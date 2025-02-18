통화 / IPX
IPX: IperionX Limited - American Depositary Share
42.09 USD 1.97 (4.47%)
부문: 기본 재료 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
IPX 환율이 오늘 -4.47%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 41.94이고 고가는 44.45이었습니다.
IperionX Limited - American Depositary Share 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
IPX News
- Australia stocks lower at close of trade; S&P/ASX 200 down 0.52%
- IperionX stock hits all-time high, reaching 48.17 USD
- Australia stocks lower at close of trade; S&P/ASX 200 down 1.82%
- Australia stocks lower at close of trade; S&P/ASX 200 down 0.41%
- IperionX Limited ADR stock hits all-time high at 42.4 USD
- IperionX Limited stock hits all-time high at 41.47 USD
- IperionX Limited stock hits all-time high at 41.14 USD
- Is Crown Holdings (CCK) Stock Outpacing Its Industrial Products Peers This Year?
- IperionX Limited ADR stock hits all-time high at 39.5 USD
- Fastenal Q2 Earnings & Sales Beat Estimates, Stock Rises
- Why Incyte Shares Are Trading Higher By Around 10%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Battalion Oil (AMEX:BATL), AIRO Group Holdings (NASDAQ:AIRO)
- Greif Posts Upbeat Earnings, Joins Planet Labs PBC, IperionX, Owens & Minor And Other Big Stocks Moving Higher On Thursday - First Majestic Silver (NYSE:AG), Dollar Tree (NASDAQ:DLTR)
- IperionX Rallies, Secures $99M Defense Contract For Titanium - IperionX (NASDAQ:IPX)
- IperionX Limited stock soars on $99M DoD contract win
- IperionX Technology secures $99M contract for titanium research for defense
- SAIC, Tesla And Other Big Stocks Moving Lower In Monday's Pre-Market Session - Algoma Steel Group (NASDAQ:ASTL), Arvinas (NASDAQ:ARVN)
- Impax Asset Management initiates £10m share buyback
- Netflix, Ericsson, Hewlett Packard Enterprise And Other Big Stocks Moving Higher On Tuesday (CORRECTED) - Telefonaktiebolaget L M (NASDAQ:ERIC), Eos Energy Enterprises (NASDAQ:EOSE)
- Netflix, Ericsson, Hewlett Packard Enterprise And Other Big Stocks Moving Higher On Monday - Telefonaktiebolaget L M (NASDAQ:ERIC), Eos Energy Enterprises (NASDAQ:EOSE)
- IperionX Limited Stock: A Small-Cap Titan With High Growth Potential (NASDAQ:IPX)
- Titanium Metal Company IperionX Secures New DoD Contract; Stock Jumps - IperionX (NASDAQ:IPX)
일일 변동 비율
41.94 44.45
년간 변동
12.28 49.46
- 이전 종가
- 44.06
- 시가
- 43.25
- Bid
- 42.09
- Ask
- 42.39
- 저가
- 41.94
- 고가
- 44.45
- 볼륨
- 1.128 K
- 일일 변동
- -4.47%
- 월 변동
- -8.60%
- 6개월 변동
- 131.26%
- 년간 변동율
- 87.07%
19 9월, 금요일
17:00
USD
- 활동
- 418
- 예측값
- 훑어보기
- 416
17:00
USD
- 활동
- 542
- 예측값
- 훑어보기
- 539
19:30
USD
- 활동
- 266.4 K
- 예측값
- 훑어보기
- 261.7 K
19:30
USD
- 활동
- 98.7 K
- 예측값
- 훑어보기
- 81.8 K
19:30
USD
- 활동
- -225.1 K
- 예측값
- 훑어보기
- -173.7 K
19:30
USD
- 활동
- 17.8 K
- 예측값
- 훑어보기
- 25.5 K