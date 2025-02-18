CotationsSections
IPX
IPX: IperionX Limited - American Depositary Share

42.09 USD 1.97 (4.47%)
Secteur: Matériaux de base Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de IPX a changé de -4.47% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 41.94 et à un maximum de 44.45.

Suivez la dynamique IperionX Limited - American Depositary Share. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Range quotidien
41.94 44.45
Range Annuel
12.28 49.46
Clôture Précédente
44.06
Ouverture
43.25
Bid
42.09
Ask
42.39
Plus Bas
41.94
Plus Haut
44.45
Volume
1.128 K
Changement quotidien
-4.47%
Changement Mensuel
-8.60%
Changement à 6 Mois
131.26%
Changement Annuel
87.07%
20 septembre, samedi