Safer' Dividend Dogs To Buy Out Of 72 June Graham Value All-Stars
- Penns Woods Bancorp: Being Acquired By Northwest Bancshares (NASDAQ:PWOD)
- First Commonwealth Financial: Shares Are Nearing An Upgrade (NYSE:FCF)
- Buy Any Of 18 Ideal 'Safer' May Dividend Dogs Out Of 70 Graham Value All-Stars (GVAS)
- DA Davidson holds Northwest Bancshares stock at $13 target
- Northwest Bancshares director Deborah Chadsey sells $91,441 in stock
Range quotidien
12.49 12.77
Range Annuel
10.75 15.42
- Clôture Précédente
- 12.79
- Ouverture
- 12.77
- Bid
- 12.57
- Ask
- 12.87
- Plus Bas
- 12.49
- Plus Haut
- 12.77
- Volume
- 1.515 K
- Changement quotidien
- -1.72%
- Changement Mensuel
- 0.16%
- Changement à 6 Mois
- 5.01%
- Changement Annuel
- -5.13%
