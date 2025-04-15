通貨 / FTCS
FTCS: First Trust Capital Strength ETF
92.47 USD 0.09 (0.10%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
FTCSの今日の為替レートは、-0.10%変化しました。日中、通貨は1あたり92.26の安値と92.76の高値で取引されました。
First Trust Capital Strength ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
1日のレンジ
92.26 92.76
1年のレンジ
80.66 94.37
- 以前の終値
- 92.56
- 始値
- 92.76
- 買値
- 92.47
- 買値
- 92.77
- 安値
- 92.26
- 高値
- 92.76
- 出来高
- 801
- 1日の変化
- -0.10%
- 1ヶ月の変化
- -0.31%
- 6ヶ月の変化
- 3.40%
- 1年の変化
- 1.88%
21 9月, 日曜日