KurseKategorien
Währungen / FTCS
Zurück zum Aktien

FTCS: First Trust Capital Strength ETF

92.47 USD 0.09 (0.10%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von FTCS hat sich für heute um -0.10% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 92.26 bis zu einem Hoch von 92.76 gehandelt.

Verfolgen Sie die First Trust Capital Strength ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

FTCS News

Tagesspanne
92.26 92.76
Jahresspanne
80.66 94.37
Vorheriger Schlusskurs
92.56
Eröffnung
92.76
Bid
92.47
Ask
92.77
Tief
92.26
Hoch
92.76
Volumen
801
Tagesänderung
-0.10%
Monatsänderung
-0.31%
6-Monatsänderung
3.40%
Jahresänderung
1.88%
21 September, Sonntag