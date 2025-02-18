通貨 / IPX
IPX: IperionX Limited - American Depositary Share
44.06 USD 0.27 (0.61%)
セクター: 基本資料 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
IPXの今日の為替レートは、-0.61%変化しました。日中、通貨は1あたり42.52の安値と44.18の高値で取引されました。
IperionX Limited - American Depositary Shareダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
IPX News
- Australia stocks lower at close of trade; S&P/ASX 200 down 0.52%
- IperionX stock hits all-time high, reaching 48.17 USD
- Australia stocks lower at close of trade; S&P/ASX 200 down 1.82%
- Australia stocks lower at close of trade; S&P/ASX 200 down 0.41%
- IperionX Limited ADR stock hits all-time high at 42.4 USD
- IperionX Limited stock hits all-time high at 41.47 USD
- IperionX Limited stock hits all-time high at 41.14 USD
- Is Crown Holdings (CCK) Stock Outpacing Its Industrial Products Peers This Year?
- IperionX Limited ADR stock hits all-time high at 39.5 USD
- Fastenal Q2 Earnings & Sales Beat Estimates, Stock Rises
- Why Incyte Shares Are Trading Higher By Around 10%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Battalion Oil (AMEX:BATL), AIRO Group Holdings (NASDAQ:AIRO)
- Greif Posts Upbeat Earnings, Joins Planet Labs PBC, IperionX, Owens & Minor And Other Big Stocks Moving Higher On Thursday - First Majestic Silver (NYSE:AG), Dollar Tree (NASDAQ:DLTR)
- IperionX Rallies, Secures $99M Defense Contract For Titanium - IperionX (NASDAQ:IPX)
- IperionX Limited stock soars on $99M DoD contract win
- IperionX Technology secures $99M contract for titanium research for defense
- SAIC, Tesla And Other Big Stocks Moving Lower In Monday's Pre-Market Session - Algoma Steel Group (NASDAQ:ASTL), Arvinas (NASDAQ:ARVN)
- Impax Asset Management initiates £10m share buyback
- Netflix, Ericsson, Hewlett Packard Enterprise And Other Big Stocks Moving Higher On Tuesday (CORRECTED) - Telefonaktiebolaget L M (NASDAQ:ERIC), Eos Energy Enterprises (NASDAQ:EOSE)
- Netflix, Ericsson, Hewlett Packard Enterprise And Other Big Stocks Moving Higher On Monday - Telefonaktiebolaget L M (NASDAQ:ERIC), Eos Energy Enterprises (NASDAQ:EOSE)
- IperionX Limited Stock: A Small-Cap Titan With High Growth Potential (NASDAQ:IPX)
- Titanium Metal Company IperionX Secures New DoD Contract; Stock Jumps - IperionX (NASDAQ:IPX)
1日のレンジ
42.52 44.18
1年のレンジ
12.28 49.46
- 以前の終値
- 44.33
- 始値
- 43.08
- 買値
- 44.06
- 買値
- 44.36
- 安値
- 42.52
- 高値
- 44.18
- 出来高
- 350
- 1日の変化
- -0.61%
- 1ヶ月の変化
- -4.32%
- 6ヶ月の変化
- 142.09%
- 1年の変化
- 95.82%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K