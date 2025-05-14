货币 / NWBI
NWBI: Northwest Bancshares Inc
12.45 USD 0.14 (1.14%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日NWBI汇率已更改1.14%。当日，交易品种以低点12.32和高点12.50进行交易。
关注Northwest Bancshares Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
NWBI新闻
日范围
12.32 12.50
年范围
10.75 15.42
- 前一天收盘价
- 12.31
- 开盘价
- 12.32
- 卖价
- 12.45
- 买价
- 12.75
- 最低价
- 12.32
- 最高价
- 12.50
- 交易量
- 249
- 日变化
- 1.14%
- 月变化
- -0.80%
- 6个月变化
- 4.01%
- 年变化
- -6.04%
