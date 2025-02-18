Moedas / IPX
IPX: IperionX Limited - American Depositary Share
42.71 USD 1.62 (3.65%)
Setor: Materiais-primas Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do IPX para hoje mudou para -3.65%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 42.60 e o mais alto foi 43.23.
Veja a dinâmica do par de moedas IperionX Limited - American Depositary Share. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
IPX Notícias
Faixa diária
42.60 43.23
Faixa anual
12.28 49.46
- Fechamento anterior
- 44.33
- Open
- 43.08
- Bid
- 42.71
- Ask
- 43.01
- Low
- 42.60
- High
- 43.23
- Volume
- 31
- Mudança diária
- -3.65%
- Mudança mensal
- -7.25%
- Mudança de 6 meses
- 134.67%
- Mudança anual
- 89.82%
