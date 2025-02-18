Divisas / IPX
- Panorámica
- Acciones
- Divisas
- Criptomonedas
- Metales
- Índices
- Mercancías
IPX: IperionX Limited - American Depositary Share
44.33 USD 1.36 (2.98%)
Sector: Materias Primas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de IPX de hoy ha cambiado un -2.98%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 43.82, mientras que el máximo ha alcanzado 45.38.
Siga la dinámica de la pareja de divisas IperionX Limited - American Depositary Share. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
IPX News
- Australia stocks lower at close of trade; S&P/ASX 200 down 0.52%
- IperionX stock hits all-time high, reaching 48.17 USD
- Australia stocks lower at close of trade; S&P/ASX 200 down 1.82%
- Australia stocks lower at close of trade; S&P/ASX 200 down 0.41%
- IperionX Limited ADR stock hits all-time high at 42.4 USD
- IperionX Limited stock hits all-time high at 41.47 USD
- IperionX Limited stock hits all-time high at 41.14 USD
- Is Crown Holdings (CCK) Stock Outpacing Its Industrial Products Peers This Year?
- IperionX Limited ADR stock hits all-time high at 39.5 USD
- Fastenal Q2 Earnings & Sales Beat Estimates, Stock Rises
- Why Incyte Shares Are Trading Higher By Around 10%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Battalion Oil (AMEX:BATL), AIRO Group Holdings (NASDAQ:AIRO)
- Greif Posts Upbeat Earnings, Joins Planet Labs PBC, IperionX, Owens & Minor And Other Big Stocks Moving Higher On Thursday - First Majestic Silver (NYSE:AG), Dollar Tree (NASDAQ:DLTR)
- IperionX Rallies, Secures $99M Defense Contract For Titanium - IperionX (NASDAQ:IPX)
- IperionX Limited stock soars on $99M DoD contract win
- IperionX Technology secures $99M contract for titanium research for defense
- SAIC, Tesla And Other Big Stocks Moving Lower In Monday's Pre-Market Session - Algoma Steel Group (NASDAQ:ASTL), Arvinas (NASDAQ:ARVN)
- Impax Asset Management initiates £10m share buyback
- Netflix, Ericsson, Hewlett Packard Enterprise And Other Big Stocks Moving Higher On Tuesday (CORRECTED) - Telefonaktiebolaget L M (NASDAQ:ERIC), Eos Energy Enterprises (NASDAQ:EOSE)
- Netflix, Ericsson, Hewlett Packard Enterprise And Other Big Stocks Moving Higher On Monday - Telefonaktiebolaget L M (NASDAQ:ERIC), Eos Energy Enterprises (NASDAQ:EOSE)
- IperionX Limited Stock: A Small-Cap Titan With High Growth Potential (NASDAQ:IPX)
- Titanium Metal Company IperionX Secures New DoD Contract; Stock Jumps - IperionX (NASDAQ:IPX)
Rango diario
43.82 45.38
Rango anual
12.28 49.46
- Cierres anteriores
- 45.69
- Open
- 44.56
- Bid
- 44.33
- Ask
- 44.63
- Low
- 43.82
- High
- 45.38
- Volumen
- 307
- Cambio diario
- -2.98%
- Cambio mensual
- -3.74%
- Cambio a 6 meses
- 143.57%
- Cambio anual
- 97.02%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B