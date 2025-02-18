Валюты / IPX
IPX: IperionX Limited - American Depositary Share
45.69 USD 1.77 (3.73%)
Сектор: Сырье Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс IPX за сегодня изменился на -3.73%. При этом минимальная цена на торгах достигала 44.50, а максимальная — 45.89.
Следите за динамикой IperionX Limited - American Depositary Share. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости IPX
- Australia stocks lower at close of trade; S&P/ASX 200 down 0.52%
- IperionX stock hits all-time high, reaching 48.17 USD
- Australia stocks lower at close of trade; S&P/ASX 200 down 1.82%
- Australia stocks lower at close of trade; S&P/ASX 200 down 0.41%
- IperionX Limited ADR stock hits all-time high at 42.4 USD
- IperionX Limited stock hits all-time high at 41.47 USD
- IperionX Limited stock hits all-time high at 41.14 USD
- Is Crown Holdings (CCK) Stock Outpacing Its Industrial Products Peers This Year?
- IperionX Limited ADR stock hits all-time high at 39.5 USD
- Fastenal Q2 Earnings & Sales Beat Estimates, Stock Rises
- Why Incyte Shares Are Trading Higher By Around 10%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Battalion Oil (AMEX:BATL), AIRO Group Holdings (NASDAQ:AIRO)
- Greif Posts Upbeat Earnings, Joins Planet Labs PBC, IperionX, Owens & Minor And Other Big Stocks Moving Higher On Thursday - First Majestic Silver (NYSE:AG), Dollar Tree (NASDAQ:DLTR)
- IperionX Rallies, Secures $99M Defense Contract For Titanium - IperionX (NASDAQ:IPX)
- IperionX Limited stock soars on $99M DoD contract win
- IperionX Technology secures $99M contract for titanium research for defense
- SAIC, Tesla And Other Big Stocks Moving Lower In Monday's Pre-Market Session - Algoma Steel Group (NASDAQ:ASTL), Arvinas (NASDAQ:ARVN)
- Impax Asset Management initiates £10m share buyback
- Netflix, Ericsson, Hewlett Packard Enterprise And Other Big Stocks Moving Higher On Tuesday (CORRECTED) - Telefonaktiebolaget L M (NASDAQ:ERIC), Eos Energy Enterprises (NASDAQ:EOSE)
- Netflix, Ericsson, Hewlett Packard Enterprise And Other Big Stocks Moving Higher On Monday - Telefonaktiebolaget L M (NASDAQ:ERIC), Eos Energy Enterprises (NASDAQ:EOSE)
- IperionX Limited Stock: A Small-Cap Titan With High Growth Potential (NASDAQ:IPX)
- Titanium Metal Company IperionX Secures New DoD Contract; Stock Jumps - IperionX (NASDAQ:IPX)
Дневной диапазон
44.50 45.89
Годовой диапазон
12.28 49.46
- Предыдущее закрытие
- 47.46
- Open
- 45.31
- Bid
- 45.69
- Ask
- 45.99
- Low
- 44.50
- High
- 45.89
- Объем
- 368
- Дневное изменение
- -3.73%
- Месячное изменение
- -0.78%
- 6-месячное изменение
- 151.04%
- Годовое изменение
- 103.07%
