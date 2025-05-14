クォートセクション
通貨 / NWBI
NWBI: Northwest Bancshares Inc

12.79 USD 0.45 (3.65%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

NWBIの今日の為替レートは、3.65%変化しました。日中、通貨は1あたり12.32の安値と12.80の高値で取引されました。

Northwest Bancshares Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
12.32 12.80
1年のレンジ
10.75 15.42
以前の終値
12.34
始値
12.34
買値
12.79
買値
13.09
安値
12.32
高値
12.80
出来高
2.164 K
1日の変化
3.65%
1ヶ月の変化
1.91%
6ヶ月の変化
6.85%
1年の変化
-3.47%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K