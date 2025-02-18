クォートセクション
通貨 / IPX
IPX: IperionX Limited - American Depositary Share

44.06 USD 0.27 (0.61%)
セクター: 基本資料 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

IPXの今日の為替レートは、-0.61%変化しました。日中、通貨は1あたり42.52の安値と44.18の高値で取引されました。

IperionX Limited - American Depositary Shareダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
42.52 44.18
1年のレンジ
12.28 49.46
以前の終値
44.33
始値
43.08
買値
44.06
買値
44.36
安値
42.52
高値
44.18
出来高
350
1日の変化
-0.61%
1ヶ月の変化
-4.32%
6ヶ月の変化
142.09%
1年の変化
95.82%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K