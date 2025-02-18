Dövizler / IPX
IPX: IperionX Limited - American Depositary Share
42.09 USD 1.97 (4.47%)
Sektör: Temel materyaller Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
IPX fiyatı bugün -4.47% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 41.94 ve Yüksek fiyatı olarak 44.45 aralığında işlem gördü.
IperionX Limited - American Depositary Share hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
Günlük aralık
41.94 44.45
Yıllık aralık
12.28 49.46
- Önceki kapanış
- 44.06
- Açılış
- 43.25
- Satış
- 42.09
- Alış
- 42.39
- Düşük
- 41.94
- Yüksek
- 44.45
- Hacim
- 1.128 K
- Günlük değişim
- -4.47%
- Aylık değişim
- -8.60%
- 6 aylık değişim
- 131.26%
- Yıllık değişim
- 87.07%
21 Eylül, Pazar