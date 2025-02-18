KurseKategorien
IPX: IperionX Limited - American Depositary Share

44.06 USD 0.27 (0.61%)
Sektor: Grundstoffe Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von IPX hat sich für heute um -0.61% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 42.52 bis zu einem Hoch von 44.18 gehandelt.

Verfolgen Sie die IperionX Limited - American Depositary Share-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Tagesspanne
42.52 44.18
Jahresspanne
12.28 49.46
Vorheriger Schlusskurs
44.33
Eröffnung
43.08
Bid
44.06
Ask
44.36
Tief
42.52
Hoch
44.18
Volumen
350
Tagesänderung
-0.61%
Monatsänderung
-4.32%
6-Monatsänderung
142.09%
Jahresänderung
95.82%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K