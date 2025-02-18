Currencies / IPX
IPX: IperionX Limited - American Depositary Share
45.19 USD 2.27 (4.78%)
Sector: Basic Materials Base: US Dollar Profit currency: US Dollar
IPX exchange rate has changed by -4.78% for today. During the day, the instrument was traded at a low of 44.50 and at a high of 45.38.
Follow IperionX Limited - American Depositary Share dynamics. Real-time quotes will help you quickly react to market changes. By switching between different timeframes, you can monitor exchange rate trends and dynamics by minutes, hours, days, weeks, and months. Use this information to forecast market changes and to make informed trading decisions.
IPX News
Daily Range
44.50 45.38
Year Range
12.28 49.46
- Previous Close
- 47.46
- Open
- 45.31
- Bid
- 45.19
- Ask
- 45.49
- Low
- 44.50
- High
- 45.38
- Volume
- 165
- Daily Change
- -4.78%
- Month Change
- -1.87%
- 6 Months Change
- 148.30%
- Year Change
- 100.84%
