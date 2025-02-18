Devises / IPX
IPX: IperionX Limited - American Depositary Share
42.09 USD 1.97 (4.47%)
Secteur: Matériaux de base Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de IPX a changé de -4.47% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 41.94 et à un maximum de 44.45.
Suivez la dynamique IperionX Limited - American Depositary Share. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
IPX Nouvelles
Range quotidien
41.94 44.45
Range Annuel
12.28 49.46
- Clôture Précédente
- 44.06
- Ouverture
- 43.25
- Bid
- 42.09
- Ask
- 42.39
- Plus Bas
- 41.94
- Plus Haut
- 44.45
- Volume
- 1.128 K
- Changement quotidien
- -4.47%
- Changement Mensuel
- -8.60%
- Changement à 6 Mois
- 131.26%
- Changement Annuel
- 87.07%
20 septembre, samedi