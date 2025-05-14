QuotazioniSezioni
Valute / NWBI
NWBI: Northwest Bancshares Inc

12.57 USD 0.22 (1.72%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio NWBI ha avuto una variazione del -1.72% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 12.49 e ad un massimo di 12.77.

Segui le dinamiche di Northwest Bancshares Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
12.49 12.77
Intervallo Annuale
10.75 15.42
Chiusura Precedente
12.79
Apertura
12.77
Bid
12.57
Ask
12.87
Minimo
12.49
Massimo
12.77
Volume
1.515 K
Variazione giornaliera
-1.72%
Variazione Mensile
0.16%
Variazione Semestrale
5.01%
Variazione Annuale
-5.13%
20 settembre, sabato