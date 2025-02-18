QuotazioniSezioni
IPX
IPX: IperionX Limited - American Depositary Share

42.09 USD 1.97 (4.47%)
Settore: Materiali di Base Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio IPX ha avuto una variazione del -4.47% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 41.94 e ad un massimo di 44.45.

Segui le dinamiche di IperionX Limited - American Depositary Share. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
41.94 44.45
Intervallo Annuale
12.28 49.46
Chiusura Precedente
44.06
Apertura
43.25
Bid
42.09
Ask
42.39
Minimo
41.94
Massimo
44.45
Volume
1.128 K
Variazione giornaliera
-4.47%
Variazione Mensile
-8.60%
Variazione Semestrale
131.26%
Variazione Annuale
87.07%
20 settembre, sabato