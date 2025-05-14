Валюты / NWBI
NWBI: Northwest Bancshares Inc
12.31 USD 0.12 (0.97%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс NWBI за сегодня изменился на -0.97%. При этом минимальная цена на торгах достигала 12.20, а максимальная — 12.49.
Следите за динамикой Northwest Bancshares Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости NWBI
- Northwest Bancshares (NWBI) Q2 Earnings: Taking a Look at Key Metrics Versus Estimates
- Northwest Bancshares (NWBI) Q2 Earnings and Revenues Surpass Estimates
- Northwest Bancshares earnings beat by $0.02, revenue topped estimates
- Provident Financial (PROV) Misses Q4 Earnings and Revenue Estimates
- Pacific Premier Bancorp (PPBI) Tops Q2 Earnings Estimates
- Northwest Bank Opens First New Financial Center in Six Years
- 17 Ideal 'Safer' Dividend Dogs To Buy Out Of 72 June Graham Value All-Stars
- Penns Woods Bancorp: Being Acquired By Northwest Bancshares (NASDAQ:PWOD)
- First Commonwealth Financial: Shares Are Nearing An Upgrade (NYSE:FCF)
- Buy Any Of 18 Ideal 'Safer' May Dividend Dogs Out Of 70 Graham Value All-Stars (GVAS)
- DA Davidson holds Northwest Bancshares stock at $13 target
- Northwest Bancshares director Deborah Chadsey sells $91,441 in stock
Дневной диапазон
12.20 12.49
Годовой диапазон
10.75 15.42
- Предыдущее закрытие
- 12.43
- Open
- 12.39
- Bid
- 12.31
- Ask
- 12.61
- Low
- 12.20
- High
- 12.49
- Объем
- 1.172 K
- Дневное изменение
- -0.97%
- Месячное изменение
- -1.91%
- 6-месячное изменение
- 2.84%
- Годовое изменение
- -7.09%
