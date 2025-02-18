货币 / IPX
IPX: IperionX Limited - American Depositary Share
44.23 USD 1.46 (3.20%)
版块: 基础材料 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日IPX汇率已更改-3.20%。当日，交易品种以低点44.01和高点45.38进行交易。
关注IperionX Limited - American Depositary Share动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
IPX新闻
- Australia stocks lower at close of trade; S&P/ASX 200 down 0.52%
- IperionX stock hits all-time high, reaching 48.17 USD
- Australia stocks lower at close of trade; S&P/ASX 200 down 1.82%
- Australia stocks lower at close of trade; S&P/ASX 200 down 0.41%
- IperionX Limited ADR stock hits all-time high at 42.4 USD
- IperionX Limited stock hits all-time high at 41.47 USD
- IperionX Limited stock hits all-time high at 41.14 USD
- Is Crown Holdings (CCK) Stock Outpacing Its Industrial Products Peers This Year?
- IperionX Limited ADR stock hits all-time high at 39.5 USD
- Fastenal Q2 Earnings & Sales Beat Estimates, Stock Rises
- Why Incyte Shares Are Trading Higher By Around 10%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Battalion Oil (AMEX:BATL), AIRO Group Holdings (NASDAQ:AIRO)
- Greif Posts Upbeat Earnings, Joins Planet Labs PBC, IperionX, Owens & Minor And Other Big Stocks Moving Higher On Thursday - First Majestic Silver (NYSE:AG), Dollar Tree (NASDAQ:DLTR)
- IperionX Rallies, Secures $99M Defense Contract For Titanium - IperionX (NASDAQ:IPX)
- IperionX Limited stock soars on $99M DoD contract win
- IperionX Technology secures $99M contract for titanium research for defense
- SAIC, Tesla And Other Big Stocks Moving Lower In Monday's Pre-Market Session - Algoma Steel Group (NASDAQ:ASTL), Arvinas (NASDAQ:ARVN)
- Impax Asset Management initiates £10m share buyback
- Netflix, Ericsson, Hewlett Packard Enterprise And Other Big Stocks Moving Higher On Tuesday (CORRECTED) - Telefonaktiebolaget L M (NASDAQ:ERIC), Eos Energy Enterprises (NASDAQ:EOSE)
- Netflix, Ericsson, Hewlett Packard Enterprise And Other Big Stocks Moving Higher On Monday - Telefonaktiebolaget L M (NASDAQ:ERIC), Eos Energy Enterprises (NASDAQ:EOSE)
- IperionX Limited Stock: A Small-Cap Titan With High Growth Potential (NASDAQ:IPX)
- Titanium Metal Company IperionX Secures New DoD Contract; Stock Jumps - IperionX (NASDAQ:IPX)
日范围
44.01 45.38
年范围
12.28 49.46
- 前一天收盘价
- 45.69
- 开盘价
- 44.51
- 卖价
- 44.23
- 买价
- 44.53
- 最低价
- 44.01
- 最高价
- 45.38
- 交易量
- 86
- 日变化
- -3.20%
- 月变化
- -3.95%
- 6个月变化
- 143.02%
- 年变化
- 96.58%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值