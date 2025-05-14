Divisas / NWBI
NWBI: Northwest Bancshares Inc
12.34 USD 0.03 (0.24%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de NWBI de hoy ha cambiado un 0.24%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 12.30, mientras que el máximo ha alcanzado 12.67.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Northwest Bancshares Inc. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
NWBI News
- Northwest Bancshares (NWBI) Q2 Earnings: Taking a Look at Key Metrics Versus Estimates
- Northwest Bancshares (NWBI) Q2 Earnings and Revenues Surpass Estimates
- Northwest Bancshares earnings beat by $0.02, revenue topped estimates
- Provident Financial (PROV) Misses Q4 Earnings and Revenue Estimates
- Pacific Premier Bancorp (PPBI) Tops Q2 Earnings Estimates
- Northwest Bank Opens First New Financial Center in Six Years
- 17 Ideal 'Safer' Dividend Dogs To Buy Out Of 72 June Graham Value All-Stars
- Penns Woods Bancorp: Being Acquired By Northwest Bancshares (NASDAQ:PWOD)
- First Commonwealth Financial: Shares Are Nearing An Upgrade (NYSE:FCF)
- Buy Any Of 18 Ideal 'Safer' May Dividend Dogs Out Of 70 Graham Value All-Stars (GVAS)
- DA Davidson holds Northwest Bancshares stock at $13 target
- Northwest Bancshares director Deborah Chadsey sells $91,441 in stock
Rango diario
12.30 12.67
Rango anual
10.75 15.42
- Cierres anteriores
- 12.31
- Open
- 12.32
- Bid
- 12.34
- Ask
- 12.64
- Low
- 12.30
- High
- 12.67
- Volumen
- 1.963 K
- Cambio diario
- 0.24%
- Cambio mensual
- -1.67%
- Cambio a 6 meses
- 3.09%
- Cambio anual
- -6.87%
